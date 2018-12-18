越來越清晰的九合一選戰勝敗關鍵

◎ 張昭仁

九合一選舉，民進黨大敗，政局一片混亂，當塵埃逐漸落定，問題本質逐漸浮現，第一是綠營的基本盤並沒有動搖，仍然是近40%的得票率，第二是20%的中間選票移動到反綠陣營。這移動與什麼流無關，藍營就是放一顆石頭也會當選，所有的局其實都已經佈好了，等待的只是選舉開票來驗證，什麼樣的局呢？一個仇恨動員的局。

仇恨力量在歷史事件是很恐怖的，史達林追殺共黨內不同觀點的同志，毛澤東鬥垮劉少奇、林彪，文化大革命鬥死五千萬自己的同胞，仇恨是難以理性溝通化解的。九合一選舉前，什麼樣的仇恨幽靈在台灣天空橫行呢？性別平權、年金改革、一例一休的幽靈。

以性別平權來說，有些基督徒，並不認同同性戀，但是他們會尊重每個個體生而不同，但是另外一些心中充滿對同性戀仇視的教徒就不一樣了，抓著聖經裡的幾段話語，不斷的誇張、醜化同性戀，不停傳送誇張不實的文宣，仇恨是這個行動狂熱的動力。

以年金改革來說，年金改革造成減少收入，有些當事者認為少出一、二次國，生活同樣無虞，但是有些當事者可不這麼想，滿心就是那少掉的金錢數字，仇恨盤據整個心思，搞抗爭、搞群組，猛傳假訊息，不斷的動員反政府，也不稍微思考一下，縱使換人執政，舊的18%會恢復嗎？

以一例一休來說，一例一休初始法案思考欠周，並不適合台灣多樣多元產業與企業形態，提出後因扞格難行，執政黨也多方試圖補救，不同聲音原本可以透過管道納入立法，但是已經造成的混亂，被一些人當成仇視執政黨的原由。

誰是仇恨幽靈的招魂者？民進黨不分區立委。原本不分區立委是讓不參與選舉的社會菁英能進入國會，綠營卻跟著藍營淪為派系推薦、分配權位的工具。這些不分區立委漠視社會現況，把自以為對的政策，一步就想到位，造成社會的強力反彈，能怪誰呢？

兩年前贏得完全執政，然而從老藍男開始到不分區立委毫無策略的提案，民進黨一再的拿石頭砸自己的腳。如果不能在短時間內快速改變，讓20%選民走出仇恨陰影，就等著二○二○年再回到在野黨角色吧！

（作者為美國台僑，加州會計師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/