台灣回憶探險團》一生摯愛臺灣的「灣生」畫家 立石鐵臣逝世紀念日

無關族群、血統、或是從哪裡來，認同臺灣的人，就是臺灣人。今天(4/9) 是一生摯愛臺灣的畫家，立石鐵臣逝世紀念日。

台灣回憶探險團

立石鐵臣筆下的台灣風情。（台灣回憶探險團提供）

今天（4/9） 是一生摯愛臺灣的畫家 立石鐵臣 逝世紀念日。

筆者在很多年前，陸續在一些日本時代雜誌中，發現超生動描繪臺灣民俗風情的各種插畫。不需要什麼文字說明，都能感覺到繪者對臺灣的感情，令人感動。後來才知道這位畫家，叫做立石鐵臣。

（2017TIDF巡迴展 youtube 截圖）

立石鐵臣1905年出生在日治下的臺北，7歲之後遠赴日本本土讀書，開始學習繪畫，直到28歲才陸陸續續回到臺灣，34歲正式在臺定居。立石鐵臣多次入選各式展覽會，獲得美術大獎肯定，與陳澄波、李石樵、廖繼春、顏水龍..等人創立「臺陽美術協會」，並加入西川滿創辦之版畫創作會。

立石鐵臣曾訪三峽在地畫家李梅樹家，並與眾多前輩畫家、藝術家共聚一堂，留下這張珍貴照片。（資料照/李梅樹紀念館提供）

1939年起，立石鐵臣為探索發揚臺灣民俗文化的雜誌《民俗臺灣》繪製封面、插畫，二戰結束後成為留用日人在臺大教書，曾以「石鐵臣」為名發表文章，直到1948年底終於面臨遭國民政府遣送回日本的命運。

立石鐵臣是日治時期在台灣的日籍畫家中，十分出眾且別具代表性的一位，他觀察台灣的社會百態入微，也經常入畫。（資料照）

熱愛臺灣民俗文化的畫家立石鐵臣，在描繪從基隆港搭船引揚回日本情境的畫作中，朋友們在岸邊搖旗子送別，唱著「蛍の光」（驪歌），並在畫作首尾寫下了三次「吾愛臺灣」，表達了他對臺灣的思念。

無關族群、血統、或是從哪裡來，認同臺灣的人，就是臺灣人。



4月9日，畫家立石鐵臣 逝世紀念日

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 一生摯愛臺灣的灣生畫家 立石鐵臣逝世紀念日

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