自由開講》高雄市議會反性平教育將送大會審議！曾麗燕議員欠缺教育概念的程度令人震驚！

◎張明旭

5月6日下午，高雄市議會教育委員會針對黃秋瑛等7名議員提出的「訂定本市性別平等教育管理自治條例」以及曾麗燕議員提出的「建請高雄市政府暨各級學校嚴格把關，防止不當教材入侵校園」這兩個反性平教育提案進行審議，前者的諸多問題我們已在先前文章中說明，後者的提案及連署者：曾麗燕及童燕珍議員，則正是三年前高雄市四個離譜反性平教育提案中的重要支持者，而曾麗燕議員本次更是直接把反性平團體的抹黑與訴求當成提案內容！



在後續受訪時，長期反性平的曾麗燕議員嘗試解釋其提案內容，但他的說法不僅充滿模糊與錯誤，更透露出他對真正的教育「一點概念都沒有」！

教育委員會的職責本就該對提案的內容進行釐清與確認，而不是讓充滿違法問題、曲解性平教育、可能對校園安全造成破壞的提案直接進入大會決議！（取自曾麗燕臉書）



1. 針對所謂的「不當教材」的來源，曾麗燕議員表示，是他和助理接受知名反性平的「護家盟及家長團體」陳情。但對於這些陳情指控是否「真實存在」現行國小教科書及課程？現在國小的性教育到底包含哪些內容？從受訪的回應看來，曾麗燕議員並沒有任何的查證、也沒有任何的了解，而其狀況跟之前韓國瑜市長批評「小學生性教育太開放」但卻沒看過課本，相似的程度令人驚訝。

2. 曾麗燕議員表示「所謂的『不當教材』就是尺度太大、不適齡的內容。」此說明不僅未回應民眾對提案的疑慮，還把狀況弄得更加模糊不清！

首先，到底何謂「不當教材」？「不當」的根據為何？「不當教材入侵校園、充斥校園，嚴重影響青少年身心靈健康」的狀況與證據又為何？本提案對於這些疑慮「毫無說明」，而對此，曾麗燕議員不僅從未提出任何可靠的評斷依據或科學證明，還又多加了另外兩個更加模糊的說法，何謂「尺度太大」？何謂「不適齡」？是誰來評斷的「尺度」與「適齡」？其根據又為何？以上種種問題，曾麗燕議員完全未曾說明。



事實上，教育部早已針對護家盟、下幸盟等團體「攻擊教科書中性平教育的不實謠言」進行多此澄清，且也一再說明其適齡的根據、以及讓教師能夠依據每個學生不同發展情況給予協助的規劃，而性平教育的「課程、教材與教學」在《性別平等教育法》的第17, 18, 19條，早已皆有明確定義與說明，且內容比此提案更加清楚詳盡！以上種種都顯示，此提案不只欠缺對《性別平等教育法》及性別平等教育之瞭解，更極度缺乏教育專業。然而，對於如此離譜的情況，曾麗燕議員不僅未曾自省，也不去了解教育部說明與法條內容，只會一再跳針，重複傳遞反性平團體的不實謠言，造成社會恐慌與誤解！



就像是台灣性別平等教育協會監事、婦女新知董事王儷靜投書中所寫到的：「提案議員不可信口開河，若有統計數據和事實例證，就應對外說明，否則對於教師的教學專業都是打擊」。我們也在此再次呼籲，在本案如此欠缺可靠評斷依據與科學證明的情況下，一但依照這麼模糊的陳述去通過執行，不僅將造成實行上之重大漏洞，讓有心人士將黑手更加伸入教育之中，造成學生學習權益受損，導致更多性平案件發生！



3. 曾麗燕議員表示「國小生年齡太小，應到年紀大一點再接受性教育。她也指出，如果老師不懂性教育，就教孩子，反而會誤導孩子，導致孩子產生好奇心想嘗試」。而荒謬的是，這段話早已被證實是「完全錯誤的反性平謊言」！



不論是〈性教育不嫌早！因為施暴者永遠不會嫌你的孩子太小…〉中的數據佐證、國內外許多性騷擾、性侵害的案例，又或者是〈把嬰兒生房間，家長才知女兒懷孕…國小國中高中老師談性教育：等「長大」再談，真的太晚了〉中多位老師訴說出的教育現場實情，都一再證實，這種以「小孩年紀還小，所以不能談」去禁止性教育的方式，才會造成這麼多孩子的傷害與恐懼！



隨著年紀發展，孩子本來就會有好奇心，加上現在媒體資訊與管道這麼多，不可能完全防止小孩收到錯誤或傷害性的訊息，在這種情況下，與其讓孩子在「被迫無知」的情況下胡亂探索而受傷，還不如讓具有專業的老師好好教，這也才是學校之所以存在的目的呀！而曾麗燕議員的這段說明反而更證實了，他對於現行的教育現場無知與誤解！

盼望高雄市的朋友能夠站出來督請自己選區的議員，讓他們正確了解性平教育，抵制這種將傷害學生權益的惡質提案！（作者提供）



4. 此外，「依照每個孩子的成長狀況差異，老師用不同的方式引導，給予其適合的資訊」這早已是教育界現行的通則，教育部也在針對性平教育的謠言中再三強調說明，而「全面教性教育」和是否有依照孩子差異做出「適性」的調整，更是「一點關係都沒有」。曾麗燕議員的說法，不僅凸顯其明顯跟不上時代，更顯示出他對於現行教育的陌生與無知。



5. 最後，我們仍是要再次強調，曾麗燕議員主打「家長參與權」的部分，完全就是『假議題』！因為這部分從來沒有「被禁止或缺乏」過！事實上，許多學校及老師反都殷切期盼家長能夠「好好參與及認識孩子的狀況」，並且陪同孩子「共同學習成長」。所以在性平教育方面，目前問題根本不是在家長參與權！家長願意協助性平教育推動當然事件好事，但更重要的前提仍是在於家長對性平教育是否具有足夠的正確認識、對於教師專業有足夠的認識與支持、以及是否能陪同孩子一起建立足夠的性平意識！



而在5月6日教育委員會的審議中，因為部分反性平議員提不出任何證據、但卻堅持「現行性平教育就是傷害兒少身心不當教材」的荒謬訴求，委員會無法達成共識、甚至連討論都難以進行。所以針對這兩個反性平教育提案，最後決議為：不予討論，送大會公決。



對此決議，我們感到十分地遺憾，因為教育委員會的職責本就該對提案的內容進行釐清與確認，而不是讓充滿違法問題、曲解性平教育、可能對校園安全造成破壞的提案直接進入大會決議！在此，我們鄭重呼籲所有高雄市議員，不要支持這兩個違法的反性平教育提案，勿使全市學生的安全與權益受到損害！同時，我們也懇請大家一起繼續關注這兩個提案在後續議會二三讀時的狀況，並盼望高雄市的朋友能夠站出來督請自己選區的議員，讓他們正確了解性平教育，抵制這種將傷害學生權益的惡質提案！

（性別平等教育大平台專案經理）

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