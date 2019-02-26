自由開講》侯友宜的心酸

◎林國華

如果我是侯友宜，一定覺得自己很衰，因為朱立倫把自己的政治困擾，變成了他侯市長的燙手山芋。

這是種原罪，任何一個國民黨籍的新北市長都有同樣的哀愁。國民黨本來就是毫不遮掩的擁核政黨，一但新北市長是國民黨籍，新北市境內三座核電廠個個變身鎖命鬼，每個新北市長都要面對一樣的挑戰：要如何面對境內的核電廠跟核廢料。

民意很清楚，即使在核電議題上分歧，但是民調顯示，有近八成的民眾反對核廢料放在自己所在縣市。也因為這樣，當反核聲量高的時候，國民黨的新北市長甚至要跟自己的政黨唱反調，沾沾反核運動的光，這就是過去幾年，朱立倫始終在核四議題上勇於表態，甚至落出『在他任內，核四別想運轉』的狠話。

朱立倫的核電「七年之癢」，背後是朱立倫心急，侯友宜心驚，新北市民很心痛。（資料照）

雖然沒人知道朱立倫去美國做了啥事？但他為什麼一回國就要拋出重啟核四議題呢？這個問題本身就是答案，因為連朱立倫出國這件事都沒人知道，不掠狠話誰還記得他想選總統？蘇貞昌一句話突破盲腸，最早宣佈要選總統的朱前市長，最近的聲量實在低落，更遠遠不如泛藍的新希望韓國瑜。

國民黨要選總統的大咖們各有優勢。吳敦義有黨機器在手，王金平造神捧韓有戰功，原本最有優勢的朱立倫是民調最高，可以老神在在。沒想到半路殺出一個藍軍新共主韓國瑜，讓朱立倫原有的民調優勢，瞬間消失。

他沒有黨務舞台，不是現任公職，民調也不再是第一。突然間，原本是顆大太陽現在卻遭逢日蝕，算計好的囊中物總統提名，突然間搖搖欲墜眼見就快大勢已去，如果你是朱立倫，你需不需要下重手來一帖狠藥？

朱立倫可能評估，他現階段需要鞏固黨內支持，更重要的是，他要解開他一直以來，在黨內最受抨擊的核四議題，因此寧願來個「白海豚大轉彎」，即使受抨擊，也要在此刻拆掉這個藍軍支持者對他不爽的炸彈。

這時候最尷尬的，真的莫過接下他新北市長棒子的侯友宜。

侯友宜不能公開向前任長官唱反調，但也不敢接話說他也支持重啟核四，只能跳針說要核安。跳針也許是侯市長的專業技能，不過，市民終究要問他，侯市長，你真的要支持在新北市重啟有高度核安疑慮的核四嗎？

回到最根本，核電議題最無解的，還是核廢料。原來的核電廠因核廢料放滿了，無法繼續延長服役時間。同時，已經產生的高階核廢料，依然遲遲找不到地方處理。

如果你注意朱立倫的專訪，你會發現，他口口聲聲說核廢可處理，但到底如何處理、要放哪裡，還是沒個譜。

2012年的朱市長義正詞嚴說，只要我在任的一天，市府、市民沒有同意，核四就不要想運轉。2019年的朱前市長卻變成，如果當總統願意重啟核四。七年過去，朱立倫變了很多。朱立倫的核電「七年之癢」，背後是朱立倫心急，侯友宜心驚，新北市民很心痛。

（NGO工作者）

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