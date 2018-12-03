自由廣場》人家正副議長 選前就決定了

◎ 王洲明

今年台中市正副議長選舉，選前、選後有幾個有趣現象，值得探究與玩味！

一、議長退選：國民黨在六月五日提名議長林士昌競選連任（第三選區）議員。 他未按程序，卻在八月一日自行宣布退選，並宣布由其兒子林孟令代父出征。 國民黨在八月廿二日趕快補徵召（提名）他的公子參選。

二、提前宣布參選正副議長：十一月廿四日是九合一投開票日，前議長顏清標早在十月廿一日就提前宣布「我的女兒顏莉敏參選『副議長』」。 市井坊間，早知張清照搭配顏莉敏競選正副議長。

三、赤裸裸利益交換：十二月廿五日是議員宣誓就職日，新科市長盧秀燕在十一月卅日到顏家謝票，即說出「未來還要拜託年輕『副議長』多多牽成」。 盧秀燕的「副議長」說，引來民進黨北市議員周威佑「赤裸裸的利益交換」抨擊？ 而所謂的利益交換，絕非空穴來風。這次台中市長選舉，原市區盧秀燕雖具優勢，但原縣區對其甚為陌生；林佳龍市長四年經營，預計在縣區將大有斬獲；殊知，在廿一縣區僅神岡小贏百餘票，餘廿區皆慘敗。尤其在海線九區，盧秀燕沒沒無聞，依舊大勝，乃因兩位前縣議長（張清堂與顏清標）出錢出力，全面提供資源輔選所致。而張的弟弟張清照，與顏的女兒顏莉敏連袂在第二選區競選連任，分獲第二、第一高票。

四、記名投票，提前當選：競選正副議長是講求實力，不是先講先贏。地方制度法第四十四條「正副議長選舉由『無記名』、改為『記名』互選」後， 選前敢收你的籌碼，選後一定兌現。此新制，形成議員還沒選出、正副議長即可提前宣布當選。正副議長互選制度更改後，推測林士昌議長，應該是在選前拜訪過議員後，不得不宣布退選。

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選舉監察小組召集人）

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