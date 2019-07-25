伊朗與西亞世界》波斯灣與黑海的百年政治

百年來，黑海與波斯灣的情勢經歷過了諸多變化，其中的主導角色也有很大的不同，但相互競爭的性質卻沒有太大的改變，各方都在想辦法防守與進攻。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

波斯灣（Persian Gulf）與黑海（Black Sea）是西亞地區一南一北的重要海域，自19世紀以來俄國與鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）糾纏於黑海，而英國勢力籠罩在波斯灣與印度，兩強在這區域間的競爭稱為「大賽局」（Great Game），延續到20世紀。近期新聞報導美國與伊朗的關係緊張，可能掀起波斯灣戰火。而日前俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示：「德黑蘭（Tehran）與華盛頓（Washington）的衝突令人擔憂，因為就在我們的鄰近地區」，他希望美國與伊朗維持「低盪」（détente）關係。

「低盪」指的是上個世紀70年代美國與蘇俄之間較為和緩的狀態，只是普丁的喊話是否能達到目的？就不得而知。

黑海地圖。（Center for Strategic and International Studies）

一百年前正值第一次世界大戰，英國、法國、俄國為同陣營的盟友，共同對抗德國、奧匈帝國與義大利。當1914年11月鄂圖曼加入德國陣營後，戰場隨即擴大到西亞地區。俄國在黑海地區本來就有具有優勢，英國則是在波斯灣，而且在20世紀初德國勢力強大之際，英俄都有放下競爭與歧見的共識，專注對抗德國。於是，英法俄三國在1915年3月達成《君士坦丁堡協議》（Constantinople Agreement），同意讓俄國獨霸黑海，英法則掌控兩河流域（Mesopotamia）與敘利亞（Syria）地區。1917年11月，俄國爆發蘇維埃（Soviet）革命，領導人列寧（Vladimir Lenin）宣布退出戰場，隨後鄂圖曼雖然戰敗，伊斯坦堡（Istanbul）被英法等戰勝國佔領，但凱末爾（Mustafa Kemal）的出現，阻擋了戰勝國要主導黑海局勢的野心。

不過，英國在波斯灣地區還是相當具有優勢，而且當時印度也仍是殖民地，以致於英國並不需要考慮其他國家的意見，便可獨霸西亞與南亞。第二次世界大戰期間，英國與蘇俄在1941年9月佔領伊朗，目的是為了避免德國勢力的滲透。但在戰爭結束之後，蘇俄不願意自伊朗西北方的亞塞拜然省（Province of Azerbaijan）撤軍，致使伊朗於1946年1月底向聯合國（United Nations）控告蘇俄侵佔領土。此時英國氣勢已衰，美國在「伊朗控蘇案」中不斷要求蘇俄撤軍，形成美蘇對峙的情勢。有些學者認為，伊朗的亞塞拜然問題就是冷戰的起源。而1947年蘇俄試圖重回黑海，對土耳其施壓要求共享黑海管轄權，致使美國以「杜魯門主義」（Truman Doctrine）回敬，宣示要用金錢與武力支持土耳其，也一改美國過去從未處理西亞事務的外交政策。自此，黑海與波斯灣局勢形成新的「大賽局」，而且其主導角色由俄國換成了蘇俄，英國換成了美國。

英俄在黑海與波斯灣的競爭稱為「大賽局」，一直延續到20世紀。到了1947年蘇俄試圖重回黑海，對土耳其施壓要求共享黑海管轄權，致使美國以「杜魯門主義」回敬，也一改美國過去從未處理西亞事務的外交政策。自此，黑海與波斯灣局勢形成新的「大賽局」，而主導角色成了蘇聯與美國。（圖：網路）

在反共的氣氛之下，伊朗與土耳其都因蘇俄的壓力，於是紛紛加入了西方陣營之中。但日後土耳其與伊朗各自的發展，讓美蘇兩強很難完全掌握黑海與波斯灣。例如1962年10月的古巴危機（Cuban Missile Crisis），最後蘇俄撤除在古巴的導彈，條件是美國也必須撤除在土耳其部署的導彈。這使得土耳其雖仍需防範蘇俄，卻與美國拉開距離。1979年伊朗革命，宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）組成了持反美立場的新政府，美國被迫離開伊朗。此外，1979年12月蘇俄攻打阿富汗，使得美國在1980年1月推出「卡特主義」（Carter Doctrine），其重點就是要保護波斯灣地區的安全。伊朗不再是美國盟友、阿富汗受到蘇俄壓迫，而且在1980年9月還爆發伊朗與伊拉克的兩伊戰爭（Iran-Iraq War），在在使得美國必須要關注波斯灣區域，免得有任何一個漏洞出現，美國在西亞地區不僅少掉盟友、還失去影響力。

美蘇冷戰雖在70年代出現「低盪」的和緩關係，但80年代對峙氣氛卻再度升高。只是，蘇俄在1991年解體之後，美國就登上了世界單一霸權的地位。無論波斯灣或者黑海，就算該區的國家選擇不與美國親近，但美國若真要插手西亞這兩個海域，也不必再看其他強權的臉色。這與1917年蘇俄退出一戰戰場後，讓英國在西亞地區一方獨霸的景象頗為類似。時任美國總統的柯林頓（Bill Clinton）也就這樣享有超高人氣，即使遭到彈劾、即使與助理有不軌的醜聞，似乎都難以撼動他的聲望。

1979年12月蘇俄攻打阿富汗，使得美國在1980年1月推出「卡特主義」，其重點就是要保護波斯灣地區的安全。（Bunk History）

然而，在21世紀普丁主導的俄羅斯逐漸崛起。跟美國比較起來，普丁的俄羅斯反而較像是個友善的角色，與土耳其、伊朗都形成合作關係，尤其土伊兩國都不是美國同路人，俄羅斯反而又成為美國在黑海與波斯灣的對手，只是整個情勢卻與冷戰時期完全相反。美國自90年代養成獨霸「陋習」後，已經有一段不需要與其他強權協調的時間，此時要讓其決策者考量別國立場、從獨霸的美夢中清醒，應該是不可能的任務了。百年來，黑海與波斯灣的情勢經歷過了諸多變化，其中的主導角色也有很大的不同，但相互競爭的性質卻沒有太大的改變，各方都在想辦法防守與進攻。

於是，近期美國不斷敵對伊朗，雖然這是自1979年以來的立場，但因為前任總統歐巴馬（Barak Obama）與歐洲國家對伊朗簽署的核協議，讓世人以為一切對峙情況都將落幕，使得現在的局勢堪憂。普丁當然關注波斯灣的發展，畢竟土耳其才剛購買了俄羅斯的武器，土俄於黑海地區達到穩定友好的狀態，此時若南方的波斯灣發生動盪，勢必波及黑海局勢，俄土若要協助伊朗，必然也會對這兩國政局造成莫大的影響。

普丁希望美伊達成「低盪」狀態，並不代表他權充和事佬，背後其實有不樂見情況惡化不利於己的意涵。1980年美國有「卡特主義」誓言要保護波斯灣安全，此時是否會有「普丁主義」來定義俄羅斯從黑海到波斯灣的地位，成為觀察西亞兩個海域動態的新面向。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法