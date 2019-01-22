自由廣場》暖冬旅遊之令人寒心

◎ 林柏寬

筆者近日要到南投縣某偏鄉國中舉辦數學好好玩營隊，因為當天路途往返需五個小時以上，即便計畫經費沒有補助住宿費，還是決定前一天到南投住宿。筆者盤算，政府推出暖冬旅遊方案可以補助房價一千元，再自掏腰包幾百元，就可以省去當天舟車勞頓的辛苦。我可以好整以暇地陪伴偏鄉孩子動手玩數學，重拾學習數學的熱情。

撥電話至南投縣鄰近鄉鎮的飯店詢問房價時，過去出差時一晚1600元就可以住個舒服的雙人房，如今房價卻突然暴漲成一晚2500元以上。詢問飯店人員房價時，對方總是會先問，是否採用暖冬旅遊補助方案？

政府推出暖冬旅遊補助方案的初衷，在於鼓勵消費者踴躍進行國內旅遊，一晚1600元的雙人房政府依年齡補助1000元或1500元，消費者只需負擔剩餘的費用。但是這些飯店業者哄抬房價變成2500元，左手大賺政府的補助款，右手坑殺消費者的錢，暖冬旅遊的美意蒙塵，更讓民眾看見這些飯店業者的短視近利。

國內旅遊市場被這些貪婪的飯店業者或不肖攤商搞垮，這些人不但缺乏反躬自省的心，卻回過頭來責怪政府沒有振興旅遊業，牽拖中國遊客不來台灣都是政府沒有磕頭跪拜「九二共識」惹的禍。

千錯、萬錯，都是別人的錯！旅遊業者賺大錢時有想過環境生態永續經營的必要性嗎？等到湛藍的大海、美麗的風景不復存在，遊客不肯上門時，才又哭喊政府要幫忙提振、補助旅遊業。同樣地，攤商不肯讓利，只想一次性獲得暴利，砍殺消費者的後果就是大家用行動抵制，做無言的抗議。

筆者最後打了超過十通電話，終於找到一家飯店用平常真實的價格出租房間，只不過，我還得花上兩、三百元的計程車費才能到達該飯店。

消費者拒絕這些不肖飯店業者變相漲價，政府更應嚴格查核哪些飯店業者利用這波暖冬旅遊補助雙面獲利。政策的美意變了調，政府公信力受損，這些飯店業者絕對是元凶，也無須埋怨國人為何偏愛國外旅遊。

（作者為國中教師，台南市民）

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