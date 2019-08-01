自由開講》拒絕巨嬰中國的情緒勒索

◎雨蒼

中國文化和旅遊部網站7月31日發佈公告，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，全面暫停核發自由行的通行證。中國意圖以中國人民自己的自由旅行的權利作為籌碼，威脅台灣政府應該接受中國政府設下的政治框架。細細解讀背後的想法，事實上就是情緒勒索。

情緒勒索，是一個由心理治療學家蘇珊·福沃德（Susan Forward）發揚的詞彙，意指在關係中不願意為自己的負面情緒負責，並企圖以威脅利誘控制他人的行為模式。在我們成長過程中，有許多父母會要求小孩表現「乖巧」，這樣才會給予零用錢作為獎勵，這種行為就是類似的作法。而中國，正是把這種思維發揮地淋漓盡致的國家。

中國意圖以中國人民自己的自由旅行的權利作為籌碼，威脅台灣政府應該接受中國政府設下的政治框架。（資料照）

許多中國城市在跟國外締結姊妹市的時候，都要求對方要「根據中美兩國建交原則」，堅持「一個中國」原則；許多的中國公司在洽談合作或是投資時，也會要求對方有同樣的原則。這種作法，就如同小孩子一樣，「跟他好，我就不跟你好」。

中國這些作為背後的思考模式，在《巨嬰國》中，該書作者，中國的心理諮詢師作家武志宏描述地非常精確。所謂的巨嬰，是指身體已經成年，心理發展水平卻還是嬰兒水準。在他們眼裏，對方只是一個客體，這也是嬰兒的特徵，自己是全世界的中心，萬事萬物都是為自己服務的；同時，巨嬰是沒辦法面對失控的，失控會引起巨大的無助感，他們需要將失控這件事從自己身上切割出去。

回過頭來看看中國政府的行為，不就是如此嗎？前幾天港澳辦對香港事件所召開的記者會上，中國官員無法應對香港對逃犯修例的抗爭，他們無法處理人民對於自由人權的渴望，反過頭來怪罪抗爭者是「暴力」，忽視香港警隊的暴力行為，把失控的責任怪罪到香港人民的身上。

「自己是全世界的中心，萬事萬物都是為自己服務」的思維，也凸顯在中國大外宣的作為當中。因為世界各國不認同中國對帶人權問題的作法，因此中國以收買、收購，或是讓自己的媒體在海外駐點的方式，試圖利用民主國家的新聞自由，形塑中國的形象。同時，這樣的思維也導致中國不懂得尊重不同想法的人。如果有人不贊同中國的解讀方式，比如舉辦反送中的紀念會，就動輒以抗議、動手動腳等方式去暴力對待，如同哭鬧的巨嬰一樣，用情緒勒索的方式，要全世界都聽中國的話。可悲的是，中國拿來要脅的，可能是人民的投資自由，或是旅行的自由，但是習於這些文化的中國人民卻難以察覺，自甘成為中國情緒勒索的籌碼。

這樣的情緒勒索已經成為中國政府對外作為的基調，但或許是文化的關係，許多台灣人難以察覺情緒勒索不合理的地方。事實上，我們成長的背景也有不少的情緒勒索存在。或許，我們得要好好細細思索自己的成長歷程，好好尊重每個人的基本權利，如同蔡英文一樣，從小朋友開始彼此尊重，才有能力看破、拒絕中國的情緒勒索。

（電腦工程人員，公民記者）

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