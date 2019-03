自由開講》不讓「權戒」變成「魔戒」－教宗方濟各抽離的右手

陳文良

一段關於教宗方濟各不斷把右手從試圖親權(kissing the ring)的教友前面抽離的影片,引起全世界的討論。

部份傳統老教友認為教宗這個動作顯得不通情理,讓他們感覺很受傷;年輕世代或是支持改革的教友們則對於教宗以身作則廢除這種把教宗職位「皇權化」,源自於歐洲傳統王室禮儀的致敬與服從的動作,覺得欽佩。

這段爭議應該也是世代交替浪潮的一環。許多老一輩或是懷舊的人,認為某些儀式與符號帶有許多安全、秩序與回憶的綜合感受,這些儀式與符號的凋零,讓他們原本的寄託消失了。但是,如果仔細觀察上個世紀1960年代中期,天主教召開梵蒂岡二次大公會議之後,就會發現歷任教宗已逐漸廢除許多不適合天主教羅馬教宗首席主教牧者地位的華麗裝飾與待遇,例如,在任只有短短31天的若望保祿一世廢除了教宗就職的「加冕」儀式,取而代之的是與其他各地總主教一樣的綿羊毛配戴。過去的教宗加冕的皇冠是「三重冠」-分別象徵熱忱、凱旋以及為教會祈禱,當然,外顯的三重冠意味著教皇是國王中的國王,皇帝們的皇上,1964年教宗保祿六世曾經將他就職時的三重冠義賣幫助非洲教會濟貧,當時也引起傳統保守人士的攻擊,卻也為這個華麗象徵畫下了教會在現代世界該劃下的句點。

又例如在任長達25年的教宗若望保祿二世廢除了教宗出現時由八人扛轎的寶座出現的禮俗,改以步行出現,事實上,在保祿六世時期,除了八人抬大轎的寶座、後方宮廷般的扇子,以及在戶外還有六人撐起的華蓋遮陽,從現在的角度看來是突兀的,但在當時卻是許多歐洲民眾習以為常的畫面。

也因此,早年天主教傳入中國時,中文將Pope翻譯為「羅馬教皇」,而中國官方媒體至今仍沿用此一翻譯,多少帶點惡意,除了因中國必須將教宗視為帝國主義的象徵才能堅持無神論之外,也因由中國官方主導的愛國教會拒絕梵蒂岡教宗的領導。透過名詞與話語權來控制思維與印象,可見中國共產黨仍然不輕易放手。當中國外交部開始稱呼羅馬教宗為「教宗」而不再是「教皇」時,才會是中梵關係正常化的開始。

漁夫的戒指

教宗的「權戒」又稱為「漁夫的戒指」,這是因為教宗的職位源自於「宗徒中的首席」-耶穌的大弟子伯多祿(彼得),也就是「伯多祿的繼承人」,事實上,「親權」-這個單腳跪下親吻手中戒指致敬的動作,在天主教的傳統儀節中,不只是對教宗,對每一位主教都有,藉以表達敬意與表示服從,特別是在每一位主教就職時,所有的神父修女教友會列成一排一一親吻,時至今日,這個動作早被以各界代表前往與主教握手擁抱互祝平安所取代,這也是時代進步,角色職分平等許多的象徵。因此,即便在台灣,我們看到天主教的主教甚至也不配掛金色項鍊與十字架,多半是樸實的鐵製材質,甚至有位主教以非常常見的黑色棉線配掛竹製十字架來凸顯自己教區的本土特色。至於親權的動作,如果有教友非親不可,主教也不會強烈拒絕,但會把手抬高,婉拒教友單腳跪下,或甚至用另一隻手把手上的權戒蓋著,拉著教友手臂改以握手擁抱取代。

教宗的「權戒」又稱為「漁夫的戒指」。(REUTERS)

教宗方濟各的小動作有其背後的大姿態,象徵著徹底廢除「聖職主義」(clericalsim)的決心。

畢竟,近來對於普世天主教會而言,性侵醜聞上達樞機主教,掩蓋問題的主教也一一被揭露,嚴重傷害教會與教友之間的信任,教宗在寫給全世界天主教徒的公開信中點名了問題的核心順序-「濫權、踐踏良知與性侵害」(abuse of power, abuse of concisous and sexual abuse),部份神職人員在外在華麗浮誇的禮儀服飾中,耽於自戀而迷失了核心價值,以致於主教的角色成了「王子」,樞機主教變成「親王」,而華麗的外在並不會幫助人們接近天主、認識福音,也因此教宗方濟各上任之後,除了引進專業會計師為教廷查帳,提高透明度,要求梵蒂岡銀行遵守歐盟洗錢防制的規範之外,同時也要求被檢舉浮誇與貪污的主教辭職下台,讓各地教會遵守國法規範,不再享有特權,同時讓教會的角色成為關懷弱勢者的「野戰醫院」對所有人開放,而非有錢人或是自以為清高者的社交場所。

在這過程中,許多積弊的浮現是必然,這些浮出檯面的問題與現象不免動搖教友們的信心,但是,把這些攤開來在陽光下讓紫外線幫教會消毒,也是改革的必要之痛,強烈拒絕教友下跪親吻權戒,不是教宗不通人情,我想他多少也受夠了聖職主義讓原本象徵責任的「權戒」變成了「魔戒」給教會帶來的危害。

(作者為耕莘文教基金會董事)

