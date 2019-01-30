自由廣場》「暖冬計畫」該檢討的是業者

◎ 吳元筆

「擴大國旅觀光暖冬遊」住宿優惠活動專案，自一月一日起至一月三十一日止，為期一個月。政府希冀能藉由此補助措施，刺激國人出門消費，而達觀光經濟乘數效應。其住宿補助內容限制國人需選定週日至週四入住，藉以拉抬住宿業者平常日慘淡之住房率，增加業者之收益。此專案本應為蔡英文政府立意良善的施政計畫之一。但活動實施半個月，十二億元的總預算，國人卻僅用掉三億元，僅使用掉四分之一的預算，至此「擴大國旅觀光暖冬遊」計畫可說是失敗了。

由於成效不明顯，國內住宿業者又開始責怪政府補助金額太少、無補助交通費、補助期間不對……但就是不檢討業者自身的短視近利。每家住宿業者皆有定價（掛牌價），不同住宿業者於週日至週四的平常日，皆以定價的六折至七折為客房售價。於國人的旅遊經驗，早已有預期心理的住宿支出標準。但一月份當國人致電向業者訂房時，大部分的業者皆先反問消費者是否使用「暖冬計畫」？業者這時會以全額定價向消費者報價。試問定價三千六百元的房間，平時無「暖冬補助」僅需支付二千一百六十元的房費，用了「暖冬補助」，消費者扣除一千元補助後，反而需支付二千六百元更高的房費。這情況普遍發生，氣炸的消費者會再去向業者訂房嗎？國人會有興趣去使用政府的美意嗎？

悲哀的是，這種短視作為不是國內各產業的單一現象。當初高雄六合夜市商家，將消費層重點放在陸客團，普遍提高售價，造成本地消費者流失至其他夜市消費。當陸團停滯時，商家不檢討自身短視造成的市場流失，而是怪政府的無作為。

台灣的商家業者當知，永續經營與永續觀光，並不僅是政府對大環境的營造，更著重的是要負責任的經營和有負責任的業者。

（作者為大葉大學觀光旅遊學系助理教授）

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