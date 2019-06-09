自由開講》端午節中性別相關的習俗你知道幾個呢？

◎張明旭

所謂「性平教育融入生活」，生活中許多部分都是性平教育非常好的教材，習俗當然也不例外，生活、綜合活動、社會等科目都會提到！ 恰好這幾天是端午連假，而端午節中其實也有不少習俗正與性別相關，有些帶有刻板印象，有些則反映了過往對女性的不平等，就讓我們一起來認識吧！



1. 女性禁止划龍舟，連登上觸摸都不行

過去習俗中認為女性是『不潔』之物，不僅會帶來霉運，還會『嚇走龍氣』，所以為了『保平安』，別說是女性不能划神聖的龍舟了，連登上和碰觸都是絕對禁止的！而這種源自父權、對女性極度歧視貶義的習俗，隨著性別平等觀念的推動已逐漸淡化，但至到現在仍影響著女性參與龍舟賽事的比例，甚至仍有部分地區禁止女性划龍舟！

過去習俗中認為女性是『不潔』之物，不僅會帶來霉運，還會『嚇走龍氣』，所以為了『保平安』，別說是女性不能划神聖的龍舟了，連登上和碰觸都是絕對禁止的！圖為今年「鹿港慶端陽」龍舟賽最大亮點，模特兒正妹隊參加表演賽。（資料照）

2. 端午節也是女兒節，已婚女性終有機會返家探親

端午節也被稱為「女兒節」，來源有三種說法（註），我們就先講多數地方採用的常見說法，如明《宛署雜記》所記載的：「五月女兒節，繫端午索，戴艾葉，五毒靈符。宛俗自五月初一至初五日，飾小閨女，盡態極研，出嫁女亦各歸寧，因呼為女兒節。」從初一到初五，未出嫁的青少女，應該要盛裝打扮，而此處提到的盛裝打扮，當然仍舊是帶有刻板印象、希望女性如花朵般的「嬌柔」。



已婚的女性則有機會可以返回原生家庭（歸寧）、探望家人，而這對當時許多已婚女性來說是非常重要的！因為自從農曆二曰初二後，已婚女性就沒有回原生家庭的機會（像清明節就有習俗禁止女性回原生家庭祭拜），而直到五月初五的端午節，因為在卦象中是吉利的「比和」之象，所以女性才得以「端午回娘家省親」。

端午節也是女兒節，已婚女性終有機會返家探親。圖為《端陽故事圖》冊之「懸艾人」局部，清徐揚繪。（網路）



而另一種「避惡月（五月被稱為惡月，很多瘟疫及惡獸）」、「避惡日（端午節也被稱為惡日）」、「躲午」的習俗則是從反向而來，為了趨避惡獸、不吉利、壞事、毒物等等，所以已婚女性才要在端午時回娘家。而不論是正向或負向，重點是，已婚女性在二月初二後，終於有「正當理由」、不被責怪地回原生家庭探親。



註：在另外兩種說法中，第二種說法認為女兒節是為了紀念武則天，嘉陵江旁的女性會傳著豔麗的服飾到江邊載歌載舞，希望金龍再出現、多讓幾位女性懷孕、生出像武則天一樣的女性豪傑。但這說法實際上和端午節搭配上且真的舉辦的地區非常少。（*金龍讓女性懷孕的說法仍帶有父權意涵）

第三種說法則是以時間順序來區分，說古代有三個傳統節日會被稱為女兒節，五月初五端午節最早，所以屬於未出嫁的「閨女」；接下來是七月初七的七夕，屬於「剛出嫁的女兒」；最後是九月初九重陽節，屬於「老閨女」，也包含所有已嫁出去的女兒。而從名稱即可知道，這種說法對於女性的婚家想像不僅非常狹隘、且帶有濃厚性別刻板印象。



3. 已婚女性難得可以外出休閒的日子

在過往「三從四德」的壓迫下，外出休閒幾乎可說是男性的特權。一個具有「婦德」的女性，應該要「大門不出、二門不邁」，不准在外拋頭露面，縱使外出也必須是為了生活之必須，絕對不能自在的「休閒」，否則「不守婦道」一詞就會在旁人口中傳開。而在家裡，已婚女性必須負擔所有的家務、祭祀、儀式，以及最重要的——服侍丈夫及夫家所有的人，自己的想法和生活鮮少會被在意。在這樣的情況下，端午節是過往極少數已婚女性可以跳脫日常「以夫家為主」框架的日子，除了有機會能夠回原生家庭探望外，也能夠藉機外出休閒不被責罵。



