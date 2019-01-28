自由廣場》回應〈白狼．喜樂島．中華民國〉

◎ 賴福順

近史所陳副研究員的大作，引張安樂說：「中華民國是『統一的絆腳石』。」做為批判主張台灣獨立的這些人，不承認「中華民國」；甚至以為他們的論述：「『中華民國』是中國的非法政權，是中國的舊體制、舊國號，所有國際上的權利已經被中華人民共和國所繼承，只是台灣的執政者（不分藍綠）欺騙台灣人民。」這些論述完全符合國際法及成為歷史事實，不知資深的陳副研究員為什麼加以抨擊？

他重彈「台灣地位未定論」；這個說法已經過時，原因是嚴重昧於國際法與歷史。因為從一六四八年《西伐利亞和約》（The Peace of Westphalia）以降，戰爭後的和約即使是蕞爾小島都罕見遺漏，何況是如台灣這麼大的土地？如《西伐利亞和約》中的《奧斯納布呂克和約》（Instrumentum Pacis Osnabrugensis，簡稱IPO），即清楚記載沃林島（Insel Wollin）屬於波蘭；該島嶼只有二六五平方公里，台灣是它的一三六倍，《舊金山和約》怎會遺忘交代台灣？

一塊土地若是「地位未定」，即是「無主地」（terra nullius），不知該地歸屬。原本的覬覦國會立刻成為聲索國（Claimant Country），再成為侵略國。台灣「地位未定」，不僅違反國際法與歷史事實，且給予侵略台灣的國家最好藉口，「逐鹿台灣」，台灣無寧日！

國際法方面，陳副研究員反對正名、制憲、公投，文中一再責備台灣獨立派。事實上，他昧於國際法，不知台灣使用「中華民國」國號，於是淪為殖民地、叛亂團體，以致無法進入聯合國，而這個假國號還誘引中國入侵。

歷史方面，他還妖魔化獨立建國的人在「畫符念咒」，並要他們為台派分裂、減弱負責。陳副研究員不可扭曲污衊這些主張獨立建國前輩的貢獻，現代台灣獨立建國運動哪裡是畫符念咒？論學問，很多是知識份子；論下場，多少人因此坐牢，妻離子散，甚至壯烈犧牲。遠的不說，二十幾天前建言的台獨四大老，每一位的貢獻都載諸史冊，陳副研究員千萬不可因為四大老建言蔡英文勿連任，而將之醜化為畫符咒的「巫師」。

而現階段的台派分裂是因蔡英文全面執政，不顧國際情勢對台灣多麼有利，不肯趁機配合推動正名制憲；於是台派之中，有人要繼續推正名制憲，並請維持現狀的蔡總統勿當「安樂婆」。這樣的分裂誰要負責？

（作者為海峽和平基金會創辦人，文化大學退休教授）

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