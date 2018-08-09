瞭望之窗》中國為何漠視川普的「印太戰略」？

若是中國崛起和軍事擴張對區域造成的威脅大過經濟利益時，各國也會權衡輕重，做出因應。例如先前韓國在中國施壓之下，依然同意美國在其境內部署「薩德」飛彈防禦系統。又澳洲日感中國「鋭實力」的滲透，騰博爾政府也終於決定透過立法來防止北京干預澳洲內政。甚且澳洲也理解到過度依賴中國市場的風險，已經決定分散經貿投資標的，鎖定印尼和印度市場。在此情況下，由美國主導的「印太戰略」四根支柱，的確出現強化鞏固的機會。

托克維爾

誠如筆者前一篇文章【川普政府揭櫫「印太戰略」，台灣準備好了嗎？】所提及，隨著美國國務卿龐皮歐本週在亞洲進行訪問，川普政府更進一步闡述所謂「建立一個自由與開放印度太平洋戰略」的具體內涵。龐皮歐運用出席在新加坡舉辦東協會外長會議的場合，重申川普政府欲透過經濟與安全議題，來與印太區域增強聯繫，美國在印太地區並不尋求「主導」，而是期望與區域各國「合作」。他也拋磚引玉先行宣布，美國將為「印太倡議」投入1億1300萬美元的「頭期款」以推動數位經濟、網路安全與基礎建設，期盼區域內成員能夠共襄盛舉。

這是迄今川普政府對「印太戰略」較為清晰的論述與宣示，但一個巴掌拍不響，印太地區內成員的響應與支持才是印證此一戰略能否成功的關鍵。換言之，「印太戰略」的具體成型與成功執行，仍面臨幾個挑戰：首先是包括日本、印度、澳洲這三個國家與美國的配合程度。美、日、印、澳這四根「印太戰略」的支柱、或稱「四邊安全對話」（QUAD）能否成型，考驗著各自對中國的戰略認知與策略。畢竟日、印、澳這三造都無意在美、中兩強之間公開選邊站。印度總理莫迪幾個月前訪問中國，與習近平會面。日本首相安倍也規劃在9月鞏固其自民黨總裁連任戰役後，前往北京。澳洲騰博爾政府最近雖然在國會通過反外國勢力干預的法案，也不致與北京強勢對抗。

龐皮歐運用出席在新加坡舉辦東協會外長會議的場合，重申川普政府欲透過經濟與安全議題，來與印太區域增強聯繫。（AFP）

其次是川普政府對於推動公平貿易的手法，令區域內國家也忐忑不安。尤其川普一上任就宣布美國退出「泛太平洋夥伴協議」（TPP），導致其他11個TPP原始成員只能重啟爐灶，勉強完成「打折版」的「全面性泛太平洋夥伴關係」（CPTPP）。川普強勢要求貿易公平與對等，對未來在「印太戰略」的經貿合作，究竟是助力或阻力，也攸關成功與否。

最後就涉及美中關係前景黯淡可能引爆的衝擊，特別是現階段美中貿易戰以及未來在諸如南海軍事可能衝突的發展，都令區域內國家深感憂慮。川普與習近平在這場美中貿易戰上都沒有讓步的空間，一般預期這場戰役會延燒到明年。如果南海領土主權爭端再次浮上檯面，美中關係勢必更為緊張，屆時在「印太戰略」區域內的國家將面臨如何自保或是選邊的難題。

但另一個值得剖析的現象就是：為何中國持續漠視川普的「印太戰略」？

事實上，川普提出的「印太戰略」概念只是舊瓶裝新酒，早在2006年安倍首次擔任首相時就提出類似四邊的「鑽石型狀」架構，這四邊正是美、日、印、澳，也就是俗稱的QUAD。唯當時安倍只是拋出此一構想，北京就大動作地向這四個政府提出外交交涉，讓時任澳洲總理的陸克文立即卻步，不敢激怒中國。中方學者一面倒地批評QUAD儼然就是亞洲版的「小北約」，目的在圍堵中國崛起。第一次的QUAD就這麼胎死腹中，頂多淪為「二軌」智庫討論的題目而已。

美中貿易戰上雙方都沒有讓步空間，預期這場戰役會延燒到明年。如果南海領土主權爭端再次浮上檯面，美中關係勢必更為緊張，屆時在「印太戰略」區域內的國家將面臨如何自保或是選邊的難題。（Reuters）

川普政府去年年底公布首部「國家安全戰略」報告，明確將中國定位為美國的「戰略競爭對手」，華府更稱北京為「修正主義強權」。這份報告也強調要強化美國與亞太盟邦與夥伴的安全與軍事架構。2017年11月在菲律賓舉行重新恢復的QUAD四邊工作層級會議。隔年6月在新加坡年度「香格里拉」對話的同時，四國派出各高層官員參加第二次的QUAD會議，但似乎氣氛仍然有點意興闌珊，也未見突破性進展。直到龐皮歐近日的論述，才讓外界感受到原來美國早已鴨子划水數個月。

更弔詭的是，北京這次對「復合」的QUAD不再公開抗議，反倒態度趨於低調。中國外交部長王毅甚至用調侃的語調消遣QUAD和「印太戰略」只不過是「太平洋和印度洋上的泡沫」。北京之所以有恃無恐，正是相信其經濟實力足以防止日、印、澳三國正式背書川普的「印太戰略」。

其次，北京部分學者認為川普要將QUAD轉化成猶如美日和美韓軍事同盟有其難度。甚且印度傳統外交多採不結盟政策，而日、韓也有歷史情仇。因此北京深信只要鬆動QUAD任何一根支柱，「印太戰略」的基礎就不至構成威脅，特別澳洲經濟依賴中國甚深，恐遭報復。

北京部分學者認為川普要將QUAD轉化成猶如美日和美韓軍事同盟有其難度。甚且印度傳統外交多採不結盟政策，而日、韓也有歷史情仇。因此北京深信只要鬆動QUAD任何一根支柱，「印太戰略」的基礎就不至構成威脅。（Reuters）

但北京如此樂觀想法也已面臨挑戰。因為若是中國崛起和軍事擴張對區域造成的威脅大過經濟利益時，各國也會權衡輕重，做出因應。例如先前韓國在中國施壓之下，依然同意美國在其境內部署「薩德」飛彈防禦系統。又澳洲日感中國「鋭實力」的滲透，騰博爾政府也終於決定透過立法來防止北京干預澳洲內政。甚且澳洲也理解到過度依賴中國市場的風險，已經決定分散經貿投資標的，鎖定印尼和印度市場。

在此情況下，由美國主導的「印太戰略」四根支柱，的確出現強化鞏固的機會。如果川普政府能夠說服另外三國，共同執行南海航行自由與秩序維護，不要讓北京拉攏東協，至少可形成對中國在南海填海造陸、擴張軍備的企圖。又如，QUAD可以共同要求中國解除對外資技術移轉的不合理要求，以及改善違反智慧財產權問題。更重要的是，一個強而有力的QUAD，可以讓「印太戰略」成為制衡中國「一帶一路」的力量。果真如此，包括台灣在內的區域內國家，才能融入「印太秩序」，成為和平穩定的共同捍衛者。