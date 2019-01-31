自由廣場》找尋台澎屬於中華民國領土之證據

◎ 張晴輝

元月二十八日賴福順大談特談各個派系認定台灣地位未定、台灣已經屬於中國、台灣不屬於中國、中國繼承台灣的所有權、中國無法繼承台灣的所有權、台灣地位已定、台灣地位未定等論述。印象中，這些話題談了四十多年，其實到目前為止，有一個最簡單的方法可以解決所有相關爭執，那就是請「外交部」提出國際社會承認的「台灣領土何時併入中華民國國家領土」之確實證明和依據。畢竟，台澎地區屬於ＲＯＣ國家領土為在此實施中華民國憲法之基本條件。

外交部之網站有相關聲明稿（https://www.twinfopost.com/mofa.htm）都著重於「開羅宣言」之內容，但是美國國家檔案局早已證實「開羅非條約」，因而不能當作「擁有領土主權」之依據。顯然，外交部之聲明稿說服力不夠。

到今天為止，大多西方學者（包括政府官員）都一直說中華民國／台灣非主權獨立的國家。外交部即使花很多錢支援世界上的一些小國家，希望他們在國際社會上為中華民國幫腔，遠不如提出全新的一套法理論證說服美國（即：美日太平洋戰爭主要戰勝國）的國務院，台灣何時正式併入中華民國領土，所以是主權國家毫無異議。順便提供有力證據一、二、三。

「立法委員」應該把這個議題丟給「外交部長」，並且命令其限期（最遲一百天以內）交出由美國背書（即：美國所接受的）的證明資料。交不出來的話，中華民國下台一鞠躬（可遷移到金馬），台澎的「現狀」就如此輕易釐清，不至於「改變現狀」。接下來，召開台灣自治領土的「制憲大會」，展開台灣「新護照」設計的徵稿比賽，一切都名正言順。

（作者為美國台僑，台灣自治基金會秘書長）

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