台灣回憶探險團》1947.3.15 臺灣華語教學先驅 徐征 人間蒸發

為何連出身中國的華語教師也會被殺？在一些機密檔案陸續曝光後逐漸有了線索，1947年3月13日國府內部的第一波「首要人犯姓名調查表」中，至少有一半新聞界人士。其他則不乏企業家、主張改革者等等。

台灣回憶探險團

徐征，1909年生於中國北平。日本時代帶著妻兒來臺教書，曾於臺北帝國大學醫學部教授中國語文，並在多所學校任教。二戰後臺灣學華語需求暴增，徐征免費授課受到民眾歡迎堂堂爆滿，還曾在永樂座大戲院上課，並被邀請擔任大明報編輯。

1947年3月，228事件爆發後，出身中國的徐征，3月15日傍晚竟也被便衣人員帶走，自此人間蒸發，留下無助的妻子與四個兒女。

據徐征女兒徐光口述：「母親在二二八那年某個秋天傍晚，帶著四個孩子到圓山基隆河邊玩，打算天黑後，就將四個孩子推下河，自己再投河自盡。突然，才三歲的弟弟興奮地撿到小毛蟹，跑去向媽媽要手帕包起來，說:「要將毛蟹養大生好多好多的毛蟹」，母親頓時被孩子天真的話驚醒，放聲大哭，徐光回憶，母親的哭聲在四下無人的向晚圓山橋下，迴盪許久，迄今仍令她感到心悸。印象中母親不曾再哭過，貴族出身的母親擺菸攤、幫傭、洗衣、甚至賣血，什麼事都做過就為了要將我們撫養長大，一家五口決不輕易分離。」（引述自：https://goo.gl/SE7Trv）

為何連出身中國的華語教師也會被殺？在一些機密檔案陸續曝光後逐漸有了線索，1947年3月13日國府內部的第一波「首要人犯姓名調查表」中，至少有一半新聞界人士。其他則不乏企業家、主張改革者等等。在事件初期不管這些人立場、血統如何，恐怕早已被決定趁勢剷除、甚至謀財害命。由國府官方曾以特務組織「忠義服務隊」對「外省人」打砸搶燒製造事端來看，連「自己人」都不過只是拿來達成目的可犧牲的工具，不難看出這個政權暴力邪惡、視人命為草芥、為達目的不擇手段的本質。幾十年過去，加害者陣營依然毫無反省，繼續用各種話術矇騙大眾，轉型正義遙遙無期。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1947.3.15 臺灣華語教學先驅 徐征 人間蒸發

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