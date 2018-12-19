自由廣場》不僅是「仇恨動員」

◎ 康友財

昨天有讀者投書「仇恨動員」，指出這是九合一選舉的勝敗關鍵。筆者相當同意這個觀點，不過這是「戰術」，我們還要關注戰術以外的「武器」，那就是中國介入這次選舉的手段，包括在中共完全掌控的中央電視台公開為韓國瑜、柯文哲加持，以及五毛網軍瘋狂造謠、詆毀蔡英文及民進黨，並在國內部分媒體裡應外合之下，所造成的沉默螺旋＋西瓜倚大邊效應。

這種戰術加上網路的無孔不入，由於有社群媒體的便利，預料在二○二○年總統大選、立委改選，仍將是紅藍同盟主打的戰法。打著民主反民主，目前看起來似乎無解，令人憂心。

（作者現任教職，桃園市民）

要那20%忘記仇恨 難

◎ 蔡美珠

有美國台僑投書「仇恨動員」指出，如果不能在短時間內快速改變，讓廿％選民走出仇恨陰影，民進黨就等著二○二○年再回到在野黨角色吧！問題是，要讓這廿％選民走出仇恨陰影，或投票支持蔡英文，談何容易？

再換個角度：根據TVBS十四日公布二○二○總統大選民調，現任總統蔡英文若對上國民黨的馬英九、張善政、朱立倫、王金平，都輸，唯獨對上吳敦義呈現領先；而行政院長賴清德則除了和朱立倫不相上下外，對上其他國民黨人選都贏。

個人認為與其要選民走出仇恨陰影，倒不如提名人選經過黨內民主程序，不論是全民調還是防磚條款，因為只有經由民主的程序，產生的總統候選人才有可能勝選，千萬不要在被提名人民調低迷的情況下，硬要出戰，極有可能未戰先輸。

（作者為退休教師，新北市民）

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