法操》【太陽花自訴馬英九案】全部推給第一線員警？

每個官員都說是合法驅離，那現場民眾頭破血流對他們來說是合理結果嗎？五年多前的血腥驅離，誰應該負責？還是最後仍然沒有人需要負責？

民眾周榮宗等23人提起自訴，指太陽花學運期間於行政院前靜坐遭強行驅離，提告前總統馬英九（前）等人涉殺人未遂等罪，馬英九30日至北院出庭後公開發表談話，堅持自己是清白的。（中央社）

◎法操司想傳媒

太陽花自訴馬英九案準備程序 時間：108年8月30日下午2:30

受命法官：林鈺珍法官 地點：台北地方法院刑事第7法庭

民國（下同）103年3月23日晚間，參與太陽花運動的民眾聚集在行政院示威，遭到警方以強制力驅離，雙方爆發流血衝突，非常多民眾受到輕重不等的傷勢，但動手打人的警察至今仍然是「不知名員警」，就算有影片、有拍到臉。

後來受傷的民眾自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞以及前台北市中正一分局局長方仰寧殺人未遂、重傷害、強制等罪，經過多次程序駁回、發回更審後，台北地方法院於108年8月30日首次傳喚被告馬英九、江宜樺、王卓鈞及方仰寧等人開庭審理。

當事人眾多，光確認人別就將近40分鐘

本案由於自訴人眾多，加上自訴代理人、辯護人，已經坐到旁聽席位第二排，法官光是確認人別資料和律師的電子信箱，就確認了將近40分鐘。雖然在當事人眾多的案件中，確認人別程序非常花時間，但是因為確認人別在刑事訴訟程序中是非常重要且基本的程序，必須確認在法庭上接受審判的人確實是被指控犯罪的那個人，才能有效保障被告的基本人權。

被告四人皆否認犯罪，當天都是「合法驅離」

自訴代理人指控事發當時民眾以和平方式在行政院靜坐，但隨著時間民眾漸漸變多，於是被告四人在層層下令的關係下指示警方「限時淨空」行政院，後現場員警使用具有殺傷力的警械攻擊民眾導致許多民眾受傷，被告等四人是殺人未遂、重傷害、強制等罪的間接正犯。

對此，被告馬英九等四人都否認犯罪。被告馬英九表示肯定年輕人關心國事、勇於參與的熱情，但認為「實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價」，指出當天民眾違法破壞門窗闖入行政院，「在任何法治國家都無法容忍」，驅離民眾是必要的合法行為，並不需要由其下令。被告江宜樺則表示當天群眾用鐵撬、油壓剪破壞行政院設施並入侵行政院，已經不是和平集會遊行，而是暴力的侵入公署，因此接獲警政署報告情況後，即向警政署表示支持台北市警局及警方預定的驅離行動，因為這是其身為行政院長應依法做出的決定。

被告四人皆否認下令驅離群眾，並爭執民眾傷勢和警察行為的因果關係

法官先詢問被告等針對當天警察有使用警棍、齊眉棍、長頓、圓盾以及高壓噴水車驅離群眾，並且因此造成自訴人等受傷的事實是否爭執，全部被告都爭執，主張自訴人要舉證證明自己的傷勢和警察的行為有因果關係。法官再進一步詢問，單就警察有使用武器驅離民眾的事實是否也要爭執，被告四人才表示不爭執，不過被告方仰寧補充說明表示武器都是警員的個人裝備，像他自己就都沒有法官提到的那些裝備，至於噴水車，其一開始都是先勸導並採取仰射，讓占據道路的群眾身體濕掉自己趕快離開，只有對不聽勸導的才會採取平射的指令。

那是誰下令驅離群眾？被告四人都否認下令，被告王卓鈞、方仰寧主張根本沒有下令的問題，因為警員都是依職權、依法維持秩序，面對「非法佔領的現行犯行為」，依法就是必須排除，對堅持不離開的人才「抬離、勸離」。

前國家元首應訊，法庭內外氣勢不凡

本次庭期已經在相對比較大的法庭裡進行，但由於當事人眾多，再加上前總統馬英九先生的多位隨扈、秘書都要進入法庭，讓法庭裡面幾乎沒有旁聽的位子，只能在隔壁加開延伸法庭供民眾或記者旁聽。既然可以加開延伸法庭，為何不開放直播更可以避免旁聽民眾舟車勞頓呢？

此外，前總統馬英九先生除了眾多隨扈貼身保護之外，在法院內的動線都有法警和一般員警全程戒備，連座車在法院外等候時，都還有警方幫忙暫時封閉道路前後，享有非常高規格的維安待遇。

每個人都說是合法驅離，那現場民眾頭破血流對他們來說是合理結果嗎？五年多前的血腥驅離，誰應該負責？還是最後仍然沒有人需要負責？法操將繼續追蹤此案，為您帶來第一手的報導。

本文經授權轉載自法操 【太陽花自訴馬英九案】全部推給第一線員警？

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