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自由廣場》興建嘉義海中水庫 刻不容緩

2024/04/01 05:30

◎ 張助馨

嘉義縣與雲林縣的搶水大戰已開打，這只是序幕，當台積電正式開工後，地方搶水大戰勢必更慘烈。

政院「前瞻基礎建設計畫」主要進行水庫清淤改善、增供水量、強化供水備援、伏流水開發、再生水、海水淡化等，但無法興建新大型水庫，依舊無助大局。甚至再生水及海水淡化成本過高、超抽地下水又會導致地層下陷，皆為可預見難題。

目前嘉義亟待興建一座屬於自己的水庫，以因應工業、農業用水的殷切需求，而興建嘉義海中水庫，則是唯一且最佳選項。

所謂海中水庫就是向大海借地，在河川出海口不影響排洪之附近潮間帶，設置寬達數公里之雙重海堤，深挖水庫區域內土石，進行抽砂、填滿雙堤間區域，興建成一座被新生地包圍的超級海中水庫。

嘉義縣擁有得天獨厚、最適合興建海中水庫的地點，就是東石六腳大排出海口。

水庫可由東石鰲鼓濕地賞鳥區最南端，延伸至海巡署型厝安檢所北邊，興建一座雙海堤堤防，水庫區域約為二百公頃。深度倘設計為廿公尺，總蓄水量為四千萬噸，接近湖山水庫蓄水量二千三百萬噸之一倍。

水庫深度如卅公尺，總蓄水量為六千萬噸，深度如為四十公尺，總蓄水量為八千萬噸，水庫深度為五十公尺時，則總蓄水量為一億噸。

嘉義海中水庫水源主要為北港溪及朴子溪，六腳大排則做為主要進水渠道。北港溪與朴子溪在距離六腳大排最近處，分別施設取水側堰及連通渠道，適時將兩溪之可用水源導入六腳大排，引入水庫中。

海中水庫規劃沉水池、淨水池、蓄水池，如為收集潔淨的民生用水，可再隔離成民生用水與工業農業用水。海中水庫優點包括：

一、沒有用地取得問題：台澎金馬可供興建海中水庫之公有場域不勝枚舉。

二、沒有水源匱乏問題：海中水庫可攔截河川即將流入大海的水資源。

三、沒有水濁無法供水問題：水庫設計多個區塊供沉沙、淨水、儲水，隨時控制各區域水體進出，確保水質潔淨。

四、沒有妨礙河川排洪問題：海中水庫取水側堰及進水渠道不設計在河川排洪區域內，該渠道可視為另一個疏洪道，絕無阻礙排洪。

五、沒有塩化問題：海中水庫庫底及庫邊為鋼筋混凝土，且為雙霸堤，兩堤之間少則幾公里，多則數十公里，庫水沒有塩化問題。

六、沒有砂石淤積問題：海中水庫可隨時抽砂，並可就近填海，不會出現淤積情形。

七、整體效益宏大，可以徹底解決台灣缺水、缺地、缺電問題、增加國土面積、可繁榮水泥、鋼鐵、營建業、飲食業、養殖業、觀光業，可謂一本萬利。

（作者為地球科學研究者、發明家，曾任南亞工專兼任副教授）

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