瞭望之窗》台灣與日本如何在印太地區加強合作？

日本向來在處理對台關係上，對中國的反彈多所顧忌。但最近日本接連在GCTF的架構上與台灣、美國聯手，又在台灣參與「世界衛生大會」的議題表達支持，先前也重申歡迎台灣參與「全面性泛太平洋夥伴協議」的談判，在在顯示日本在面對改善與中國關係的同時，也愈加重視台灣的戰略價值。

托克維爾

美國總統川普即將於本週訪問日本東京，成為「令和時期」首位訪日的外國元首。下個月底，川普將再訪日本大阪，出席「二十國集團」（G20）會議，並且可能與中國國家主席習近平，針對近來美中貿易戰陷入僵局，進行面對面的會談。

為了專心對付北京，川普還決定將美日貿易談判延後6個月，而安倍為了藉由川普的來訪來營造國內聲勢，還特別安排川普觀賞日本的「國技」相撲大賽。去年10月安倍前往北京進行「破冰之旅」，換得習近平允諾回訪日本，但礙於面子，不會進行國是訪問。儘管日中兩國在歷史教科書、釣魚台主權等議題上仍有重大歧見，安倍欲藉由改善日中關係與強化日美關係，為夏天進行舉行的國會選舉注入動能，也為明年的東京奧運造勢，留下任內的歷史地位。而習近平面臨川普的咄咄逼人，也有意運用日中關係的緩和來找尋脫困之道，化解川普的壓力。

但美日中三個之間的「元首外交」是一回事，並無損美日安全同盟的緊密，以及日本積極參與川普政府主導的「印度太平洋戰略」（Indo-Pacific strategy）之事實。

安倍政府對於「印太戰略」的立場有三項基本原則：

首先是尋求有利日本國家利益的戰略平衡。即使日本在安全上必須選擇美國，但在對外政策的態度上是儘量廣結善緣，包括與中國的關係正常化。加上北韓的核武與飛彈威脅仍在，維持一個溝通無礙的日中關係，將有助於日本降低外來威脅。更遑論中國的軍力擴張與軍費逐年增加，都讓日本如有芒刺在背。因此日本除了改善對中關係，也積極強化與印度、澳洲、東協、甚至英國、法國的合作關係。這是一種「戰略避險」的策略。

日本積極參與川普政府主導的「印度太平洋戰略」。（圖：美國白宮）

其次，日本的「印太戰略」強調與區域內國家的「連結性」（connectivity）的加強，主要鎖定在民主拓展、經濟成長、自由貿易、人民交往與航行自由等範疇。去年安倍訪問中國，表達日本參與中國主導的「一帶一路」之意願。唯有鑒於「一帶一路」計劃推動5年來，衍生出債務陷阱、環境破壞、政府失能、不透明性等弊病，也讓日本提出必須符合國際標準、以及廣納更多制度性規範的前提要件。最後一項原則當然就是民主，包含良好治理與透明公開。

在實際推動的層面，除了延續行之有年的既有對外援助政策，日本也漸近式地與印太地區內的夥伴強化合作。不久之前，美國、印度、日本、菲律賓就在南海進行聯合軍事演習。尤有甚者，最近日本也在美國的力邀下，參與美國與台灣的「全球合作訓練架構」（Global Cooperation Training Framework，簡稱GCTF）計劃。

GCTF是6年前台美簽訂的合作協議，幾年來透過舉辦研討會與訓練課程，讓包括東南亞在內許多國家參與了和台美的互動，議題多涉及跨國性的傳染性疾病防治、強化婦女權益、數位教育、媒體識讀、對抗「假訊息」等。今年年初，日本首度參加，並由日本台灣交流協會、美國在台協會以及台灣民主基金會共同舉辦有關打擊貪腐的研討會。日本能夠踏出這一步誠屬不易，因為日本向來在處理對台關係上，對中國的反彈多所顧忌。但最近日本接連在GCTF的架構上與台灣、美國聯手，又在台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的議題表達支持，先前也重申歡迎台灣參與「全面性泛太平洋夥伴協議」（CPTPP）的談判，在在顯示日本在面對改善與中國關係的同時，也愈加重視台灣的戰略價值。

雖然去年台灣地方選舉時，同步舉行的公投反對解除日本福島災區五縣市農產品開放進口，引發台日關係波瀾，但顯然安倍政府不願受到此一單一事件影響，就延誤與台灣關係的增進。

GCTF是6年前台美簽訂的合作協議，幾年來透過舉辦研討會與訓練課程，讓包括東南亞在內許多國家參與了和台美的互動，圖為外交部長吳釗燮在GCTF架構下的媒體識讀工作坊演說。（圖：取自外交部推特）

台灣與日本如何在印太地區加強合作？這是值得台灣政府深思的外交戰略，可以從幾個面向進行思考。一是在現有的合作框架與模式上，進一步提升雙邊對話的位階，這也符合前述有關日本政府以強化印太地區「連結性」的戰略佈局。二是在諸如GCTF的機制中，納入包括人道援助與災難演習、氣候變遷與天災防範、數位經濟與綠色能源合作、以及民主價值和良好治理的確保等。更重要是，有鑒於台美之間在印太戰略的架構上，已經在太平洋島國進行若干合作，台灣也可以運用其在太平洋擁有6個邦交國的優勢，與日本進行有助區域發展的穩定的互動。

最後，美中貿易戰在川普宣布針對對價值2,000億中國輸美產品的關稅，由10%提高到25%，同時不排除針對剩餘3,000億美金的產品也提高關稅到25%之後，已經刺激在中國的台商 外商加速轉移市場的速度。川普更在「推特」上鼓勵外資儘快遷離中國，前往包括越南在內其他亞洲國家投資。最近幾個月來，申請回台灣投資的中國台商也快速增加，50多家公司已通過核可，回台投資金額上看3,000億台幣，年底更可能達到5,000億台幣。

如果這波美中貿易戰催化在中國的外資「逃亡潮」，對於為數最多的台資企業來說，意味所謂「紅色供應鏈」已經面臨重組。多數需要低廉工資的台商勢必前往東南亞、甚至南亞尋求新的市場。由於以製造業為主的台商具有與日本企業在供應鏈上的互補性，這也開啟更多台日共同在東協與印度進行合作的機會。台灣更應該善用此一契機，積極與日本在印太地區的商業貿易合作層面，尋求更多合作的空間。

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