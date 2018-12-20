自由廣場》蔡總統的用心 應當被看見

◎ 李邦孚

台灣人的性格，個人比黨重要、黨比國家重要；個人的口袋比台灣意識更強。正符合一八九八年總督府總務長官後藤新平發現地方仕紳各自為政的習性，更利用台灣人「怕死、愛錢、愛面子」的習性治台。這種台灣人的個性，我個人認為至今並未改變。

台灣自步入民主體制之後，另有一專長就是「罵人」，往日罵國民黨、罵馬英九就有票，現在沒有國民黨、馬英九可以罵，就轉為罵民進黨、罵蔡英文。最近在自由時報上有個新名詞「仇恨動員」，就是因此而起。有人投書認為要改變20%的「仇恨動員」者很難，應經程序由賴清德出任二○二○年民進黨總統候選人。個人覺得，按照賴清德的性格，不太可能擔任民進黨總統候選人。尤其在台灣人習性不改的前提下，假如賴清德當選下一任總統，任期內勢必繼續挨罵如故，十個賴清德也不夠罵。還是「仇恨動員」。

總統主要職權是國防、外交，蔡英文任職至今，短短兩年多，堅守台灣主權，與美國關係改善的成果，世人皆知，從「六項保證」入法、二○一八年生效的「台灣旅行法」、到本月參眾兩院通過「亞洲再保證倡議法案」，在在顯示蔡總統對外交國防的用心。然而，被「仇恨動員」者依然無視。

行政院近年積極推動加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），這是對台灣外交、貿易有著關鍵助益的國際協定。但國人迷信公投，二○一七年十二月通過的「公投法」修正案，大幅降低提案門檻，導致今年一一二四有多達十個公民投票案，藍軍之提案全數通過，綠營提案全面潰敗。其中第九案「禁止開放福島核食」通過之後，日本對台灣頗感遺憾、殘念，也注定台灣將被拒於CPTPP門外。這個後果，「仇恨動員」者也一定會算在蔡總統的頭上。

最近，綠營有人提倡，要蔡政府年底前再修改公投法，準備二○一九年舉行「獨立公投」。然而，如此一來保證又有人會提出「統一公投」，最後，若「統一公投」過關，台灣人就要認命成為中國人了。

祈望台灣人覺醒，摒棄私利，以國家為重，維護本土政權永續經營。

（作者為台灣二二八關懷總會常務理事，台北市民）

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