自由廣場》雞排亡國論

◎ 趙崑霖

九合一大選已於十一月廿四日落幕。國民黨大勝，民進黨慘敗，幾家歡樂幾家愁的景象早已司空見慣，不足為奇。倒是各地有人免費請吃雞排蔚為風潮，堪稱天下奇觀。其中，又以「宅神」朱學恒於12月1日晚上，在全高雄114家鹽酥雞攤同步發放2萬4100片雞排最為轟動。

選前公然於電子或平面媒體宣布：選後如果某人當選，將請大家免費吃雞排。此舉看似好玩，但進一步探究，它可能已觸犯「公職人員選舉罷免法」第99條「期約賄選」，或第104條「意圖使候選人當選或不當選」的規定。

對於選後免費請吃雞排是否違法，不是本文探討的重點。筆者在意的是此風不可長，否則，不只敗壞選風，劣幣逐良幣，讓選「賢」與「能」淪為選「錢」與「財」，導致民主政治不再是民意政治，變成富人或財團的玩物。尤有甚者，敵國更可經由選舉逐步蠶食，最終達成併吞台灣的企圖。

中國處心積慮要赤化台灣，路人皆知。過往幾次選舉，中國文攻武嚇無所不用其極。然而，台灣人不是被嚇大的。屢次吃癟之後，它也學乖了：用錢買才是上策。試想，二○二○台灣總統大選時，假使中國動用數百億人民幣，透過有心人在台灣各地宣布：某人當選，擇期免費贈送百萬支智慧型手機；或舉辦大型摸彩活動：頭獎豪宅一棟、二獎賓士汽車20輛、三獎電動機車1000輛…普獎10萬個，每人新台幣5000元。如此，不待開票，勝負早已揭曉。

也許有人質疑，這是危言聳聽。可是，假設政府毫無作為，筆者擔心將不幸而言中。個人心所謂危，企盼廟堂諸公、司法界賢達之士，務必未雨綢繆，早日修法或立新法：「選前不得公開宣布，某人當選免費贈送財物。」否則，「台胞不知亡國日，隔海猶啃炸雞排。」何其諷刺！台灣也將萬劫不復！願天佑福爾摩沙！

（作者為退休高中校長，高雄市民）

期約賄選的後謝？

◎ 張睿芃

「宅神」朱學恒在選前和網友打賭，若韓國瑜當選高雄市長就發雞排，十二月一日他履行承諾，晚間在高雄百餘家店同步發放二萬多份雞排。

看到這樣的報導，相信很多人都不覺得有甚麼不妥，還可能覺得相當有趣。但個人認為這已經有涉及賄選的嫌疑？一份雞排如果以三十元計算，金額已經高達六十萬元，況且宅神賭韓國瑜當選屬個人自由，因為每個人都有支持某候選人的權利，然而他賭韓國瑜當選又在高雄請吃雞排，這如果不是賄選，甚麼是賄選？因為他可以在高雄以外的縣市請吃雞排，就是不能在高雄請，否則就是屬於期約賄選的後謝，難道沒有賄選嫌疑？

因此，這種行為如果不趕快規範制止，相信後年總統和立委選舉，肯定還會有人採取類似請雞排的做法，實在是有違選舉公平公正清廉的原則。

（作者為家庭主婦，新北市民）

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