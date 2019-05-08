自由開講》高雄市議會再現反性平教育提案！自治條例難道可以超過法律？！

◎張明旭

繼三年前大舉攻擊後，反性平團體再度瞄準高雄市，煽動議員接連提出反性平教育提案，其中引發諸多關注的第一案就是「訂定本市性別平等教育管理自治條例」，雖然其名稱中帶有「性別平等教育」這幾個字，但實際內容卻是在『反』性平教育，且帶有諸多問題：



1、 此提案說明第一條舉出《國民教育法》第20-2條的規範：「家長為維護其子女之權益，......並為保障學生學習權及人格權，有參與教育事務之權利」，並試圖以此支持其第二條與第三條的訴求。



然而，這個推論延伸其實是完全錯誤的！因為根據國際人權公約，所謂的「家長參與孩子教育事務之權利」必須先符合：

（1）兒童的最佳利益是基本考量

（2）這些教育的內容是為了讓孩子的人格、尊嚴及潛力得以充分發展，並增強人權與基本自由的尊重



而不論是以「兒童的最佳利益是基本考量」的角度出發，或是用《國民教育法》第20-2條中規範家長權利的『前提必須條件：為保障學生學習權及人格權』來思考，自然都必須要營造一個「無歧視」的安全校園，讓每個學生都能安心自在地長大。



也因此，影響教育政策以及學校落實性平教育極深的高雄市政府性別平等教育委員會，其委員組成當然必須要以具有性平及教育專業為首要條件，而不是只看其「家長身份」、一味要求提高家長代表席次，而完全不管這些家長是否具有教育專業以及性別平等意識！

如果再忽視性平教育在現場的位置，被霸凌的孩子不會是滄海一粟。（資料照）



此外，為了保障每一位孩子的學習權、人格權、以及最佳利益，所以正如教育部再三強調的，國民教育階段應該要教導學生認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向，學會愛護自己、理解差異，如此才能減少性侵害、性騷擾、性霸凌事件，讓所有孩子都能不受歧視、擁有人格尊嚴地成長！



所以，《國民教育法》第20-2條規範的真正內涵與精神，其實完全打臉了這個提案的訴求，而這也更凸顯出此提案欠缺法治觀念與教育專業之所在！



2、 高雄市政府性別平等教育委員會是影響高雄市教育政策及性平教育推動的核心單位，其委員組成當然必須要以具有性平及教育專業為首要條件，因為此委員會中不僅將決定全市的性平教育政策方向，還將討論到性平案件的防治調查與處理、學校及社區性平教育推動等等。但在此提案中，這些必須的條件卻形同被忽略，只一味要求提高「家長代表」席次，完全不管這些家長代表是否具有這些必備的教育專業以及性別平等意識*，這已經不是荒唐與否而已，而是市府性平會是否會因此癱瘓失能的問題！

*註：因為就如大家所知道的，性別平等教育在台灣其實只有十多年的歷史，許多家長就學時根本沒有學過性平教育，後續也沒有機會深入了解與學習過，如果讓這樣的「家長代表」佔據市府性平會超過1/4以上，後果真的令人擔憂。



此外，一但本案通過，特別大幅增加家長代表比例，勢必壓縮其他代表席次，性別平等教育相關領域之專家學者、民間團體代表及實務工作者所剩無幾，在這樣的情況下，不僅委員會運作將產生極大問題，更可能造成全市的性平倒退，學校行政與教師專業大受影響，性平案件更加頻繁地傳出！我們相信這不是任何人所希望的未來！

3、 針對公投第十一案的結果，行政院以及教育部早就在4月2日正式公告了《性別平等教育法施行細則》第13條修正，依循母法《性別平等教育法》的精神與內涵，明列性平教育的重要內涵。而在此正式公告後，施行細則修正就已正式生效，「全國」學校皆應按照現行法規，落實性別平等教育所涵蓋的性教育、情感教育、認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育等課程。而地方的自治條例「不得抵觸」中央的法律規範，這是非常基礎的公民及法律常識，而這樣議案居然被提出，委實令人擔憂這些議員的法治觀念與公民常識。

對於這個「強烈傷害性別平等」且「缺乏法治與教育專業」的提案，我們除了呼籲大家多加關切外，也希望大家共同站出來抵制，不要讓這種試圖以「非專業」領導「專業」的提案通過。（作者提供）



此外，正如教育部再三強調的，國民教育階段應該要教導學生認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向，這樣學生才能正確地學會愛護自己、理解差異、並真正的尊重他人，也唯有如此，性侵害、性騷擾、性霸凌等性平案件才能減少，所有孩子才能夠不受歧視、擁有人格尊嚴地成長！而這些內容一但缺少，將導致校園內的歧視霸凌再度蔓延，造成更多的遺憾與淚水，就像是日前台中國三學生的憾事，而這相信不是我們所盼望的校園，更不是任何具有教育專業的人會提出的訴求！

對於這個「強烈傷害性別平等」且「缺乏法治與教育專業」的提案，我們除了呼籲大家多加關切外，也希望大家共同站出來抵制，不要讓這種試圖以「非專業」領導「專業」的提案通過，否則台灣好不容易建立起的性別平等與校園安全網可能會因此破洞，學生安全備受威脅！

（性別平等教育大平台專案經理）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/