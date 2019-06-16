文青別鬼扯》消基會是台灣的明燈、人民的救星

包裝上明明就清楚標示產地台灣了啊。鬼王不懂的是，支持消基會的人中，有多少人看過實際的商品圖？為何消基會質疑包裝誤導消費者，大家就一股腦兒相信消基會的說詞？

文青別鬼扯

今天消基會召開記者會，譴責微風百貨超市賣的蔬菜不僅包裝走日系風，容易讓民眾誤以為真的是日本進口的蔬菜。此外，價格還比全聯或一般通路的菜貴很多。消基會表示，這樣有誤導消費者之嫌，且又賣超貴，應該用力譴責！！

鬼王看完消基會的新聞報導後，真覺得消基會好棒棒。長久以來，有些地方賣的東西就是特別貴，實在很不合理，受苦的就是我們死老百姓。這次消基會願意出來踢爆，為我們小老百姓伸張正義，證明消基會不但有接地氣，而且接得非常深非常久，感覺消基會接地氣已經接到快得腳氣病的程度。這次記者會再次證明，消基會是台灣的明燈、人民的救星。

為何消基會質疑包裝誤導消費者，大家就一股腦兒相信消基會的說詞？（中央社）

其實台灣真的到處充滿這類不公不義的事。講最簡單的，Toyota Altis只要65萬就有了，但同樣是汽車，也都一樣只有四個輪胎、一個方向盤，BMW或Benz卻要兩、三百萬以上，煞車踏板又沒有多送，實在是莫名其妙。消基會應該出來譴責雙B汽車，要求他們降價到70萬以內的水準。

商品品項不同就算了，如同都是青江菜但在微風和全聯價格就相差數倍的狀況，日常生活中也常發生。大家都知道，便利商店賣的可樂一罐只要20元，但同樣到高級餐廳點一杯可樂，時常要價超過100元。更何況他們送上來時，裡面還摻了很多冰塊，故意稀釋可樂的濃度。而原先的鋁罐，他們還能自己回收賣錢，等於又賺了一筆。鬼王衷心希望消基會派員好好調查，全台到底有多少餐廳、飯館和娛樂場所，惡意調高可樂價格，真的應該都將這些無良商人的名單一次公布出來。

當然，價差的問題還表現出南北發展不均的社會現象。嘉義太保獨棟的三層透天洋房，只要8百萬。但信義計畫區隨便一間破爛公寓，每坪可能就要80萬了。同樣是鋼筋水泥蓋的房子，怎麼可以有這樣天壤之別的價差呢？這分明是把北部天龍人都當成智障、潘仔啊！天龍國的同胞，應該集體向消基會請願，要求好好徹查一下才行。

鬼王認為，此次消基會開了個先鋒，值得嘉許。但此種不尊重平等原則的狀況，不只是出現於商業交易，其實我們整個社會制度也都非常不公平。講個最簡單的，大家念國中都有註冊、有繳錢、有上課、有參加升旗唱國歌，為何有人畢業後就能去念建中、北一女，有的人卻只能念一些多數人甚至都沒聽過的私立高職？

明明大家都是人，都承受過青春期的苦，都曾暗戀某位女老師或籃球隊的學長，為何之後唸的高中卻不一樣呢？這雖然不是商業交易問題，但鬼王誠心建議消基會日後可以朝這方面去批判，如此消基會才能愈加壯大。

今天看到消基會如此表現，實在是大快人心。這種惡質商人，應該要徹底揪出來，好好批判鬥爭一下。如果能拉到街上遊行示眾，剃個光頭，頭上戴個「大奸商」的帽子，讓我們小老百姓都能見識到這群吸血蟲的嘴臉。

所以說囉，消基會是台灣的明燈、人民的救星。其實政府應該將消基會納入體制內，取代原先的消保官。日後台灣才能發展為全台均價，平等無差異的完美社會！

PS. 增加原商品圖：包裝上明明就清楚標示產地台灣了啊。鬼王不懂的是，支持消基會的人中，有多少人看過實際的商品圖？為何消基會質疑包裝誤導消費者，大家就一股腦兒相信消基會的說詞？

本文經授權轉載自文青別鬼扯 消基會是台灣的明燈、人民的救星

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