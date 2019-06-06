伊朗與西亞世界》何梅尼去世30年後的伊朗

何梅尼的「遺緒」有很多層面，至少從其對外關係來看，有點像是伊朗的所作所為「綁架」了美國的政策。國際間雖然一再抹黑伊朗，但待過伊朗的人必然知道那不是實際情況。走不出1979年伊朗革命陰影的不是伊朗，而是美國。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1989年6月3日，伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）的第一任精神領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini，1902年—1989年）去世。30年過去，儘管今日仍有很多人對這個政府不滿，但滿意現在發展的也不在少數。日前伊朗媒體《宇宙報》（Kayhan）說道「何梅尼的遺緒（legacy）仍會持續下去」。然而，主流輿論大肆渲染伊朗的負面消息，例如遭受美國制裁、當地人民生活困苦等，當外界認為一切都不甚樂觀的情況下，何梅尼的「遺緒」為何值得持續下去？

何梅尼成長於20世紀伊朗走上西化路線的時代，例如1906年的立憲運動、1925年之後的民族主義運動，這過程中，伊朗被第一次世界大戰波及、第二次世界大戰時又被英國與蘇俄佔領。前半個世紀伊朗看似很不平靜，更諷刺的是，兩次大戰期間伊朗都是中立國家，卻免除不了受外來強權宰制的命運。西方國家滿嘴仁義道德，卻在各地壓迫任何不符合他們利益的勢力。伊朗政府並非無能，卡加王朝（Qajar）晚期與巴勒維政府（Pahlavi）時代其實都致力於擺脫西方壓力，也不願意捲入西方的紛爭，但大環境的發展卻將伊朗一步一步拖進無法逃離的漩渦。在這樣的時空背景下，無怪乎會有像何梅尼這樣的人，對伊朗政府、西方世界心懷深仇大恨。

當主流輿論大肆渲染伊朗的負面消息，外界認為一切都不甚樂觀的情況下，何梅尼的「遺緒」為何值得持續下去？（AFP）

1960年代，當第二任巴勒維國王推動改革，接受美國資金投入資助時，何梅尼便是當時掀起反抗的人士之一。若何梅尼一開始就對西方勢力存有敵意，巴勒維接受的美國資金無論數額大小，都足以讓美國成為何梅尼心中的撒旦（Satan）。巴勒維政府壓制反對改革的抗爭活動，何梅尼被驅逐出境，當1978年開始出現反巴勒維運動之際，何梅尼也就逮到機會繼續發言批判巴勒維，而且將「反巴勒維」與「反美」畫上等號。1979年的革命或許主要目是要巴勒維下台與改革，本不太可能與「反美」有直接關係，卻因為隨後掌握政治局勢的人是何梅尼，就讓外界將革命定義為「反美」且「捍衛伊斯蘭」的革命。

巴勒維在他的回憶錄裡，提到了他的不得已之處。例如二戰期間英蘇兩國占領伊朗，迫使他的父親離去，他在伊朗政治處於真空狀態下登基，又在戰後蘇俄於亞塞拜然省（Province of Azerbaijan）施加軍事與意識形態的壓力後，不得不向英美靠攏。但巴勒維並非沒有想法，他一方面延續當時的西化路線，另一方面也清楚國家不能全盤西化，必須配合伊朗本身的特質。即使民主是個應該達成的目標，卻也不是一蹴可幾。儘管回憶錄總是過度美化政治人物的個人行為，或許不甚可靠，但是當某個人物遭到過度批判與譴責時，當事人的想法反而更具參考價值，以平衡光譜兩端那不可能有交集的立場。

另一方面，美國事實上也是1979年伊朗革命的受害者。美國原本在西亞地區並沒有利害關係，頂多在二戰期間開始與伊朗有石油利權方面的交涉，而且伊朗視美國為抗衡蘇俄壓力的工具。但大致也僅止於這樣的關係，進入50年代，美國的反共立場堅定，再加上1956年埃及對英、法、以色列的蘇伊士運河戰爭（Suez Canal Crisis）中，埃及得到蘇俄協助，眼看戰爭將讓埃及更與蘇俄靠攏，而這並不為美國所樂見，故希望英法以三國停止戰爭。自此英法於西亞的影響力降低，才有美國逐漸發揮的機會。但對於伊朗，巴勒維曾在回憶錄中抱怨過，「美國對伊朗的關注並不及對台灣來得多」，可見美國並不是一開始就要掌控伊朗。

1979年的革命本不太可能與「反美」有直接關係，卻因為隨後掌握政治局勢的人是何梅尼，就讓外界將革命定義為「反美」且「捍衛伊斯蘭」的革命。（theatlantic.com）

1979年之後，何梅尼政府的外交路線是「不要東方、不要西方、只要伊斯蘭」（Neither East Nor West Only Islam），不願意受到冷戰的箝制。這路線其實與過去伊朗政府並沒有太大的差異，畢竟擺脫外來強權壓力就是伊朗向來堅持的立場。即使巴勒維接受美國的協助，也不是要把國家賣掉，而是為了排擠英蘇、讓國家富強，只是「受惠」也是種「束縛」，巴勒維反而越來越覺得美國干涉太多。1973年巴勒維與沙烏地王室一同抬高油價，便是對美國的抵抗。然而，這些都不是1979年之後何梅尼那樣的反美立場。1979年德黑蘭的美國外交人員遭到綁架，這徹底毀掉甚至侮辱了美國的霸權地位，導致美國與伊朗斷絕關係，至今40年美國不斷在政治、軍事、外交、經濟、輿論各方面壓制伊朗。

但也不能說何梅尼的路線錯誤，畢竟美國政府曾沒想到自己會是1979年伊朗革命的受害者，也沒有料到隨後會發生外交人員被綁架事件，這成為美國的心結，至此絕無再向伊朗釋出善意的可能，以致於何梅尼已去世30年，美國仍沒有放鬆對伊朗的壓力。於是，即使今日的伊朗大致上國家政局穩定，總統是民選而來，也一再向外界表明「伊朗不是壞人」，但問題就在於美國與國際社會從來都不相信「伊朗會是好人」。對伊朗政府來說，既然如此，美國的制裁不可能撤銷，討好國際社會也沒有好處，那何不走自己的路？不過，近來歐洲國家願意跟伊朗繼續維持2015年核協議，看似有助於伊朗的發展，倒顯露出美國一味敵對伊朗的政策已走入死胡同的意涵。

何梅尼的「遺緒」，有很多層面，至少從其對外關係來看，有點像是伊朗的所作所為「綁架」了美國的政策。國際間雖然一再抹黑伊朗，但待過伊朗的人必然知道那不是實際情況。走不出1979年伊朗革命陰影的不是伊朗，而是美國。今日伊朗精神領導人哈梅內意（Ali Khamene’i）一再強調無意與美國一戰，大概是覺得「伊朗還有很多要緊事，哪有時間搭理川普這種無理取鬧的爛貨呢？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法