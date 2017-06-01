自由開講》從同婚看性平教育

◎蔡善淵

大法官於5月24日針對台北市政府、同志運動先驅祁家威聲請的同性婚姻釋憲案，作出釋字第748號解釋，宣告《民法》不允許同性結婚的規定違憲，主管機關應以法律保障同志婚姻。同志婚姻在之前一直是一個不斷受到爭議的議題，無論支持或是反對都有自己不能讓步的原則，而這在大法官的一錘定音下得到了暫時性的結果。在這重要的日子裡，各大媒體都對此事有了針對性的報導，無論是大人或是孩童都對同志議題有了大概的認識，但是大人能夠自行篩選和處理接收到的訊息，孩童能夠對同志的議題有正確的認知嗎?

不應當讓家長會擁有最終且最高的審查權，與其讓孩子從網路學到錯誤的觀念，不如讓學校、老師發現學生的想法有差時可即時導正。（記者張菁雅攝）

當資訊不斷得更新，過時且不合時宜的教材就應當受到淘汰，曾經的性平教材趨於保守，到現今經常因為過於開放受到家長會的抨擊，如何找到其中的平衡點，編列教材的專家學者們責無旁貸，我們應當去檢視性平委員的立場和背景，對於委員的篩選要有新的規範，讓性平教材能夠給予學生正確的觀念。

近期共有26位台北市議員連署性平教育教材應交由各校家長會決定立場，在當初受到保守的性平教材影響的家長們真的能夠跳脫傳統的束縛，向所有的學生傳達現今的性別平等思想嗎?

在我看來，不應當讓家長會擁有最終且最高的審查權，若需讓他們有參與編列教材的權力，也應以提供意見為主，現今資訊的取得容易，與其讓學生、孩童從網路上學習到錯誤的觀念，不如讓學校成為一個開放的平台，讓他們的疑問能獲得解答，也能讓老師發現學生的想法有差時可即時導正。

社會不斷的改變，觀念也要與時俱進，無論是學生或是家長，甚至是教師，我們都應以開放的心胸去接納新知，台灣同婚的合法化在未來已可預見，其他諸如性專區、性解放等爭議性議題在未來都無法避免，從現在就開始改變，才不會在面對未來的巨變時手足無措。

（行政助理）

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