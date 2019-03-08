自由開講》很天真的王金平？！

◎公孫策

國民黨立委、前立法院長王金平昨日上午10點將宣布參選。其參選演講重點，不外重彈老調說，只有團結的台灣才能與中國談判，也說從文化與血緣等各方面，台灣人也是中華民族的一份子，彼此經濟互利，應該大膽西進。

前立法院長王金平昨日舉行「參選2020總統大會」，正式宣布參選2020總統，並發表演說。（資料照）

可說是唱得比說的好聽，也沒有先墊墊自己斤兩，有那麼容易做就好了，畢竟國民黨與民進黨最大的差別就是國家認同不一樣，前者認同大中國，主權與領土不僅及於全中國，還包括外蒙，可說腦袋秀逗，而後者說主權與領土僅及於台澎金馬。其次，國民黨黨產始終不歸還，也拒絕遷移獨裁者銅像，更不認同台灣，兩黨如何和解？

王金平宣布參選的地點是在台北國際會議中心頂樓，王陣營指出，這裡是台灣對外貿易的起點，是與世界交流的開始，選在這裡宣布，代表要拚經濟，並帶領台灣走向世界。

又是老生常談，沒有轉型正義，確定真兇與幫兇，並真誠懺悔，讓受害家族原諒，如何拚經濟？以前馬英九拚經濟拚了八年又如何？王金平難道比馬還行？德國經濟之所以亮麗，就是有落實轉型正義之故，王金平不知嗎？如果中國要求你須承認九二共識才要做生意，又將如何？王金平又不知國共和談的歷史嗎？

王金平說，要與敵人和平共處，就必須與敵人合作，真是歷史白癡！試問，國共沒有合作嗎？西藏與新疆呢？王金平還不顧社會公平正義，想恢復十八趴以討好軍公教，忘了光大勞工權益。刻意討好軍公教又有用嗎？他們心中的太陽可能是你老王嗎?

總之，沒有轉型正義，並堅持台灣主體地位，很難拚經濟，即使拚了也是枉然，德國是最好借鏡。在中共沒有民主化之前，與虎謀皮也通常沒有好下場．

（教師）

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