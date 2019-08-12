胡，怎麼說》這一「郭」金圓仔湯，搓的成嗎？

台灣民眾黨黨魁柯文哲又出招，說是大家都關心郭柯王結盟話題，就邀郭台銘、王金平進行「三方會談」。三方會談自是為了「喬」2020年總統及立委大選，就是一「鍋（郭）」圓仔湯啦！

台灣民眾黨黨魁柯文哲又出招，說是大家都關心郭柯王結盟話題，就邀郭台銘、王金平進行「三方會談」。（資料照）

柯文哲有自己的「黨」，首富郭台銘有「錢」，立院「喬王」王金平則有地方人脈，黨、金、人三結合，柯文哲認為這是「踢蔡壓韓柯躍升」的勝利方程式。

這一「鍋」圓仔湯，由柯文哲發動，主目標就是那一「郭」郭台銘，如果搓好一郭，就不必擔心王不入「鍋」來，柯郭王三人就可搓成圓仔，各自心想的事渴望成真、各自想望圓各自的夢！

問題就在三人各自心想的事、要圓的夢，都是總統大位，而總統只有一個，王金平被視為較能接受副手搭配，應該比較好喬、搓，但是，柯、郭都自視為天之驕子，怎麼「搓」才能讓一個當轎夫、去為另一個扛轎？

這一「鍋」圓仔湯，由柯文哲發動，主目標就是那一「郭」郭台銘（中），如果搓好一郭，就不必擔心王不入「鍋」來。（資料照）

郭柯王的黨金人三結合才有可能爭霸2020，但是，由誰代表三方挑戰藍綠？柯擁黨優先？郭多金優先？有黨的挺有金的爭霸總統？有金的挺有黨的爭雄國會？是否為了共同利益能「儘心儘力（套用郭董手書錯用字句）」？都是三方會談待喬待搓的大題目。

其實，柯、郭、王三方有一最大交集，就是三人都視現任總統蔡英文為「主要敵人」，因此，三人形成「統一戰線」，「聯合次要敵人（彼此）打擊主要敵人（蔡英文）」可能性是存在的。這也符合柯文哲的「讓別人落選」的報復式參選策略。

不過，一來，這樣就曝露柯邀郭、王進行三方會談的企圖，就是要扳倒蔡英文。蔡英文正是中共政權認為漸進式併吞台灣遭遇的最大阻力，當今最難纏、最難對付、最麻煩、亟思去之而後快的台灣領袖。三方會談將被質疑，所為何來？為誰而戰？

不過，一來，這樣就曝露柯邀郭、王進行三方會談的企圖，就是要扳倒蔡英文。（資料照）

二來，這樣就與韓國瑜及國民黨的倒蔡終極目標不謀而合，柯郭王恐怕必須加上韓國瑜，變成「四方會談」，但是，除非四方會談能把韓國瑜整合掉、由郭或柯代表出戰，或郭王脫離國民黨與柯三方結盟、把韓國瑜及國民黨都撇開，否則，三方、四方都只是空談，只是他自我感覺良好的夢，短暫衝高網路聲量（辜且不論正負面）而已。

這一鍋（郭）圓仔湯會怎麼搓？一郭（鍋）金圓仔會落入誰的嘴巴？大家就等著看吧。

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