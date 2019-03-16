自由開講》是不是平凡的女孩不是重點，能依法行政才是台灣和中國最大差別

何毓修

最近在港澳、台灣及中國網路上討論度最高的紅人，就是在中國全國政協大會上以誇張聲調進行演說的香港政協委員凌友詩，她自稱是「來自台灣的平凡女孩」，並宣稱「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」、「熱切期待兩岸統一的到來」，先不討論她支持統一的陳腔濫調可能造成什麼影響，她那「朗讀」講稿的奇特演說方式，讓許多網友覺得反感，大量網友以嘲諷批判的態度轉發演說影片，就連已故作家李敖的兒子李戡都發文批評: 「凌友詩真的是噁心到家了，拜託找樣板也找個像樣點的」。

根據媒體報導，這位幾乎引起所有人反感的凌小姐出生於高雄，父親是前海軍副艦長，17歲時移居香港，而她也擁有中華民國戶籍，近年曾持中華民國護照入境台灣，近57歲的她自稱是平凡的「女孩」，引起網友的嘲諷，除了有許多批評外，也有網友認為她違反相關法律規定。凌小姐的年齡在這不是優先關注事項，重點是她的行為是否違反了相關規定。

凌友詩自稱是「來自台灣的平凡女孩」，並宣稱「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」、「熱切期待兩岸統一的到來」。（圖：翻攝自有線中國組影片）

根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條2項：「臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關 （構） 、團體之職務或為其成員。」第90條第3款規定，若違反第33條第2項，則「處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。」。凌友詩接受採訪時自承她擁有中華民國戶籍，而她卻擔任「中國人民政治協商會議」第13屆全國委員會委員，已違反上述規定，依法政府確實可以開罰。另外，依據同條例第9-1條規定：「臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。」，如果凌小姐在中國設有戶籍或領有護照，可依法註銷其在台灣之戶籍登記。

凌小姐在兩會上的誇張言行及相關舉止，讓她成為統一最蠢樣版，也是多數網友揶揄的對象，但一個正常的國家及政府，應該秉持依法行政的原則，目前看來凌小姐雖然擔任中共黨政軍職務，但並未在中國設有戶籍，依法最高的罰鍰為50萬元，內政部15日也發布聲明，針對凌友詩擁有中華民國戶籍，卻擔任中國人民政治協商會議第13屆全國委員會委員，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，不得擔任中共黨政軍職務之規定，依法裁處新台幣50萬元罰鍰。

雖然陸委會已經對她做出裁罰，網路上仍有人認為她公然發表誇張的賣國言論，並擔任中國黨政軍職務，成為統戰工具，應該要禁止其使用台灣健保等社會福利，但目前並沒有任何法律規定，可以逕自將禁止其使用健保。這位中國政協委員的言論確實讓多數人不快，但政府必須要依行政，這也是台灣和中國最大的區別之一，那就是台灣擁抱自由、民主、法治的價值，現階段政府僅得依相關規定給予裁罰，至於未來面對這樣的狀況，是否應該取消健保身分或戶籍？

台灣人民對於公共議題，有理性討論的空間，我們相信社會自然會形成相關意見。

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