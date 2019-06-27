自由限時批》假新聞依法該怎麼辦，就怎麼辦！不能再阿Q了？！

杭東

假新聞在今天已不是新聞，其四處肆虐危害人群，更已成了全球的公害！不止是各國紛紛修訂法令，對網路等傳播嚴厲規範，尤視為維護國家安全的要務，以建立民主防衛機制！甚至法國還有對選舉結果產生影響者，要求法院在48小時內作出裁決實際執行的研議，足見假新聞已到了讓人深惡痛絕的地步！

如今台灣亦不例外，甚至還是流亡美國的中國學者何清漣所說的「紅色媒體」重災區，像「623」的台北「反紅色媒體」大遊行，就是激起「眾怒」的明證！顯然守護民主台灣，必須強化遏阻假新聞及紅媒的危害為先！

言論自由並非毫無抵限的放任，在危及個人、公眾權益時，就必須要加以管理。（資料照）

果不其然，今天就有美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）發表的一篇調查，證實韓國瑜去年參選高雄市長，有中國網軍在網路推波助瀾，到處散播假新聞，試圖藉此操縱台灣的社群媒體。報導亦引述學者及專家指出，這種網路間諜活動可以追溯到解放軍戰略支援部隊（SSF），而此也並非是北京第一次試圖操縱台灣的社群媒體。

據《外交政策》雜誌追蹤調查發現，指韓國瑜去年4月宣布參選後，隔一天就有中國網軍成立臉書粉專，該粉專的6名管理員中，有3名創立人員都自稱是中國騰訊的員工，畢業於北京大學，其中兩人更自稱曾為許多處理公關的外國公司效力，透過類似的背景搜尋，在LinkedIn上也發現了另外249筆登錄資訊，其中不乏使用相同照片、但名字根本不同的紀錄，且這些人使用的是簡體中文，而非台灣慣用的繁體中文，顯示大批中國網軍確實存在。

更巧合的是，成立「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」粉專的3名網軍，在大選後就停止活動，沒再持續發文，不過該粉專目前仍有在持續運作，且成員已超過8.9萬人。報導復指出，LinkedIn是北京最受歡迎、用以從事間諜活動的媒介，包括美國及德國都發現許多中國間諜藉此進行情報活動的案例。在在令人怵目驚心！其實，類此假新聞肆虐台灣，日本《讀賣新聞》在去年10月間就特別專文報導中國共產黨中央宣傳部與國家網路信息辦公室，有一神祕組織「對台工作小組」負責對台散布假新聞。顯非虛言！

無獨有偶，有平面媒體稱政論節目「夜問打權」停播，是「遭蔡政府打壓」，對此總統府駁斥是假新聞，並要求報社道歉。總統蔡英文也在臉書回應，「我很遺憾特定媒體，在沒有經過查證和平衡報導的情況下，就發布不實的新聞」。

她表示，「這則報導的內容明顯錯誤，也違背了常識」，並強調台灣是民主國家，政府不可能因為媒體持不同立場就要求停播。且對該報導感到遺憾，並指「這不是媒體應該有的專業態度」，她說在國人擔憂中國滲透、散播假消息的此刻，「國內媒體更不應該用錯誤報導造成社會對立紛亂」，更稱不樂意看到這種方式傷害台灣民主！言詞懇切，但仍應依法該怎麼辦，就怎麼辦！以儆效尤！

事實上，政府當局從去年就已推動兩波因應假新聞、假訊息的修法工作，第一波是去年12月13日行政院院會通過《災害防救法》等7項修法草案，第二波是今年4月18日行政院院會通過的《刑法》等3項修正案。例如，刑法第251條：如果意圖影響民生等物品之交易價格，而散布不實資訊者，原條文規定得處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。修正加重「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具」傳送影響物價之不實資訊，加重至二分之一。

另刑法第313條：「散布流言或以詐術損害他人之信用者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」則修正加重罰金到20萬元。新增若是以「廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪」，加重處罰至二分之一」，就已能作適當「懲戒」處理，便不能遇類似事例再阿Q了！這樣才能樹立民主法治及防衛民主的威信！

最近，法國艾克斯馬賽大學法學榮譽教授彭惕業（Jean-Marie Pontier）來台演講「假新聞怎麼管？！」就發現台灣受假新聞的影響嚴重，情況遠比去年剛剛制訂反假新聞法案的法國還要嚴峻！

彭惕業指出：《人權宣言》的保障自由，並非無限上綱，亦是禁止濫用的！而謠言存在已久，亦是科技讓它擴張。乃是網路社交平台和搜尋引擎透過演算法，為用戶提供其偏好的內容，助長了假新聞的宣傳！

至於，假新聞製造者的目的，就是「限制資訊、操縱資訊」，混淆真與假，透過隱瞞某些訊息而從中得到利益。法國已在去年底，訂定反假新聞的兩項法案實施，包括《反資訊操縱法》和《反虛假訊息法》，可說是管制上的「強烈訊號」！連法國著名的律師西塞（Sonia Cissé）都在今年初表示，此兩項法案，為全球首例的象徵，將「仇恨言論不再被視為言論自由的一部分，現在已和恐怖主義相提並論。」使法國成為要求管制社群媒體言論的國際先鋒！如果看到今天的台灣「韓粉」經常發表「仇恨」言論，淪為「順我者昌、逆我者亡」；日前4位模範生用各種創意嗆聲韓市長者，竟然被「韓粉」在網路上人肉搜索並加以辱罵，慘遭池魚之殃的電台主持人阿羚，居然有數名「韓粉」誤將她認做是其中一位嗆聲模範生的媽媽，極盡羞辱。類此，實須依法「管制」矣。

目前各國正嚴肅面對三類的資訊操縱：「國安、反恐、選舉」。特別是選舉部分，德國更訂定的《網路執行法》 （Network Enforcement Act），主要針對是網路的仇恨性言論。另如法國的「最高視聽委員會」（Canseil Superieur de I'Audiovisuel, CSA），類似台灣的NCC，但權力更大，如果發現廣電媒體直接或間接受外國所操縱、或對選舉的報導有偏頗或不實，就可以直接把節目停掉，或把電台斷訊。此外，尚有新的法規《反資訊操縱法》，正在研議中，就是規定在選前3個月，候選人或政黨、檢察官、相關利害關係人，對可能影響選舉的不實言論或謠言，可向法院申請一個緊急的禁令，這個禁令由法院在2天內嚴審裁定後執行，雖有其爭議性，不過仍在朝此方向努力中。在在值得台灣借鏡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法