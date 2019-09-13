法操》【檢察官闖何嘉仁幼稚園事件】恐嚇有這麼好成立嗎？

依據刑事訴訟法規定，檢察官在告訴人提出告訴後，需要進行偵查；而提起公訴的門檻也須達「有罪判決的高度可能」。檢察官片面相信告訴人的證詞，單就一方說詞就將被告（林俊佑前檢察官）起訴，這樣是否也有瀆職的問題呢？

◎法操司想傳媒

檢察官闖何嘉仁幼稚園事件，經職務法庭做出免職處分後，花蓮地院也針對黃姓園長指控恐嚇部分作出拘役40日得易科罰金的判決。面對這樣的判決，林俊佑前檢察官終於打破沉默，向媒體投書還原當時經過。而《法操》也特別針對花蓮地院新聞稿內的判決理由進行分析。

僅依一句話就認定構成恐嚇？

雖然本案的判決書尚未登出，但從新聞稿中我們可以看到，法院認為林俊佑前檢察官有向園長表示「你是不是準備來地檢署，準備來進監獄，那沒問題啊」，並以先前已有在教室二樓質問學童，認為上述話語已使園長心生畏懼。

但關於恐嚇罪的認定，在司法實務上的見解歧異，法操過去於《約別人「喝豆漿」，會構成恐嚇嗎？》一文中即有詳細討論。

法院假設檢察官會濫用職權？

而針對恐嚇危害安全的構成要件，法操曾撰文提及，「恐嚇」必須要以「不法」惡害通知，依法把人抓進監獄並非不法。但法院此處用「在不清楚被告日後是否循合法途徑或濫用職權處理此項爭議時」，認為上述的言論具有加害他人自由之濃厚意涵。

無任何前科，何來假設會濫用職權

但同樣身為司法人員的法官，為什麼會做出這樣的假設？況且林前檢察官在此事件發生前，也並未有濫權的情事發生。而當時的情況，根據林前檢察官投書內容，對話紀錄中顯示園長知道他只是因為女兒遭遇而生氣。

檢察官起訴不看事實？

另外從花蓮地院的新聞稿中，其實可以看見有相當大的篇幅在敘述林前檢察官「無罪」的原因。從法院調查的結果我們就可以看到，檢察官「起訴」與「事實」其實有相當大的落差。例如：

從這些內容我們可以看見，檢察官幾乎是「園長怎麼告」「就怎麼樣起訴」，並未進行應該有的調查。但依據刑事訴訟法規定，檢察官在告訴人提出告訴後，需要進行偵查；而提起公訴的門檻也須達「有罪判決的高度可能」。檢察官片面相信告訴人的證詞，單就一方說詞就將被告起訴，這樣是否也有瀆職的問題呢？

一級一審的職務法庭

另外基於憲法訴訟權的保障，一級一審的制度職務法庭制度，也時常遭到詬病，雖然目前已經修法改成一級二審，但第二審也僅限於法律審。本案職務法庭很快就做出了判決，但衡量目前刑事法院所整理出的事實，職務法庭給予林俊佑前檢察官免職的處分，是否過苛？同樣也是值得大家去思考的。

林俊佑前檢察官投書全文：

本文經授權轉載自法操 【檢察官闖何嘉仁幼稚園事件】恐嚇有這麼好成立嗎？

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