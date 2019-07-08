自由開講》一邊罵一邊賺 藍營大任風電獨董顧問

◎王漢銘

離岸風電成為全世界發展趨勢，不僅可以創造綠色能源還可以帶動產業發展，英國宣布2030年離岸風電要達30GW，亞洲的日本、韓國、越南也紛紛推出相關示範政策，台灣目前搶得先機，在亞洲位居龍頭。

但在台灣，面臨擁核人士政治因素，離岸風電一度被打壓成萬惡之源，特別是國民黨結合擁核人士，以不專業的角度大肆批評，一下子批評台灣風電價格貴，一下子說都是外商喪權辱國，但其實，藍營政治人物是一邊罵一邊賺，好幾位政務官都已進入風電產業，好幾位民意代表都開始「關心」風電帶來的好處，更甚者，風場最多的彰化、雲林、苗栗都是藍營執政，風電產業專區也在台中，地方政府分到的好處十分可觀。

離岸風電成為全世界發展趨勢，不僅可以創造綠色能源還可以帶動產業發展。（資料照）

杜紫軍任世紀鋼顧問 林聖忠接上緯獨董

杜紫軍任馬政府經濟部次長時主管風電政策，決定風電躉購費率一路從4塊多漲到5塊8，比現在的簽約價5塊5還要貴。同時，杜紫軍和目前水下基礎製造商世紀鋼交好，不僅擔任其顧問到緬甸參加新廠開張儀式，還在去（107）年10月2日，參加世紀鋼與哥本哈根基礎建設基金（風電開發商）簽訂165億合約典禮，還就坐在第一排被記者拍到，對比杜紫軍自己在長風基金會罵蔡政府的能源政策時，臉皮厚的程度可見一斑。

另外一位成為風電新貴的就是馬英九長期任用的財經官僚林聖忠，從北市府時代到經濟部次長，後擔任中油董事長。今年五月接任丄緯獨董，上緯不但是離岸風場開發商，同時也是全球兩大風機製造商的葉片樹脂供應商，可見我們林次長懂得良禽擇木而棲，看準離岸風電趨勢與未來。

彰化雲林苗栗一年分數十億風電好處 還要廠商加碼回饋

離岸風場所在的彰化、雲林、苗栗，風電產業專區所在的台中，都是藍營執政。其中風場最多的彰化，王縣長上任後就對外表明，離岸風電若對縣民「有利」，政策才會延續。還多次對外喊話，表達彰化分到資源太少，甚至出演讓籌設許可在彰化卡關等劇碼。但未來會拿到最多好處的也是彰化縣，風場商轉後，光是收海域土地租金，彰化每年約可分3億元以上，還有電協金初估至少每年還可收近4千萬元，這些都是要風場商轉後才能夠入袋的，說起來最不希望風場卡關的，理當就是彰化縣府吧。

更不用說其他因為離岸風電建設而發生的在地投資、就業等，對地方經濟會帶來的效益，以及地方縣府因而新增的稅收，舉例彰化的營業稅初估約30億元、印花稅約2.8億元。像是沃旭的大彰化風場都還沒開始蓋，就已經繳交超過2,700萬印花稅給彰化縣府，已成為近年在彰化縣內繳交印花稅最多的企業。很多廠商其實也不一定設籍在彰化縣，來彰化做生意總是要拜碼頭，印花稅先繳給彰化縣府再說。即便如此，仍傳出彰化縣府要廠商加碼回饋，真是懂得為縣民謀福利的地方官。

苗栗縣長徐耀昌日前也出席海能風場與在地合作夥伴簽訂超過60份合約、因而繳納1.19億元印花稅給苗栗縣府的活動，會中徐縣長表示是苗栗縣史上最大金額，除了挹注地方財源，離岸風電的開發將帶動地方產業、建設，創造就業機會等。由於離岸風場主要在彰化、雲林、苗栗，風場建設的好處，都給了藍營執政縣市。

發展離岸風電，初估藍營執政縣市收到的好處。

藍營立委開始關切風電產業 積極遊說

馬政府時期就在推動的離岸風電，和5.8元的躉購費率，如今換了政府，藍營也換了腦袋。但就在藍營立委大罵離岸風電外商喪權辱國之餘，卻也有藍營立委開始關切離岸風電產業，甚至積極遊說。廖國棟委員關切離岸風電國產化，質詢時指出，離岸風電這輛車已經開了，就不太可能停下來，也出席台船大型駁船開工典禮等，支持台船、中鋼等國產化落地生根，不能讓外商整碗捧去，還說未來要到國際市場競爭，去全世界賺更多的錢。

其他像是陳超明委員也關注離岸風電產業國產化，認為政府用躉購費率買離岸風電，應該要有對應落實的國產化，因選區在苗栗，也特別關心丄緯在苗栗的離岸風場，像是2016年丄緯海洋風場在苗栗設置變電所時引發居民抗議，陳超明就出面幫忙協調，當年林全前院長至苗栗視察示範風機，以及今年經濟部部長出席海洋風場開工典禮，陳超明也都陪同在側。

結論：一邊拿好處 一邊罵風電 藍營真是會演戲

馬政府時期就用5.8元躉購費率在推動的離岸風電，如今廠商真的動了起來，台中港等碼頭也因為離岸風電建設而活絡，國內供應應陸續接到訂單，興建廠房、採購設備中。我們看到過去藍營執政沒有的魄力，如今台灣離岸風電的進展已在亞洲居龍頭，吸引全世界目光。藍營政治人物還在結合擁核人士，以不專業的角度大肆批評，還一邊罵，一邊賺、拿好處，只能說藍營還真是擅長演戲。

（綠電工程師）

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