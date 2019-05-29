法操》【youtuber下藥性侵事件】乘機性交？還是加重強制性交？

相信大家看新聞都常常聽到「夜店撿屍」的新聞，所謂的撿屍行為，其實就是趁被害人不醒人事之時，對被害人為性交、或猥褻等行為。但你知道嗎？其實針對這樣的行為，我們並不是透過刑法的「強制性交（猥褻）罪」處罰，而是透過「乘機性交（猥褻）罪」來處罰喔！

有youtuber涉嫌下藥迷昏網友後，趁其昏迷性侵得逞。（pixabay.com）

法操司想傳媒

根據新聞報導，有youtuber遭指控涉嫌下藥迷昏網友後，趁其昏迷性侵得逞。全案經被害人向新竹警方報案，如確認犯案地點位在台中，將轉由台中市警方偵辦。

什麼是乘機性交？

相信大家看新聞都常常聽到「夜店撿屍」的新聞，所謂的撿屍行為，其實就是趁被害人不醒人事之時，對被害人為性交、或猥褻等行為。但你知道嗎？其實針對這樣的行為，我們並不是透過刑法的「強制性交（猥褻）罪」處罰，而是透過「乘機性交（猥褻）罪」來處罰喔！

所謂的乘機性交罪、及乘機猥褻罪，兩罪分別規定在刑法第225條的第1項、第2項。所謂的「乘機性交、猥褻」，指的是利用他人精神障礙、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，而對被害人為性交或猥褻的行為。

以上面提到的夜店撿屍的行為來說，行為人趁著被害人喝醉酒後陷入「精神障礙、心智欠缺」而無法抗拒或不知抗拒的時機，對被害人為性交或猥褻的行為，就是屬於這邊所規定的乘機性交、或乘機猥褻的行為。

本次事件應該屬於「加重強制性交」的問題

回來看本次的新聞事件，該Youtuber下藥將網友迷昏以後，利用網友無意識、無法反抗的狀態對網友為性交的行為，似乎與刑法第225條第1項的規定相符；但其實這樣的想法並不正確，因為這屬於「加重強制性交罪」的處罰範圍。

所謂的「加重強制性交」，指的是行為人以立法者特別舉出來的方法，來對被害人施行強制性交的行為者而言。由於利用這些行為來施行強制性交的罪行，在立法者眼中犯性叫一般強制性交罪行為人重大、需要特別加重處罰，因此立法者在刑法第222條第1項中，就列舉了8種會加重處罰的原因：

1.二人以上共同犯之者。

2.對未滿十四歲之男女犯之者。

3.對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之者。

4.以藥劑犯之者。

5.對被害人施以凌虐者。

6.利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之者。

7.侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之者。

8.攜帶兇器犯之者。

而在本次事件中，下藥迷昏網友後為強制性交的行為，就符合這邊的「以藥劑犯之」的規定，因此在結論上就會觸犯了刑法第222條第1項的加重強制性交罪。

當然也會有人有疑問：用藥劑讓人迷昏後為強制性交，也是利用他人精神障礙、心智欠缺的狀態，為什麼會不構成乘性交呢？這是因為多數見解認為：如果被害人陷於精神障礙、心智欠缺的原因，是由於行為人所造成的話，就不是本條文所要處罰的對象，而應該是透過刑法加重強制性交罪處罰。

簡單來說，在實際案例中，究竟要怎麼區分一個利用他人喝醉酒、或吃了藥無法抗拒而為性交的行為，是「加重強制性交」還是「乘機性交」呢？我們必須從被害人的究竟一開始的犯罪想像來看：如果行為人的主觀意思，是自己迷昏對方後性交罪會是「加重強制性交罪」的處罰對象；但如果行為人並沒有迷昏被害人的主觀犯意的話，就會屬於「乘機性交罪」的處罰對象喔！

本文經授權轉載自法操 【youtuber下藥性侵事件】乘機性交？還是加重強制性交？

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