在忙完這日所有的傳統祭祀、儀式、家務、以及縫紉後（別懷疑，在能外出前，已婚女性還是要先做完這些事），女性可以外出「發虎仔香（香包）」，或是和其他家人一起穿新衣裳出遊、參拜、以及「游江」、觀賞龍舟。



4. 髮髻、豆娘\建人、長命縷、端午鎖、香包等大量縫紉與「比較」

習俗中，端午節這天要配戴許多飾物，以求驅邪避穢。包含女性外出時可以摘赬桐花、月桃花做成髮髻；女性要用彩色絲布做成艾草葉子、蟲、魚、鳥、瓜果、人形等樣態，並把這些串在一起插在髮鬢邊，叫做「豆娘」，而在部分地方，也將人形的稱為「健人」；孩童手腕上要繫五彩絲線編織的「長命縷」，頸間也要掛上如同金鎖或錢幣的「端午索」。



忙完以上這堆零零總總的飾品後，還有大家熟知的「香包（虎仔香）」要製作！新婚女性為了「興旺夫家」以及「為自己未來小孩求得好人緣」，還必須在端午節時，將自己及娘家製作的香包發送街坊，也就是俗稱的「發虎仔香（香包）」；而未婚女性則應該要為了喜歡的男子，精心製作香包，而眾人在看到男子配戴香包時，就可以知道這位女性手是否靈巧。

新婚女性為了「興旺夫家」以及「為自己未來小孩求得好人緣」，還必須在端午節時，將自己及娘家製作的香包發送街坊，也就是俗稱的「發虎仔香（香包）」（網路）



而這些大量縫紉品的製作，傳統習俗上全部都是女性應做之事，也是過往「女紅」中很重要的一塊，並將用來衡量女性的品德、能力與社交，尤其是針對未婚以及新婚的女性。而這些做法及評斷，不僅形成了性別隔離，時時刻刻提醒「男耕女織」的刻板框架，同時也成為對女性的不平等對待。



5. 香包居然也有分性別？！

用來驅邪避蟲的香包是許多人熟知的端午節代表，但很多人不知道的是，其實在過去不同性別、年齡層的香包，都有不同的代表圖像與象徵，例如，女生配戴的香包應為花朵、鳥形，代表聰慧、嬌柔與美麗；男生則應是非常代表性的老虎香包；而老人家則多是梅花與菊花，代表健康防病。



6. 從《白蛇傳》反思性別不平等

最後，順著端午的習俗——雄黃酒，讓我們一起延伸看見， 雄黃酒以及端午節都擔任關鍵劇情的《白蛇傳》！



《白蛇傳》故事內容大家應該都很了解，而其中的主角： 白素貞與小青，不僅是以女性為主體，在跟許仙及法海對比下， 她們的勇敢、機智、自主追求愛情與捍衛， 更是試圖翻轉當時父權下的性別刻板框架與不平等壓迫， 雖然令人遺憾的只翻轉了一部分， 但以當時的作品來說已是相當難得；而其「妖」的身份， 也與許多被壓迫的性別弱勢族群習習相應， 像是長期以來被社會所污名、不被承認的同志愛情。

從《白蛇傳》反思性別不平等。圖為《西湖三塔記》中的白蛇傳說。（維基共享）

習俗的本意是「希望對人們有更好的協助、體諒與祝福」，在「以人為本」的基礎下，藉以這些「參考」善意地讓所有人們擁有更好的生活。然而，在俗形成及「傳遞」的過程中，在外在權勢、父權、刻板印象的影響下，有些習俗反而從「協助」變成了他人的負擔與阻礙，完全違反了其最初的本意！



性平教育所希望帶給大家的，並不是去全然地否定習俗，而是促使人們能夠去重新思考與檢視，這些習俗中是否帶有性別刻板印象及不平等壓迫，如果有，就順著現在的社會狀況，一點一滴地將其調整，使其回歸習俗的『本意』，真正地讓所有人們都能藉此擁有更好的生活！

（性別平等教育大平台 專案經理 ）

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