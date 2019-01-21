自由廣場》白狼．喜樂島．中華民國

談中華民國是統一的「絆腳石」或「催化劑」？

◎ 陳儀深

最近從網路媒體看到，統促黨總裁張安樂說：中華民國是統一的絆腳石，是台獨的護身符，「台獨政權」躲在這塊招牌幹台獨的勾當，而近半數的藍色選民把中國情懷融入濃濃的中華民國情結裡，（因而也抗拒被中共統一）即所謂「除山中賊易，除心中賊難」；雖然他接著解釋中華民國不是什麼賊，「但卻是必須解開的心結」。

弔詭的是，選前選後也有台獨理論家一再提醒我們：中華民國是中國的非法政權，是中國的舊體制、舊國號，所有國際上的權利已經被中華人民共和國所繼承，只是台灣的執政者（不分藍綠）欺騙台灣人民，使大家誤以為台灣是國家，其實台灣人沒有國家保護，所以去中國投資的企業才會被要求表態支持一中，（台灣人也沒有國家觀念，所以）宣稱兩岸一家親、支持九二共識的人也會高票當選北高市長。

佛教講究理、事圓融，國家大事當然不能只講理不講事。殊不知，長期戒嚴下的台灣政府是以「一中」、「反台獨」為國策，其安全主要靠美國幫忙抵禦中共，美國在乎的是反共以及分裂分治的「現狀」，美中建交之後以台灣關係法來「維護現狀」；有些人以為美國從此不承認中華民國、但是承認台灣，錯！美國政府多次重申：不論中華民國或是台灣都不是國家，都不享有主權（It does not enjoy sovereignty as a nation）。不過雷根政府的六項保證之一，是不承認中國擁有對台主權，這是吾人一再指出的台灣地位未定論，也是美國一直關切台灣安全、出售武器給台灣的理據。換言之，台灣經歷冷戰時代而能走上民主化的道路固然不易，也值得珍惜，但是關於國家的名稱定位顯然不是自己說了算。明乎此，才能理解阿扁上台的時候為什麼說「四不一沒有」，為什麼在他的任內通過鳥籠公投法（也可見喜樂島的領導人總是說蔡英文「剝奪」台灣人民決定前途的權利，是如何扭曲事實）；也才能理解蔡英文總統上任以來面對中國日增的威脅利誘、卻堅定不移地拒絕九二共識之不易。

有些人昧於國際現實，以為改國號就可以救台灣，所以動輒要求民進黨剋期制憲正名，民進黨不遵從就是背叛黨綱、違背初衷，就要發動公投來制裁它；可是一旦公投沒能過關，卻不檢討自己的溝通策略、時機、實力問題，又回過頭來責怪民進黨「杯葛」使然。九合一選舉大敗的原因，除了民進黨政府「改革而不徹底、以致得罪兩端」之類應該檢討，以為畫符念咒就可以獨立建國的人，也應該為「進步的力量為何分裂而弱化」做檢討。

（作者為中央研究院近代史研究所副研究員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/