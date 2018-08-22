自由廣場》零邦交國，何妨？

◎ 葉勝霖

筆者呼籲政府，放棄邦交國數字的迷思，即使最終淪為零邦交國，又如何？

以台灣舉足輕重的科技產業地位、東亞第一島鏈的重要戰略位置、農業及醫療產業等卓越條件，不會因為沒有邦交國就被國際社會鄙棄，更可能因無懼面對中國欺壓，而受到各國的支持敬重。

政府最該做的是：落實與美、日、歐盟等自由民主大國持續交流互動，建立密不可分的合作夥伴關係！

（作者現任設計公司執行長，基隆市民）

◎ 宋磊

薩爾瓦多與我斷交，對長年在國際社會四處碰壁的台灣而言，類似事件層出不窮，但有將台灣擊垮嗎？台灣原是聯合國的會員國，退出聯合國後，台灣有被擊垮嗎？一九九六年台灣舉行第一次民選總統，中共文攻武嚇，台灣有因此退縮嗎？中共國力擴張，近年打壓台灣變本加厲，台灣有因此失色嗎？

筆者猶記得，二○一五年前往日本旅行時，不但看見日本當地人感謝台灣在三一一大地震時的援助，許多日本人一聽到我是來自台灣，其熱切的態度令人感動。換言之，民間在國際上與其他國家人民的互動，絕不會因台灣少了多少邦交國而受影響！

薩爾瓦多斷交後，我們在外交上的努力，不能因此懈怠；對國際社會的參與，從最辛苦的救災任務，到各式各樣的國際議題，台灣仍有巨大的發揮空間！台灣也必將繼續發熱、發光！

（作者為國立中正大學戰略所碩士，現職研究員）

◎ 林雅帆

台灣邦交國多屬既弱且小的國家，我國政府時常需要提供大量金援，只是這樣的邦交國究竟能替台灣帶來多大的助益，實在令人懷疑。

對於邦交國的援助，相關預算科目多列於外交部的「外交支出機密預算」項下，一○五年為新台幣四億四千萬，一○六年為四億六千萬，一○七年十五億六千萬。這些預算在邦交國減少之際，勢必也會相應減少，若能轉投入國內社會福利或社會救助，如托育補助、生育補助、農災補助等等，讓國人對政府的施政更為有感，肯定比濫行金援邦交國，更具意義。

（作者為公務員，雲林縣民）