法操》太陽花立院案屬於「公民不服從」，全數無罪！

太陽花立法院案，涉及三項主要罪名，分別為：「煽惑」群眾佔領立法院、在立法院中山南路門前聚集，涉嫌「違反集會遊行法」，以及對議場執行驅離警員「妨害公務」。本次宣判，法院作出無罪判決的理由，到底是什麼呢？

文／法操司想傳媒



時代力量黨主席黃國昌，以及林飛帆、陳為廷等多位被告今到庭聆聽宣判，稍後將在法院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

2014年3月18日，太陽花學運爆發，起因為當時國民黨立委張慶忠以「30秒」宣布完成《海峽兩岸服務貿易協議》的委員會審查。因其議事程序欠缺，又兩岸關係敏感，引發廣大台灣大學生的反對。以林飛帆、陳為廷等人為首的學生們，以「服貿協議退回行政院」為主要訴求，衝進立法院，並號召群眾將其佔領，展開為期23天的太陽花學運。

歷時三年，經過冗長的審判程序，終於在2017年3月31日宣判。這裏也和各位說明，整起太陽花事件，可再細分成「318佔領立法院的立法院案」、「323佔領行政院的行政院案」以及「411包圍中正一分局」等相關案件。本次是立法院案的一審宣判，台北地方法院認定，被告22人，全數無罪，全案仍可上訴。

《法操》長期關心太陽花學運，撰寫法庭旁聽解析。在過去，《法操》臨庭的相關文章中，已經提及本案在審理程序上的諸多疑點，除了對於各項起訴罪名「構成要件」的質疑外，對於檢察官在法庭上一直「拿不出有利的證據」證明被告有罪，《法操》也曾在文章內建議北檢撤回起訴。本次的判決結果，不僅令人欣慰，對各位被告而言，也算是遲來的正義。

太陽花立法院案，涉及三項主要罪名，分別為：「煽惑」群眾佔領立法院、在立法院中山南路門前聚集，涉嫌「違反集會遊行法」，以及對議場執行驅離警員「妨害公務」。本次宣判，法院作出無罪判決的理由，到底是什麼呢？讓《法操》帶領各位來了解。

法院首次採用「公民不服從」作為理由

檢察官所指被告等人「煽惑」他人犯刑法侵入住宅罪，該罪構成要件須為「『無故』侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地」，是指無正當理由擅入他人住宅或建築物而言，而公民不服從，正是侵入立法院的正當理由。

法院參酌國內外學說「公民不服從」的7大要件：

（一）抗議對象係與政府或公眾事務有關之重大違法或不義行為

（二）須基於關切公共利益或公眾事務之目的為之

（三）抗議行為須與抗議對象間具有可得認識之關聯性

（四）須為公開及非暴力行為

（五）適當性原則，即抗議手段須有助於訴求目的之達成

（六）必要性原則：無其他合法、有效之替代手段可資使用

（七）狹義比例原則：抗議行動所造成之危害須小於訴求目的所帶來之利益，且侷限於最小可能之限度。

而本次的太陽花學運，完全符合以上七點。

首先，兩岸服貿協議是國家的公眾事務，被告等人認為立法院無法表彰民意，佔領立法院除了表達訴求外，實際上也成功阻止立法院於2014年3月21日的會議，所以，這些手段，是必要且有助於達成訴求的。

再者，觀看當時的狀況，服貿協議送到立法院審查後，客觀上是已無開啟後續審查機制的可能。所以，佔領議會的手段，也符合必要性原則及狹義比例性原則。

「警察維持秩序」與「民眾言論自由」的界線

至於立法院中山南路門前違反集會遊行法部分，被告蔡丁貴等人，在立法院外牆內外聚集，表達對於服貿協議草率通過的不滿，檢方認為，違反集會遊行法。

就此部分，法院認為，當時的集會秩序尚屬和平，並未有暴力及口角衝突的發生，而且依警方現場的人力配置，應該可以控制現場狀況與維持秩序。且警方每次舉牌時間過短，約在10至20分鐘左右，並在45分鐘內，就密集舉牌4次，未能讓現場集會民眾充分表達訴求。

因此，法院認為，警方舉牌警告行為，並不能說完全沒有瑕疵，被告未依據警方有瑕疵的指揮離場，繼續集會表達訴求的行為，並「無」違反集會遊行法第29條聚眾不解散之規定。

「妨害公務罪」——舉證不足、手段未達強暴脅迫

針對「妨礙公務」的部分，也是太陽花立法院案自審理以來，法庭辯論所注重的焦點。最後確定，本案妨礙公務的證據不足，例如：無法指出被告投擲對象為何人、無從得知哪位員警有因被告言論心生畏懼之意等。

而就手段部分，認為被告「無積極」攻擊行為，以及被告在脫離員警強制架離時，所發生的「肢體碰撞」，法院認為其不構成妨礙公務及傷害等犯行。

本次的審判結果，可謂替台灣民主施打了一劑強心針，但整個太陽花事件還沒有完全落幕，除了本案仍可上訴外，在2017年4月10日，323太陽花佔領行政院案也將宣判，就讓《法操》跟大家持續關心。





本文經授權轉載自法操 太陽花立院案屬於「公民不服從」，全數無罪！