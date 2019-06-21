自由開講》天才與瘋子只有一線之隔

◎王俐穎

俗話說的好：「天才與瘋子只有一線之隔」，天才與瘋子的想法都看似天馬行空，旁人難以一窺其堂奧，但時間久了，大家就會發現天才擁有著驚人才華，例如知名物理學家愛因斯坦，他一開始不就被當成是傻蛋嗎？至於瘋子則是相反，隨著時間過去，大家會發現這人根本不是天才，了解到他就是在裝瘋賣傻兼演戲，企圖把自己打扮成天才。

2020年總統大選的重要性，台灣人民到底是要正常總統來繼續領導國政，還是想要看到一個瘋子裝瘋買傻呢？（資料照）

我這裡所說的瘋子就是在指韓國瑜市長，也多虧他這陣子種種的荒腔走板表現，在國人面前親身演繹了這段經典名言。他從一開始的華麗登場，以及高舉各種願景，例如人人皆知的「高雄發大財」，到勝選進入市政府，原本許多人認為高雄出了個天才市長，現在才終於了解到，實際上是一個瘋子在當市長。

從最近的高捷監察人任命特種行業女老闆、問陳其邁為什麼登革熱會爆發，還有在畢業典禮上摸畢業生頭，哪件事情不夠瘋？首先，堂堂一個直轄市市長，在任命高雄捷運的監察人時，怎麼會找一個特種行業女老闆呢，難道這就是韓市長所謂的用人唯才嗎。再者，不是前幾天才在媒體面前說，自己很關心登革熱問題，那又怎麼會唐突的請教陳其邁：「為何登革熱疫情會爆發？」，市長都沒有對市政問題做功課嗎？

還有，國中生在韓市長面前說「我覺得市長選總統很可笑」，大部分政治人物遇到類似事件，頂多笑一笑並禮貌性回應，但韓國瑜當下竟然是伸出左手「撥開模範生一把」，由此可見其傲慢心態。從最近的這三件事情觀察下來，韓國瑜到底是天才還是瘋子，我想答案已經很清楚了，這也表示2020年總統大選的重要性，台灣人民到底是要正常總統來繼續領導國政，還是想要看到一個瘋子裝瘋買傻呢？請台灣人民務必要審慎思考呀。

（高雄市市民）

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