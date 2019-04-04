伊朗與西亞世界》庫德族命運：伊朗西北方的庫德共和國

伊朗庫德族短暫實現了所有庫德族人獨立的願望，主要是因為二戰以來伊朗為英國與蘇俄軍隊佔領，導致戰後蘇俄勢力欲擴大時，便成為伊朗庫德族的外援。伊朗庫德族在特殊的政治局勢之下，比起伊拉克、敘利亞、土耳其的庫德族，來得有那麼一點點突破重圍的可能性。可是，隨著蘇俄軍事影響力褪去，伊朗庫德族就再也沒有機會了。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

在20世紀為數眾多的庫德族（Kurds）獨立運動中，讓庫德族成為政治實體的機會幾乎是零，唯有一個看似實現了建國願望的例子，是1946年在伊朗（Iran）西北方、靠近土耳其（Turkey）東部的馬賀阿巴德共和國（Republic of Mahabad）。儘管多數庫德族分布在土耳其、伊拉克（Iraq）、敘利亞（Syria）境內，但建國願望卻是在伊朗實現。這是在二戰期間，伊朗特殊情境下的產物。

1939年9月之後第二次世界大戰（World War II）爆發，隨後伊朗國王禮薩巴勒維（Reza Pahlavi）宣布中立。然而，當英國在1940遭到德國威脅時，便深懼德國將會有更進一步的擴張，尤其埃及（Egypt）、伊拉克（Iraq）、敘利亞（Syria）、巴勒斯坦（Palestine）的阿拉伯人，對於納粹勢力進駐都張開雙臂歡迎，希望藉以擺脫英國的控制。而當1941年就連蘇俄也遭到德國攻擊時，和英國一樣，也必須關注任何德國勢力可能會滲透之地。中立國伊朗，就在這樣的情況下受到波及。英蘇共同對伊朗施壓，要求巴勒維政府將境內的德國外交人員、專家顧問全數驅離伊朗。對於巴勒維來說，一旦接受英蘇的「命令」，就違背中立原則。結果，1941年8月英蘇軍隊進入伊朗，懲罰巴勒維的「抗命」，僅用了1個月時間就佔領德黑蘭，巴勒維被迫退位。其子穆罕默德禮薩巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）即位，伊朗進入第二任巴勒維時期。

1941年8月，英蘇軍隊進入伊朗，巴勒維（左）被迫退位。其子穆罕默德禮薩巴勒維（右）即位，伊朗進入第二任巴勒維時期。（維基共享）

1942年，英蘇兩國與伊朗簽署同盟協議，伊朗被迫成為了二戰時期反德國陣營的成員。同盟協議寫道，「尊重伊朗主權獨立與領土完整」，這充滿諷刺意涵。其中一款條文寫道，「在對德戰爭結束後6個月內，英蘇軍隊都要退出伊朗」。英蘇軍隊佔領伊朗後，巴勒維政府垮台，這也使得伊朗西北地區的庫德族得以展開獨立運動。

1942年8月，庫德族在伊朗西北的馬賀阿巴德，成立了「庫德族重生團」（Kurd Resurrection Group, or Komola），歡迎所有庫德人加入。由於伊朗西北部的亞塞拜然省（Province of Azerbaijan）自20年代就有左派勢力存在，此時蘇俄在該地區的影響力也很大，庫德族重生團背後也有蘇俄的支持。1944年5月，在卡基穆罕默德（Qazi Mohammad）的領導之下，重生團製作了庫德族旗幟。8月，伊朗、伊拉克、土耳其的庫德族大集合，為催生大庫德斯坦（Greater Kurdistan）而努力，地圖也製作完成，領土從兩伊與土交界處一路向西，經過敘利亞的阿勒坡（Aleppo），再延伸到東地中海。

1945年8月，約在戰爭結束之際，重生團組成「伊朗庫德民主黨」（Kurdistan Democratic Party of Iran, KDPI）。但此時他們主張「解放民族權利、要成為自治省分以處理自身事務、要在伊朗國會取得席次」，卻讓人覺得背棄了過去重生團要建立庫德族獨立國家的目的。其實，重生團中對於如何達成庫德族的願望有不同作法，有些人希望蘇俄協助，有些人則認為一旦蘇俄勢力進入，將會影響這區域的發展，甚至認為萬萬不可與這些無神論的共產主義者（Communists）同流合汙。而蘇俄此時似乎也沒有明確的政策提出，難以讓庫德族全面獨立。

卡基穆罕默德。（圖：網路）

卡基穆罕默德主張不能沒有蘇俄的協助，但結果必然是與現實妥協，僅在伊朗境內自治。當然，這也可能是蘇俄下的指導棋，因為同時間在亞塞拜然省會塔不里士（Tabriz）成立的亞塞拜然民主黨（Democratic Party of Azerbaijan），主張脫離德黑蘭（Tehran）中央政府而自治，並且接受蘇俄的保護。11月，亞塞拜然自治共和國成立。1946年1月底，馬賀阿巴德庫德自治共和國建立。同一時期這一區域的問題與發展，出現相同的結果。

對伊朗政府而言，無論馬賀阿巴德或是塔不理士，都是在因戰爭失利而被佔領後，國家存亡議題上更大的衝擊。伊朗軍隊屢次試圖進入塔不里士，卻一再遭到駐守在德黑蘭不遠處的蘇俄軍隊阻斷。1946年1月底，伊朗便將蘇俄軍隊不願撤離伊朗與亞塞拜然的問題，一狀告向剛成立不久的聯合國（United Nations），控訴蘇俄干涉伊朗內政，就是知名的「伊朗控蘇案」，成為聯合國安理會（Security Council）處理的第一件國際糾紛。美國與英國堅持蘇俄應該要撤離，而伊朗當然也要。蘇俄雖然到了4月時同意撤軍，但仍支持亞塞拜然自治。這是因為戰後一切局勢尚不明朗，蘇俄領導人史達林（Joseph Stalin）不願擴大糾紛，伊朗也做出些許讓步，同意與蘇俄協商在伊朗北部的石油利權。有些研究稱這時期的亞塞拜然問題，就是冷戰（Cold War）的起源。由於蘇俄軍隊撤出伊朗，使得伊朗政府獲得執行主權的機會，一鼓作氣進軍亞塞拜然與馬賀阿巴德，該年年底兩個自治共和國先後走入歷史。

1946年1月底，馬賀阿巴德庫德自治共和國建立。（圖：網路）

伊朗庫德族短暫實現了所有庫德族人獨立的願望，主要是因為二戰以來伊朗為英國與蘇俄軍隊佔領，導致戰後蘇俄勢力欲擴大時，便成為伊朗庫德族的外援。只是當時蘇俄的政策也不明確，以致於伊朗庫德族的獨立也只能獲得自治的機會。在冷戰研究中，有些學者認為當時想要擴張勢力的其實是美國，蘇俄多處於被動狀態。但在庫德族議題上，美國陣營應無力處理，畢竟美國此時在西亞尚不具影響力，英國優勢也已經褪去。伊朗庫德族就在這個特殊的政治局勢之下，比起伊拉克、敘利亞、土耳其的庫德族，來得有那麼一點點突破重圍的可能性。可是，隨著蘇俄軍事影響力褪去，伊朗庫德族就再也沒有機會了。

可見，庫德族要建立國家並非不可能，但西亞局勢在一戰之後的變局來得既猛又快，多方勢力層層堆疊在一起，單純要靠著理想實踐絕難成事，外在客觀因素的影響才是重中之重。於是，伊朗政府與庫德族的關係，隨著二戰後的糾紛結束，進入新的階段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/