伊朗與西亞世界》又見9-11

9-11事件至今已18年，多數輿論仍是強調美國受害、恐怖主義橫行。世人年復一年的紀念，但其他被打得淒慘、被壓迫到無力翻身的西亞國家，卻從沒有受到相同的重視。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

每年一到9月11日，主流輿論就會開始回顧2001年的9-11事件。筆者過去在海外留學期間，每年都看著9／11當天電視新聞一次次重複紐約雙子星大廈崩塌的畫面。對於美國而言，那當然是令人憤恨的不幸，主嫌（從來不是真正的犯人）奧薩馬賓拉登（Osama bin Laden）是人人得而誅之的恐怖分子。問題是，自認為受害者的美國難道完全無罪？或者，20世紀西方勢力在西亞的壓力，可以完全與當下的局勢脫鉤？

9-11事件並不是21世紀全新類型的事件，而是20世紀冷戰（Cold War）的產物。1979年對西亞與國際局勢來說是相當重要的世紀轉折點，埃及與以色列在20多年的交戰後，終於和談，而其他阿拉伯國家看來對以色列威脅不大，這讓美國維持西亞「和平」的工作，終於有了成果。不過，諷刺的是，這個「和平」只是美國與以色列想要的「和平」，諸多阿拉伯國家對埃及回以強烈譴責。同一年，伊朗革命了，原本與美國靠攏的巴勒維政府（Pahlavi）垮台，換成了持反美與反以色列立場的宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）掌握權力，還在同年11月鬧出德黑蘭（Tehran）美國使館人員遭挾持事件。又隔沒多久，蘇俄攻打阿富汗，在冷戰對峙的情況下，蘇俄若取得勝利，將代表共產主義在亞洲地區有了重大突破，更何況美國在1973年才在越南被共產勢力打得七葷八素，若讓蘇俄佔了上風，資本主義可能就此式微。

雙子星大樓崩塌的畫面，在每年的9-11於電視新聞畫面中反覆播送。（news18.com）

對於當時的美國而言，看起來只要阿拉伯與以色列問題在埃以和談之下結束，就得以悠哉度日，卻沒想到殺出了1979年的伊朗革命與阿富汗戰爭這兩個程咬金，而且都讓美國備感威脅。阿富汗戰爭一打就到1987年才停戰，而這段期間還有伊朗與伊拉克的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）。80年代的雷根（Ronald Reagan）為了對抗伊朗與蘇俄，8年任期內把心力都投注在上述兩場戰爭中。而美國距離西亞地區遙遠，需要有夥伴協助、也需要軍隊進入戰場的中介地，沙烏地阿拉伯就是最佳選擇。由於沙烏地與美國關係較為和睦，雙方至少有石油產業與利益的往來，再加上兩伊戰爭戰場就在波斯灣（Persian Gulf）一帶，對沙烏地東北方的邊境安全有所影響，同時美國需要有軍事與資金的協助進入阿富汗。於是，80年代西亞的兩場戰爭讓美國與沙烏地的關係更加緊密，沙烏地人奧薩馬賓拉登也就是在這時期，協助美軍在阿富汗建立軍事基地與進行攻擊行動。

阿富汗戰爭期間，整個國家被美蘇兩軍打得千瘡百孔，導致各方勢力竄起，大家都想當帶頭大哥，以致於1987年表面上戰爭是結束了，但阿富汗卻陷入另一段長時間的內戰，直到1996年塔利班（Taliban）主導政權為止。同一期間，在90年到91年之間，第二場波斯灣戰爭－伊拉克攻打科威特－開打，此時奧薩馬賓拉登與沙烏地王室及美國政府卻分道揚鑣。或許如奧薩馬賓拉登所言，沙烏地讓美軍直接進駐，等於是讓所謂的異教徒汙損了伊斯蘭聖土，當然也可能只是三方之間的利益喬不攏。奧薩馬賓拉登離開沙烏地，之後於阿富汗主導他在1988年成立的蓋達組織（al-Qaeda）。

對於阿富汗而言，早期也受美蘇意識形態影響，固然歷來的政府都試圖保持中立，但美蘇雙方表達予以支援及協助的「善意」，其實對阿富汗政府也是種「壓力」。具政治敏感度的人都知道，即使80年代美國看似是協助阿富汗抵抗蘇俄，但試圖掌控阿富汗的意涵不言可喻。畢竟誰在這裡戰勝，誰就在冷戰之中獲得優勢。於是，我們可見到塔利班多麼強調所謂的伊斯蘭價值，即「本土化運動」，至少從人民的外觀與行為來看，男性要蓄鬍、女性要蒙面也不得在外工作。2001年塔利班炸毀巴米揚大佛（Bamiyan），固然讓人批判不重視歷史文化遺產，但值得反思的是，那是「伊斯蘭文化遺產」嗎？大佛的文化價值，又是否符合阿富汗認定的「本土文化價值」？此外，長久以來美蘇勢力的影響與箝制，對於阿富汗伊斯蘭文化與傳統難道不是無法彌補的破壞與打擊？

80年代美國看似是協助阿富汗抵抗蘇俄，但試圖掌控阿富汗的意涵不言可喻。於是，我們可見到塔利班多麼強調所謂的伊斯蘭價值。（AFP）

至於9-11事件，若主謀真的是奧薩馬賓拉登，也只能說是他與美國對立下的一起單純事件。很多人認為，紐約雙子星大廈崩塌，象徵著西方世界的經濟核心被擊垮，而且還是文明間的衝突。但奧薩馬賓拉登真有「捍衛伊斯蘭」那麼高尚的「情操」嗎？

此外，穆斯林最討厭的不是美國，畢竟在第二次世界大戰結束之前，美國在西亞沒有太多的利益問題。長久以來最讓穆斯林不滿的，應該是英國、俄國、法國這些老牌帝國主義國家。只是以前的西亞版圖並不是現在這個樣子，並沒有伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦這些國家，而剛好這些國家在逐漸具體成形的期間，美國施加的壓力最大，以致於我們今日看到的都是西亞地區對美國的敵意，只要有哪個國家政府與美國接觸或交好，就會被批判為是美國的走狗、伊斯蘭的叛徒。

9-11事件至今已18年，多數輿論仍是強調美國受害、恐怖主義橫行。世人年復一年的紀念，但其他被打得淒慘、被壓迫到無力翻身的西亞國家，卻沒有受到相同的重視。如同我們為被爆炸案破壞的歐洲城市祈福，卻從不在意西亞地區被多國武力侵犯的事實；如同我們慶祝以色列建國71年，卻不在意巴勒斯坦人也失去家園71年了。我們無意鼓吹各種形式的暴力行為，但對於奧薩馬賓拉登、甚至廣大的穆斯林而言，長期以來對西方勢力的不滿與抵抗，2001年9-11事件的發生，只是「剛剛好而已」。

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