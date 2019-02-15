自由開講》考上台大醫學系就代表前程似錦嗎？！

台灣大學外觀。（資料照）
◎鄧鴻源
去年，高雄女中「表特學霸」畢業生馮琪淯和就讀雄中的魏姓男友，
馮琪淯傳出與高中時期男友分手，此話題在PTT引發討論。（資料照）
可見人心是會變的，什麼海枯石爛或海誓山盟之類的諾言都是不可靠
倒是許多高中生以台大醫學系為第一志願，真是很奇怪，畢竟唸醫學
一般人以為當醫生很好賺，其實並不盡然，除非成為大牌醫生，但可
若論賺錢，相信沒有人比費玉清或周杰倫等人賺得多，但是他們只有
若論賺錢，相信沒有人比費玉清或周杰倫等人賺得多，但是他們只有高中職畢業而已。（周杰倫 Jay Chou臉書）
醫生若沒有醫德，只顧賺錢，並無法獲得社會人士的肯定。有幾人有
人生的價值也非賺錢多寡問題，而是對社會貢獻有多少，如賣菜助學
總之，學生按照自己興趣去唸即可，不必有醫學系迷思。應該重視的
（大學教授）
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