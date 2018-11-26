鏗鏘集》「斯文」掃地，派系翻身

選民的利益與口味會變，選擇是他們的權利。這次地方選舉，他們選擇當掉多數民進黨候選人，比較明顯的共同現象是「斯文」掃地與派系翻身，而最大贏家是派系高手吳敦義。

在民主化之前，選舉是「黨外」抗爭，突破禁忌的唯一機會，手段動作都走激烈，「不斯文」；隨黨國瓦解，選舉逐漸走向理性，候選人以「斯文」說理贏得選民的支持。

但以成敗論，選民這次並不欣賞理性，而偏好激情、信口開河、喊口號的紅衛兵型人物。這種辛辣口味適合在野黨「造反有理」的選戰策略，讓他們容易集結地方派系與反改革勢力，搶下地方首長。

高雄是斯文的醫生對抗言行像紅衛兵，只會狂喊口號，卻有反改革與地方派系支撐的菜販；台中也是斯文博士碰上地方勢力支持，潑辣敢言的對手；新北市是反改革重鎮，國民黨以有污點、「無政見」的「神探」取勝。桃園與台南是斯文與斯文的對決，民進黨守住地盤。

地方派系掛帥取得的勝利，代表吳敦義地位的鞏固。他重用地方派系，讓深藍權貴掌控的黨中央邊緣化，並結合反改革力量與地方勢力造成翻盤，殺盡前字輩權貴二代的銳氣。

國民黨這次沒有黨產可以揮霍，沒有錢大規模動員、賄選、造勢，卻有中國勢力支持之媒體與五毛黨網軍進行鋪天蓋地的造假與謠言，讓國民黨可以打爛戰，把反改革者的不滿說成普遍的「民怨」，讓權錢飢渴的地方派系動員翻盤。

台灣的民主還有漫長的路要走，新當選者能力開始要受檢驗，反改革與地方勢力是最惡質的結合，遲早會顯現分贓與腐化的本質，一旦到處露出狐狸尾巴，這場勝利也將如過眼雲煙。

（作者王景弘，資深新聞工作者）