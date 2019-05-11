深夜狼影》平成地獄兄弟～驚驚：殘酷現實困境的奇幻夢鄉

《平成地獄兄弟～驚驚》改編自狩撫麻禮原著、今城隆浩作畫的同名漫畫，導演山下敦弘繼《山田孝之的坎城影展》之後再次與山田孝之聯手，打造奇幻無厘頭的爆笑劇情，卻深刻針砭日本社會人際疏離、菁英主義、世代不正義、階級歧視的現象，並突顯人性的荒謬。

雍小狼

《平成地獄兄弟～驚驚》電影海報（圖：KADOKAWA）

個性率真，正義感強烈的右近（山田孝之飾），看不慣現代社會恃強凌弱、弱肉強食的潛規則，因此一直無法融入其中，也被在大公司上班的菁英弟弟左近（佐藤健飾）視為燙手山芋。一心想導正世風的他，加入古怪的右翼政治活動團體，和從小被升學制度逼到精神崩潰的牛山（荒川良良飾）一起在深山裡挖掘傳說中古代大名埋藏的金幣。不見容於世，只能生存在廢墟、礦坑、骯髒公寓等幽暗角落的他們，某天在舊工廠裡找到一台被棄置的機器人，並意外啟動了它，而機器人身上蘊藏的劃時代科技，則漸漸讓他們的人生朝未知的前方啟航。

《平成地獄兄弟～驚驚》（ハード・コア，2018年）改編自狩撫麻禮原著、今城隆浩作畫的同名漫畫，導演山下敦弘繼《山田孝之的坎城影展》之後再次與山田孝之聯手，打造奇幻無厘頭的爆笑劇情，卻深刻針砭日本社會人際疏離、菁英主義、世代不正義、階級歧視的現象，並突顯人性的荒謬。

《平成地獄兄弟～驚驚》劇照（圖：天馬行空）

山下敦弘的鏡頭下少有熱血少年，多的是成天無所事事、生活過得不上不下、餓不死但也稱不上滿足的「賴活青年」，可以說是最擅長拍「魯蛇」的日本當代導演之一。通常以魯蛇為主題的電影，都會把主角拍得有點可愛、令人同情；但在山下敦弘的電影裡，這些魯蛇卻常帶著一股無賴的酸臭味，只要能滿足自己的需求，就算被外界嫌惡他們也毫不在乎。比如《我的叔叔》（ぼくのおじさん，2016年）的主角賴在哥哥家裡討飯吃，還用各種藉口討錢來花；《苦役列車》（2012年）的主角只要有剩一點錢，就會拿去色情場所來一發；《青春，半生不熟》（もらとりあむタマ子，2013年）更是把在偶像團體AKB48中閃閃發亮的前田敦子，拍成了整天懶在家裡的米蟲。

這些賴活青年的行徑令人看了眉頭直皺，但他們充其量只是觀感不佳，根本稱不上作奸犯科。這個社會上真正可怕的仇恨：在冬天對著無家可歸的人潑冷水、病重時活生生拆散即將天人兩隔的同性伴侶、霸凌性別氣質不同的孩子直到他死去⋯⋯等惡行，卻常被視而不見，或是輕易被遺忘。山下敦弘常在作品中透過賴活青年的突兀和荒謬性，直指社會裡的殘酷現實，逼迫觀眾正眼看待。比如《苦役列車》中的主角因為父親是性侵犯而一輩子被貼上標籤，只能做粗工領日薪，過著「沒錢、沒朋友、沒女人」的底層人生；又如本片中被升學考試制度逼瘋的牛山，因為精神耗弱的古怪肢體舉動與不符合主流美學的外觀，導致連花錢請性工作者來幫他破處，小姐們都嫌棄到拔腿就跑。

《平成地獄兄弟～驚驚》劇照（圖：天馬行空）

右近和左近這對兄弟是一體兩面，相對卻雙生。他們分別折射了日本的兩個面向：頑固堅守信念的右近象徵傳統的日本，重視義理、人情，效忠於軍國主義右翼政治團體的他，幾乎像是錯生在現代的武士，效忠著帝國的幽靈。菁英上班族左近象徵現代的日本，他精明、利益導向，擁有強大的技術力，並帶著只為自己而活的個人主義色彩。右近認為社會有問題而不願屈服，左近雖進入商社體制卻帶有反社會的因子，他們鄙視彼此，卻又在心底偷偷憧憬著對方，而山田孝之和佐藤健的個人魅力和演技詮釋，則讓這兩個角色激盪出十分有趣的火花。

山下敦弘鏡頭下的困境常常沒有出口，但他卻會在電影中安插一些極為純真的人性曙光。如《愛情，突如其來》（オーバー・フェンス，2016年）裡的求偶舞，《苦役列車》中工地大叔的動人嗓音，以及本片中利己、利益導向的左近做出了利他、重視義理人情的抉擇，都為觀眾帶來了一絲微薄的救贖和希望。

蔡明亮用長鏡頭逼視角色和觀眾，山下敦弘也常用長鏡頭來突顯一種不合時宜的尷尬，卻常在尷尬的盡頭迸出神采。本片中有一段右近帶著牛山和機器人上酒店的情節，DJ突兀地播放了電音嗨歌，他們從一開始扭捏地舞動，到後來跳到忘我狂舞，讓卑微的底層人物綻放溢出現實的耀眼光芒，能量之強大可謂神來一筆。然而，原本黯淡無光的魯蛇小孬孬們突然被聚光燈打亮，就一定會讓某些人失去原本的光彩。成為舞池焦點的他們讓一旁的黑道看了不爽，不僅強硬中斷歌曲播放還到店外堵人，保守勢力／既得利益階級的反撲，常常就是這麼殘酷。

《平成地獄兄弟～驚驚》劇照（圖：天馬行空）

平成地獄兄弟～《驚驚》是山下敦弘電影中少有的奇幻作品，深山中埋藏的金幣、近未來科技打造的機器人、遇到危機就一飛沖天的設定，這些奇幻元素不僅令人發噱，更因為太過夢幻，反而映照出現實的不堪。與張作驥《美麗時光》（2002年）有著異曲同工之妙的結局：一切究竟是真實，抑或只是一場美好幻夢？故事的詮釋權就交給觀眾來決定了。

《平成地獄兄弟～驚驚》預告：

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