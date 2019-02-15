自由開講》考上台大醫學系就代表前程似錦嗎？！

台灣大學外觀。（資料照）

◎鄧鴻源

去年，高雄女中「表特學霸」畢業生馮琪淯和就讀雄中的魏姓男友， 兩人以台大醫學系為目標，當時她如願考上，男友因非台大醫學系決 定重考；當時馮喊話，會在台大醫科等男方當她學弟， 但批踢踢卻傳出馮已和男方分手，並刪光IG照片，甚至「 無縫接軌」學長。



馮琪淯傳出與高中時期男友分手，此話題在PTT引發討論。（資料照）



可見人心是會變的，什麼海枯石爛或海誓山盟之類的諾言都是不可靠 ，只有認清事實，勇於看淡，才不會作繭自縛。 誰說未來找不到更好的？



倒是許多高中生以台大醫學系為第一志願，真是很奇怪，畢竟唸醫學 系很累，壓力很大，不是一般人所能勝任。



一般人以為當醫生很好賺，其實並不盡然，除非成為大牌醫生，但可 能需花好幾年。何況目前醫療糾紛頻傳，可以醫好九十九人，萬一醫 死一個人，就很麻煩。且醫生由於常期處於高壓力狀態，又缺乏時間 運動，壽命不如預期的高，這是考醫學系學生應該注意的。



若論賺錢，相信沒有人比費玉清或周杰倫等人賺得多，但是他們只有 高中職畢業而已。如柯文哲，雖然擔任台大醫生多年，會比費與周賺 得多嗎？



若論賺錢，相信沒有人比費玉清或周杰倫等人賺得多，但是他們只有高中職畢業而已。（周杰倫 Jay Chou臉書）



醫生若沒有醫德，只顧賺錢，並無法獲得社會人士的肯定。有幾人有 史懷哲或馬偕醫生的精神？



人生的價值也非賺錢多寡問題，而是對社會貢獻有多少，如賣菜助學 的陳樹菊，十元自助餐莊阿珠，或協助弱勢學生補習的沈芯玲，誰說 他們對社會人群的貢獻比醫生少？



總之，學生按照自己興趣去唸即可，不必有醫學系迷思。應該重視的 是，自己想為社會大眾怎麼付出與幫助別人，而非賺多少錢。



（大學教授）



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