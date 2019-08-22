自由開講》從托福雅思國籍問題省思台灣的英文檢定！

◎邱志偉

在一波正名表態的新聞聲浪中，許多業者為了中國市場紛紛表態稱呼台灣為中國台灣。但這波風潮當中，竟還有包含兩大外國留學考試─托福和雅思。這二大測驗是要前往英語系國家留學必備的語言檢定，亞洲國家自然是大客戶。而台灣和中國都有許多學生出國留學，但托福與雅思的表態，除了是外交單位應該要繼續努力要求負責機構調整，更應該思考如何讓我國自行研發設計的全民英檢測驗獲得更多肯定。

「托福」（TOFEL）的美國教育測驗服務社（ETS）官網，在台灣後方加註中國。（圖翻攝自ETS官網）

過去，我們政府重視英文的方式，僅是透過聯考來做篩選。但近二十年來，政府研發了全民英語能力分級測驗之後，該考試一度紅透半邊天，成為各補習教育炙手可熱的大金主。政府也投注不少預算要求公職人員參加測驗，甚至補貼書籍相關費用。但多年下來，成效如何？我國欲朝向雙語國家發展，英檢的功能有無發揮讓公職人員大幅增加英語能力的作用？

我國長期有考試領導教學的習慣，從過去英檢是國小國中生的最重要考試，到禁止國小學生參加，再到強制規定大學生必須通過英檢才能畢業。如今，打著商業英語的多益測驗，不只是當前最紅的英語考試，更是多所大學研究所的畢業門檻。但我不禁懷疑，一個和托福同樣的研發單位所設計的商業英語測驗，姑且不論托福問題，但要求多數學生都要熟悉商業英語合理嗎？為何要求綜合英語能力的英檢竟不如多益測驗。而且英檢是由政府出資的考試制度，多益實為外國機構所掌握，但外國擁有我國多數學生參加測驗的個資，又是否妥當呢？

托福和雅思畢竟是台灣出國留學生的共同記憶，即便在國籍欄位矮化我國格，似乎對於多數台灣人的共通痛苦記憶極為有限。但英檢為我們政府是編列預算，有重金補貼讓考試費用可以或的適度減免。而最重要是，這考試應該要讓台灣人民認識到重要性，更要說服外國政府可以接受英檢做為外語測驗的把關者。

總之，我還是鄭重呼籲托福和雅思測驗負責機構，尤其美國和英國教育單位，要正視我外交部的抗議！台灣不是中國的一部分，這樣的標示只會傷害台灣人民的情感。而我固然不贊成用考試來評估外語能力，也不支持學校強制綁定為畢業門檻。但我希望的是，政府出資的考試制度要有辦法發揮領導作用，要讓雙語國家政策可以不再是遙不可及之事！

（立法委員）

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