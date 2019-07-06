自由限時批》國安！國安！JUST DO IT！

呂政儒

最近立法院完成「國安5法」修正三讀通過，而小英總統更宣示，立法院下會期亦將完成「中共代理人」的修法，將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議等；並指出，香港「反送中」給台灣一個訊息，如果自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，葬送的將會是我們所珍視的自由與民主。諸此，在在都是保障「國泰民安」的具體作為！

然則，萬般莫若維護國家安全急！但也萬般莫若嚴正落實執法急，JUST DO IT，才是正辦！

如今時空背景迥異往昔，習大大在今年初提出「習五條」，以強化對台統戰，更要在短期內「併台統一」！故而不論是文攻武嚇，或在境內滲透分化種切，情勢實已嚴峻到了無以復加的地步，若不修法執行積極防阻，台灣勢將步上為香港、新疆的悲慘命運！殆可預言。

立法院完成「國安5法」修正三讀通過。（本報資料照）

是以，民主的法治絕不能成為一種「擺設」或虛應故事！必須做到言出必行，令行禁止！正如孟子所說的：「徒善不足以為政，徒法不能以自行。」（孟子「離婁」上篇），例如小英總統過去三年，就因忽視箇中要訣，做好事卻未能讓人民「有感」，反惹民怨；而法令當修者修，卻未能認真落實執行，使國安漏洞百出，復遭社會詬病。加以用人不當、識人未明等因素，肇致民進黨去年選舉慘敗，丟失15個縣市，就是慘痛例證！（註：像換上蘇貞昌當閣揆後，不過半年政績斐然有成，即為明證） 而今又逢2020大選，民主台灣正遭逢「內憂外患」空前的危機，而北京利用的「三槍騙台」，已根本不是新聞（近日柯P在上海西郊享受「歐巴馬」級的待遇，已是不言而喻。至於韓、郭更是「明著幹」，韓背後的KINGMAKER媒團老闆，猶是大刺刺的囂擺），可說是「危機四伏」！如今有了「國安5法」，英昌政府更應「劍及屨及」執行，辦幾個大案，讓國人能「耳目一新」，刮目相看，才是萬分重要！否則後果嚴重堪虞，此亦絕非是危言聳聽！

歷史上最有名的「曹操割髮」故事，就是曹操帶兵征伐張繡時，正值麥熟季節，為了爭取民心，他下令不准踐踏麥田，違令者斬。偏偏不巧的是，他自己的戰馬卻因突然受驚，踏壞了一塊麥田。在此極為尷尬的情況下，他毅然割下自己的頭髮，代替「斬首」，號令三軍。頓時，全軍震懾，人人恪遵命令，而此言出必行的做法，也起了帶頭示範作用，更有效地爭取了民心和士氣。堪為殷鑑。

最近三讀通過的「國安5法」，最大的特色，在修正「刑法」，把中國、香港、澳門及境外敵對勢力增列為外患罪的適用範圍，補齊過去無法重懲共諜的法規缺漏；而「國家機密保護法」修法，除了規定退離職涉密人員須至少管制出境三年、最多可延至六年外，也明定若洩密予中國等敵國，將可處三年以上、十年以下有期徒刑，洩漏絕對機密可加重二分之一，在戰時洩密更可處以死刑。

同時，將網路空間納入國安範疇，是與時俱進的明智的新作為，使國安機關得以查處網路攻擊案件，也大幅提高「為敵發展組織罪」刑責，明定為中共發展組織者可處七年以上有期徒刑、一億元以下罰金，軍公教人員涉入共諜案，將喪失月退俸請領權利，已支領者也應追繳。

此外，在「兩岸條例」修法部分，除了退將赴中管制外，先前還通過增訂第五條之三條文，明定兩岸簽署政治協議時，必須在協商前及簽署後交由國會「雙審議」，且最後必須經全國性公民投票通過才可生效，大幅提高雙方談判門檻。

至於，小英總統宣示的「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議等。其實， 美、澳等民主國家，也採取類此的法制作為防範。像澳洲在去年就通過「國家安全立法修正案（間諜活動及外國干預）法案」，以及「外國影響力透明化法案」；美國則早在1938年就通過「外國代理人登記法」。

例如澳洲的「反外國干預法」明定，在澳遊說人士申報是否為其他國家服務，未明確揭露者可能面臨刑事訴訟。法案也加重對間諜活動的刑罰，洩漏國家機密資訊的聯邦官員可能面臨更重的刑責，入侵澳洲企業盜取商業機密的外國人，最高可能面臨15年的刑責。

美國則在「外國代理人登記法」中明定，「政治或準政治身分」代表外國利益的代理人，應公布其與外國政府的關係、相關活動與資金訊息。該法主要目的為協助「美國政府和美國人民對相關人物的言論和活動進行評估」，去年美國司法部也要求中國「新華社」與「中國環球電視網」註冊為外國代理人。

而時代力量立委黨團則更提出「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」，值得正視。規定「中國在地協力者」（媒體、地方派系在內）若替中國介入我國總統大選或公職人員選舉，最高可處一年以上、七年以下有期徒刑，併科新台幣二百萬元以上、二千萬元以下罰金；草案並規定，在地協力者若替境外敵對勢力散播不實訊息，可處三年以上十年以下有期徒刑，併科五百萬元以上、五千萬元以下罰金。頗能切中中共統戰要害，應考量一併納入，始能克竟事功。

總之，沒有國安，民主台灣就沒有一切！而萬般也莫若執法急，JUST DO IT，才是正辦！

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