TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 財經 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
投書
自由評論網 > 投書

自由開講》考上台大醫學系就代表前程似錦嗎？！

2019-02-15 12:14
Facebook Twitter LINE

台灣大學外觀。（資料照）

◎鄧鴻源

去年，高雄女中「表特學霸」畢業生馮琪淯和就讀雄中的魏姓男友，兩人以台大醫學系為目標，當時她如願考上，男友因非台大醫學系決定重考；當時馮喊話，會在台大醫科等男方當她學弟，但批踢踢卻傳出馮已和男方分手，並刪光IG照片，甚至「無縫接軌」學長。

馮琪淯傳出與高中時期男友分手，此話題在PTT引發討論。（資料照）

可見人心是會變的，什麼海枯石爛或海誓山盟之類的諾言都是不可靠，只有認清事實，勇於看淡，才不會作繭自縛。誰說未來找不到更好的？

倒是許多高中生以台大醫學系為第一志願，真是很奇怪，畢竟唸醫學系很累，壓力很大，不是一般人所能勝任。

一般人以為當醫生很好賺，其實並不盡然，除非成為大牌醫生，但可能需花好幾年。何況目前醫療糾紛頻傳，可以醫好九十九人，萬一醫死一個人，就很麻煩。且醫生由於常期處於高壓力狀態，又缺乏時間運動，壽命不如預期的高，這是考醫學系學生應該注意的。

若論賺錢，相信沒有人比費玉清或周杰倫等人賺得多，但是他們只有高中職畢業而已。如柯文哲，雖然擔任台大醫生多年，會比費與周賺得多嗎？

若論賺錢，相信沒有人比費玉清或周杰倫等人賺得多，但是他們只有高中職畢業而已。（周杰倫 Jay Chou臉書）

醫生若沒有醫德，只顧賺錢，並無法獲得社會人士的肯定。有幾人有史懷哲或馬偕醫生的精神？

人生的價值也非賺錢多寡問題，而是對社會貢獻有多少，如賣菜助學的陳樹菊，十元自助餐莊阿珠，或協助弱勢學生補習的沈芯玲，誰說他們對社會人群的貢獻比醫生少？

總之，學生按照自己興趣去唸即可，不必有醫學系迷思。應該重視的是，自己想為社會大眾怎麼付出與幫助別人，而非賺多少錢。

（大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.