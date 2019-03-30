神楽坂週記》令人再也笑不出來的〈什麼！大雄考了一百分！〉

大雄考了滿分不是假新聞。儘管透過道具的力量被誇大宣傳，好歹還是客觀事實；在現實中，不必等到22世紀的科技，也不需要有一隻機器貓從四次元口袋裡拿出宣傳機，甚至不需要發射什麼「特上放射線」，自有一批記者照三餐報導他們要其他人類「立刻相信」的東西。 因為現實中的宣傳機，運作甚至不必靠放射線，只要有白花花的鈔票跟惡意。

神楽坂雯麗

在《小叮噹》（現譯：哆啦A夢）漫長的漫畫連載中，有一篇〈什麼！大雄考了一百分！〉，原本幽默的劇情，事隔三十多年後讀來卻令人感到笑不出來—這當然不是原作者藤子不二雄老師的錯。

為了可能沒看過或已經遺忘了〈什麼！大雄考了一百分！〉這篇單元內容的讀者，在此複習一下：

大雄考了一百分。

就連當事人自己都難以相信自己的眼睛，跑去向老師求證這張考卷的真實性，得到了老師的讚賞與肯定（雖然老師的讚美是以「一開始我也懷疑自己的眼睛」開頭的⋯⋯）。可說是登上人生前所未有的巔峰的大雄，決定與好友們分（ㄒㄩㄢˋ）享（ㄧㄠˋ）自己的喜悅。

大雄先是在技安與阿福面前假裝掉了考卷，但卻完全被他們忽視掉；大雄只好假裝撿起來刻意大聲說「啊！這裡掉了一張一百分的考卷，上面寫著我的名字！」—技安與阿福的反應則是「如果是一百分的考卷，一定不可能是大雄的名字，大概是名字還是分數哪一個寫錯了吧。」

接著大雄向宜靜尋求肯定，但在有機會說出自己考滿分之前，宜靜就非常體貼地告訴大雄：「一個人的價值並不是靠分數來決定的」。這的確像是宜靜會說的話，但跟技安、阿福的反應一樣也顯示出他們打從心底覺得「大雄是不可能考滿分的」這個先入為主的觀念有多強大。

大雄向宜靜尋求肯定，但在有機會說出自己考滿分之前，宜靜就非常體貼地告訴大雄：「一個人的價值並不是靠分數來決定的」。（圖：網路）

失望地回到家，大雄想主動將考卷給媽媽過目。然而平常總是追著大雄要看分數的媽媽，從今天早上就頭痛不舒服，完全沒心情看兒子的考試成績。 最後只剩下小叮噹了，但小叮噹看了考卷，最直覺的反應居然是「哎呀！你終於作弊了！」⋯⋯。

這實在太傷人了，當然也傷透了大雄的心，急著去買特賣銅鑼燒的小叮噹，為了彌補大雄受到的創傷，拿出了道具「宣傳機」（ピーアール，就是PR，或可直譯為「公關機」）。

小叮噹為了彌補大雄受到的創傷，拿出了道具「宣傳機」。（圖：網路）

宣傳機的效果就是不管任何大小事，都能廣為宣傳、深入人心。這個道具機器人一共有四種階段的效力，分別是上、中、普通、特上。小叮噹為了彌補自己對大雄造成的傷害（也為了急著去買特價銅鑼燒，這一集裡的登場人物們真是出奇地冷漠⋯⋯），毫不猶豫地選擇了「特上」，還要求宣傳機先針對大雄媽媽「宣達」。

宣傳機告訴小叮噹，「直接說是沒用的⋯⋯人類比較相信報紙、電視的報導。」此處的日文原文更加直接，宣傳機說的是「人類對於報紙或電視講的事情，總是立刻相信（スグニ信用スル）。」所以宣傳機透過特上放射線，直接讓媽媽正在看的電視新聞插播報導「大雄考了一百分」的「大新聞」。

宣傳機透過特上放射線，直接讓媽媽正在看的電視新聞插播報導「大雄考了一百分」的「大新聞」。（圖：網路）

難以置信的媽媽甚至還對著電視機裡的主播確認真假，「大雄考滿分」就是驚人到這種程度的事件。而一如宣傳機所說，媽媽也真的一舉就接受了這個事實。

一如宣傳機所說，媽媽也真的一舉就接受了這個事實。（圖：網路）

忠於託付的宣傳機繼續加強「公關攻勢」（發射電波）。新聞台政論節目請來知名學者談論大雄考了一百分這一「重要新聞」。這張滿分考卷被螢光幕上的社會賢達譽為向不可能挑戰並成功的歷史事件，堪與哥倫布發現新大陸或阿姆斯壯登陸月球相提並論；隨著宣傳機不斷運作，日本國會甚至決議通過將大雄考滿分的這一天訂為「大雄紀念日」。

之後的發展，當然就是大雄跟買完銅鑼燒要回家的小叮噹都發現事情不對勁，急急忙忙叫停「宣傳機器」（字面意義上）。最後看到考卷的媽媽，還是感動到想把考卷裱起來掛牆上紀念，為這篇充滿幽默與諷刺意味的漫畫收了尾。

大雄跟買完銅鑼燒要回家的小叮噹都發現事情不對勁，急急忙忙叫停「宣傳機器」。（圖：網路）

但老實說，身為一個活在2019年的台灣人，現在看到這篇漫畫已經是笑不太出來了。因為它之所以好笑，是因為1982年的人們觀念中，像是某個小學生考了一百分、某人領口有沒有拉緊、某人睡了幾小時⋯⋯這種事情，是不可能登上新聞版面的。

大雄考了滿分不是假新聞。儘管透過道具的力量被誇大宣傳，好歹還是客觀事實（只是沒人認真看待）；在現實中，不必等到22世紀的科技，也不需要有一隻機器貓從四次元口袋裡拿出宣傳機，甚至不需要發射什麼「特上放射線」，自有一批記者照三餐報導他們要其他人類「立刻相信」的東西。 因為現實中的宣傳機，運作甚至不必靠放射線，只要有白花花的鈔票跟惡意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/