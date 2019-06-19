自由限時批》國安！國安！不能光說不練！抓個把法辦，以正視聽！

辛文

「國家安全法部分條文修正案」終在千呼萬喚下，於今天下午立法院臨時會三讀通過！令人振奮！但也讓人信疑參半，因為敵人已在國內，根本不是空話！而是實實在在的事實，多親眼目睹，竟然無「法」可管！

肇致目前五星旗到處可見！任令中共同路人、「同路媒體」（國安局說的）到處利用「新聞和言論自由」，有如中共的「傳聲筒」，唱衰台灣！有的還形同「黑幫」行徑，甚至財大氣粗者，利用司法「濫訴」正派言論的媒體人，產生惡質的「寒蟬效應，政府當局卻「視若無睹」，忘了政府有責任維護「人民免於恐懼的自由」！

簡言之，今天在台灣維護「中華民國國家安全」，反而變成「擔驚害怕」的事，無異助長「媚共」、「親共」、「降共」種切的氣燄聲勢，且已囂張到了黑金合流，高唱「和平降共」，恬不以為國恥的地步！

在台灣維護「中華民國國家安全」，反而變成「擔驚害怕」的事，無異助長「媚共」、「親共」、「降共」種切的氣燄聲勢。（資料照）

結果類此的市長、總統候選人等的政客，更是「百無禁忌」，公開與北京唱和（近來各種「一國兩制」的奇奇怪怪版本出現，有的去「聽訓」，有的更公然發表「通敵」言論），猶視為「理所當然」！讓國內外都易誤以為「兩岸哥倆好」（「你儂我儂」、「兩岸一家親」等等），甚且各項的選舉，似都在爭選「中共」的政治「代理人」！有的機關復推辭「無法可管」，簡直荒謬至極！

例如此次的香港兩百萬人大規模抗爭「反送中」事件，舉世皆支持維護香港自由人權及司法獨立主張，偏偏台灣的中國國民黨政客的表現，反忘了兩蔣的「反共」的遺訓（只會謁陵噁心），卻「顧左右而言他」，甚且「冷漠」，令人瞠目結舌！

此次，「國家安全法部分條文修正案」的最大特色是，大幅提高為敵發展組織罪刑責，並區分「一般外國」與對台最大威脅的「中國」；若為中國（共）發展組織，可處7年以上徒刑，最重罰金1億元；人民不得為外國、中國及港澳、境外敵對勢力，或其派遣之人為下列行為，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩漏、交付、傳遞或刺探、收集關於公務上應秘密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。此外，修法也納入網路共諜；軍公教若擔任共諜經判刑確定，將剝奪全額退休俸，已領者則追繳至違法日等等。堪稱相當週延，但若僅有嚴法，卻不能落實執行，無異是「形同虛設」，更是不可思議！執法單位更須抓個把法辦，以正視聽！

至於，時代力量立委所提出的再修正動議：「廣播、電視事業、衛星廣播電視事業及其負責人，不得以接受指示、委託或通謀合作之方式，為境外敵對勢力、國際恐怖組織或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構、委託之民間團體或其派遣之人，傳播足以危害國家安全或自由民主憲政秩序之不實訊息。」值得適時併入處理，則將更為有力維護國安！

據報導，本月23日由「網紅」館長陳之漢及立委黃國昌將舉辦的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」走上凱道，就是伸張國安正義！黃國昌猶劍指中天，不僅在臉書嗆出讓旺中在台灣消失，更特別拜會國家通訊傳播委員會（NCC），直接提出要求依法廢止《中天電視》執照！他並召開「紅色媒體承包上億政府標案，政府應嚴肅面對」記者會，直指「中國時報」、「中天電視」、「旺旺集團」等取得的政府標案總金額近年一路攀升。例如「中國時報」、以中國時報為例，2001年政府標案總金額為4676萬元、2016年為5379萬元，2018年增至一億7259萬元。而根據報導查詢中天電視2016年5月20日至2019年6月17日間得標（政府標案）資料，中天電視共得標108案，其中，國營事業四案（中油），中央政府三案（農委會、交通部、內政部），地方政府高達101案。中央政府僅佔2.7％，地方政府為93.5％。益發受到社會關注！

受中共政治迫害流亡海外的中國學者何清漣，最近將8年的研究資料，在台灣出版成《紅色滲透：中國（共產黨）媒體全球擴張的真相》一書。而來台講演時，就提及，台灣媒體已是「紅色滲透的重災區」的警示！並指中共已用大把人民幣，從媒體、學術、情治、間諜一步步滲透，像八爪章魚一樣操控、污染著全世界的資訊平台，把大眾眼中的世界變成「共產黨想要人們看到的世界」！是以「中共短期內不會對台動武，現在還是以在台扶植政治代理人為主。」與流亡美國的中國富商郭文貴的「警告」，若合符節。（郭更在「直播」明指：郭台銘、韓國瑜、柯文哲。）誠令人悚然而驚？！

已故的台灣自由主義學者殷海光「剖析中國共產黨」，說得最清楚，就是「這個癌細胞不能沾，得了絕症就沒救了」。殷海光梳理了共產黨的簡史，概括出共產黨的五大特性，即詭辯性、獨占性、堅執性、國際性和崇尚暴力。他痛斥共產黨說：「這樣一群人，以撒謊為真理，視陰謀為珍寶，以食言自肥為家常便飯，視反覆無常為得計，無國家思想，無民族觀念，無信無義，無父無子。」他得出的結論是：「中國共產黨真是個『絕物』，中國共產黨問題是一個『絕症』。消滅它，或者被它消滅！你不消滅它，它要消滅你，它今天不消滅你，明天要消滅你；明天不消滅你，後天一定要消滅你。」後來的歷史，果然被他不幸而言中。

事隔50多年的今天來看，《中國共產黨之觀察》這本書並未過時，它仍然可以拿來檢視如今的兩岸關係。共產黨從來沒有打算「寬容」台灣（中華民國）的存在，而消滅中華民國的台灣是其長期目標！真不愧是先知！國人豈能對中共併吞台灣企圖，掉以輕心耶？！

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