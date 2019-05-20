漫遊藝術史》裸的慾望：十八世紀西方繪畫中赤裸的情與慾

在西方繪畫中，畫家時常將人物的情慾以暗示性的手法呈現。尤其是「真實人類」的情感，更是要小心處理。在18世紀，藝術家是如何透過「裸體」來表現人類肉體以及靈魂之間的情慾流動呢？

◎Ming.C

繪畫中的「裸體」作為情慾的表現是非常直觀的，身體的私密性與情感直接作連結，畫裡的人物一絲不掛，把最深的情感和慾望都交給了觀看的人，引發我們各種遐想。他們脫下身上的衣物，就好像把覆蓋在慾望之上的理性通通揭開。在西方繪畫中，畫家時常將人物的情慾以暗示性的手法呈現。尤其是「真實人類」的情感，更是要小心處理。在18世紀，藝術家是如何透過「裸體」來表現人類肉體以及靈魂之間的情慾流動呢？

神話人物完美身體裡的情慾

在18世紀，許多歷史畫，依據神話、聖經或經典文學，透過「裸體」表現人物之間的情感。人物的身體，大多依循著藝術史發展的脈絡，有些人物已經有了固定的繪畫傳統，所以這類型的畫作，比較不容易有爭議。神祇、文學人物的身體，通常帶有理性、神聖的美感。

Louis Jean François Lagrenée, Mars and Venus, Allegory of Peace, 1770. Oil on canvas, 64.8 × 53.8 cm. J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

在《瑪爾斯與維納斯：和平的寓言》（Mars and Venus, Allegory of Peace）中，我們看到戰神瑪爾斯掀開了華麗、色彩飽和的綠色床罩，彷彿向觀者揭開某種隱密、內在的情感。他凝視著沉睡的維納斯，完全被她的美麗迷住了。兩人雖然並沒有特別纏綿曖昧，但瑪爾斯微微傾向維納斯的姿態，以及定睛於維納斯的神情，將愛意表現得一覽無遺。

另外，畢馬龍（Pygmalion）與伽拉忒亞（Galatea）的故事，一直以來都是藝術家所喜愛的，到了18世紀，也不乏以此題材創作的作品，甚至在不同的媒材中，都能看見這個故事以不同方式被呈現。畢馬龍是一位年輕的雕刻家，他所居住的賽普勒斯（Cyprus）有一座維納斯神殿，他景仰女神的美貌，並決定雕刻一座女神像。在雕刻的過程中，他彷彿著魔般地愛上了他所塑造的雕像，並為她取了一個名字—伽拉忒亞。後來，畢馬龍向維納斯祈求讓伽拉忒亞成為真正的女人，維納斯受到感動，便使雕像活了起來。

Louis Jean François Lagrenée, Pygmalion and Galatea, 1781. Oil on canvas, 59.4 cm x 48.9 cm. The Detroit Institute of Arts, Detroit.

在創作這個題材時，不同的畫家對於伽拉忒亞的處理方式不盡相同，有些畫家會將伽拉忒亞描繪成雕像的樣貌，而拉格勒内（Louis Jean François Lagrenée，1725-1805）這件作品中，伽拉忒亞彷彿已經變成了真正的女人，她的一隻腳正準備踏下雕像的基座，豐潤的身體、溫柔的眼神，是畢馬龍日以繼夜的渴望。

Etienne-Maurice Falconet, Pygmalion and Galatea, 1763. Marble, 58.42 cm. The Walters Art Museum, Baltimore.

同樣的主題，在法爾科內（Étienne Maurice Falconet，1716-1791）的雕塑作品中，可以看到相似的人物配置。兩件作品中表現的「眼神傳遞」也十分一致，伽拉忒亞飽含溫情，而畢馬龍得到終日所望的愛，則顯得激動、難以置信。但已使用了大理石雕塑作為創作載體，又如何再表現作品中的「雕像」呢？法爾科內將伽拉忒亞置於「再上一層的基座」，並在畢馬龍左膝前留下雕刻所使用的器具，而伽拉忒亞的軀體也比畢馬龍顯得僵硬一些，呈現從冰冷石像轉為血肉之身的瞬間。

遊走在色情邊緣的窺看慾

在非歷史畫的畫種，例如肖像畫、風俗畫中，也有以裸體作為直視慾望的作品。另一方面，這樣的繪畫，也與「偷窺」的慾望產生連結。

François Boucher, The Raised Skirt, 1742. Oil on canvas, 50.8 cm x 42 cm. Private Collection.

布雪（François Boucher, 1703-1770） 《被掀起的裙子》（The Raised Skirt）描繪了女性私密的時刻，畫面中的女子，穿著華麗、飄動的絲綢服裝，然而，她的裙子是被掀起的，並露出赤裸的臀部。這件作品顯示了女性身體是如何被觀看，以及藝術家為何對這樣的主題感到興趣？這類型繪畫中，藝術家（可能還有贊助人）都是男性，這樣的主題，最主要的目的就是取悅觀者。而這種介入女性空間的繪畫，似乎滿足了人們偷窺的慾望。

Fragonard, Jean-Honore, Young Girl Playing with Her Dog. Oil on canvas, 89 cm x 70 cm. Accessed from ARTstor.

在《年輕女孩與她的狗玩耍》（Young Girl Playing with Her Dog）中，整體構圖和畫面所呈現的，是一種輕鬆的氛圍，充滿了青春及活力，給人一種自然的感覺。 福拉歌那（Jean-Honoré Fragonard，1732-1806）以他所喜愛的溫暖橙褐色為畫面主要色調，地上揚起的橘紅色，也代表激情的顏色。 在18世紀，女孩與狗共處於臥室的場景，是常見的題材。狗在畫作中常代表了忠誠，但在這件作品中，牠很可能是陽具的象徵，仔細看牠所在的位置，巧妙與女孩裸露的下半身結合，另外在床邊小桌子的開口處，亦有相呼應的女性性徵符號。

面對理想的追求慾望

Jacques Louis David, The Death of Bara, 1794. Oil on canvas, 120 cm × 157 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.

除了情慾外，「裸」也可以作為追求理想的慾望，在大衛（Jacques-Louis David，1748-1825）的《巴拉之死》（The Death of Bara）中，他描繪了14歲的法國革命份子約瑟夫·巴拉（Joseph Bara，1779-1793）之死，巴拉匍匐向前，彷彿前方有一股強烈的力量驅使他撐著即將死去的身軀，堅持革命理想的渴求，已經超越終會一死的軀體。

人對情感、肉體、生存、理想的慾望是原始的，有人的所在，便有慾望。然而，在藝術的發展上，對情慾的刻畫，隨著不同時代，有不同的呈現，在某些時期，例如中世紀，甚至鮮少看到相關的作品。到了18世紀，藝術家們將「慾」寄託在不同主題中，可以透過歷史文本中的情節，彰顯人物情感；或是以曖昧的窺看，進入畫中人物的私密領域。以不同的「裸體」之姿，傳達隱含的情緒。而到了今日，慾望與裸體已不再是藝術家們不敢碰觸的曖昧主題，甚至成了人們表達自己的一種純粹的方式，我們可以思考、觀察在當今的藝術中，「裸」會是以什麼不同於過去的手法與慾望連結呢？

本文經授權轉載自漫遊藝術史 裸的慾望：十八世紀西方繪畫中赤裸的情與慾

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