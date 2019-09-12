自由限時批》郭董退黨背後

杭東

郭台銘終在中秋起義了，今天正式宣布退出國民黨！有人說國民黨31名大老包括連戰、馬英九、吳敦義等，今天刊「團結、奮鬥、救中華民國」大廣告，等於給了他下台階。

其實，應說是國民黨的迂腐、貪婪，把個人、政黨利益放在國家利益、人民福祉之前，毫無改革、轉型之心，才令郭台銘失望透頂。衹有再見，另覓發展。

再者，國民黨口口聲聲團結，難道是要郭團結在旺董力挺滿嘴髒話私德才能遭非議的「草包」之下嗎？簡直莫名妙！

郭台銘終在中秋起義了，今天正式宣布退出國民黨。（本報資料照）

而今黨國菁英竟迂腐到鄉愿、縱容韓草包成為大選笑話，妙的是，貴為國政顧問團召集人張善政竟阿諛說是在選總統，不是選聖人，猶曲意將髒話粗語，說成失言，簡直馬屁到家！蹭韓蹭到爭寵當副總統，求官如此，國民黨能不官僚、腐敗嗎？！

類此尚未當選前，就已分官封爵的例子太多了，亦是郭所說，個人利益放在政黨利益之前，這就是國民黨長期腐化，到了連解放軍的退將都譏嘆是「爛泥扶不上牆」，成了國民黨日薄西山的真實寫照！

特別是韓和國民黨，自去年地方大選以來，一直跟著旺中媒體走，完全被操弄左右，連郭在參加黨內、初選，都遭鋪天蓋地的攻訐，黨中央卻噤聲不語，也不接受手機民調等：而自7月15日之後，韓民調一路下滑，及至9月8日造勢，亦是負面聲暈大，全靠非理性同溫層支撐，讓國民黨朝「極右」傾斜，形同「納粹黨」，毫無中道可言！堪為個人、政黨利益超越國家人民利益的例子，根本不顧台灣未來的死活。

復次，郭所提的刊廣告31人中，有許多人還是「人在曹營心在漢者」，意指他們是人 在台灣、心在中國」者，無異掀了黨國大老要員的底牌，國安單位理應查察提供媒體報導，有助國人認清他們的直面目！原來30多年來，都是由國民黨同一批人把持台灣牟利，連中常委亦多成了世襲，難道是大清復辟嗎？國民黨完全失去革命建國初衷，竟成了餘孽，可不悲乎！

百年老店本有其核心思想和價值，就是民有、民治、民享的所謂三民主義！而自兩蔣過世後，不但不反共、堅守民主主權，反而充斥媚共、和平降共統一的氛圍了，簡直令反共忠貞黨員，難以忍受，大幅出走或失聯者日增，而今卻已似「官僚治黨」！民主國家的政黨黨員來去自由，只有威權政黨才耍威風、恐嚇，喊什麼封建開鍘云云，簡直荒謬至極！

只要翻閱黨史，不論分、合或開除、恢復黨籍例子，不勝枚舉，國民黨還希特勒耶？！讓人啼笑皆非！

現在愛講粗話「他奶奶的」韓國瑜，光是一個「高雄發大財」，和選總統的「人民有錢」，就一直讓社會議論紛紛至今，因為大家只有看到他拿上億的政治獻金（其中還有合法花費4萬多住總統套房等等）及市長選舉補助金二千七百多萬，並未照選前所說全數捐助弱勢。

而韓國瑜所說的中國大陸人進來、貨出大陸，高雄發大財：有如「向中國討飯說」（到港澳中聯辦都明目張膽，而對香港反送中，則閃爍其詞。現連中共限制自由行，亦不敢抗議），如今選總統，卻一再强調「和順中共，兩岸安全，靠中則人民有錢」其投順中共的司馬昭之心，路人皆知！發財或人民有錢，皆是話術和騙術！無怪昨天郭送月餅到柯家時，柯媽媽說了一句意味深長的話，就是郭為成功的企業家，大家有目共睹，幫助改善經濟，是有實力的。

反觀韓家連違建農舍，都要賣8百萬，參加黨內初選交5百萬，還哇哇大叫！可見韓多麽看重錢！什麽為國為民，叫得震天價響！但看到郭欲參選，就哭爸哭母，說要盡「洪荒之力」來拼。在外人看來，好像怕郭來搶生意，高下立判！

其實，郭早已言明不要選舉補助金，全捐公益作慈善，何其大氣！所以光這一點，韓和國民黨就敗了！遑言大是大非，廣告的「進、退、讓、跨」，淨是屁話！

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