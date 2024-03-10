自由共和國》賴明煌／桃機跑道歲修 釀台灣天空塞機之解決建議

在台灣北端的桃機，是國內僅存能廿四小時起降飛機的國際機場，近日因南跑道歲修，造成台灣天空嚴重塞機。 （資料照）

賴明煌／成大博士、前嘉義市秘書長、台南交通觀光局長

一、跑道歲修出現病徵示警不容忽視：

位在台灣北端的桃機，是國內僅存能廿四小時起降飛機的國際機場，近日因南跑道歲修，僅存北跑道可用而T三跑道還在蓋，卻遇上後疫情時代的報復性與北半球春季國際旅遊等龐大班次需求，自聖誕節、春節前就經常實施航管流量管制，在場地面飛機場須視上空就落飛機之空檔來等待起飛、部分在場外上空盤旋待命降落航機受制油量見底，就須先轉降鄰近國內其他機場，耗費約一小時加油後再返回桃機；萬一最近的松山與台中機場是廿三點後宵禁，最遠的高雄市廿四點後宵禁，在這空窗期落地加油或讓旅客離機就地入境，但這時候回北部的跨城際高鐵早已停駛了，就須大費周章轉乘昂貴計程車回家；而最慘是跨過宵禁點則台灣就無國際機場可降落，一般就須降在最近香港赤臘角機場等待隔天再飛回國。

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二、海島對外聯繫的限制與脆弱：

台灣目前僅有桃機是廿四小時無宵禁運作之國際機場，其空運聯外脆弱性不言而喻，這機場唯二之一跑道有可能會損壞，就須再進行類似流量管制發生，我們該怎麼辦呢？且台灣是天然礦資源極為匱乏之海島，有近九成九天然資源須靠外輸入供應，因此各項對國際航運與國內運輸串連的網絡與抗災韌性，就必須要有一定強度以上與多套備援以備不時之需。

三、航運分期建議：

筆者建議短期上：加速桃機T三跑道的建設工進、並改用更高抗壓強度與卜特蘭第三型早強水泥（P○rtland Cement Ⅲ）做為混凝土的黏結材之使用（其三天材齡就可取代普通一型水泥，需要近卅天才能達到設計強度），亦可適當進行蒸氣養護（Steam Curing）來提昇該跑道的強度與耐久性等。中期上：可在國土計畫搭配下階都市計畫再增闢台灣其他地區廿四小時無宵禁之國際機場，與配置聯絡各重要都會區高鐵及捷運系統串聯之。長期上：可透過填海造陸的政策，把本島上近都市聚落的若干嫌惡設施，不論已設置或選址預計之所在，大多易遭受到居民或所謂的社運團體抗爭之建設，如飛機場、石化工業、燃油氣與煤發電廠、煉鋼廠、一般或事業廢棄物掩埋場與各項污染處理設施等，與民生必須設施如水庫堰池、造船廠、深海港與風力及太陽能、潮汐洋流發電設施和大型耗能高污產業等，均可搬遷至此人煙稀少、環境衝擊低之離岸區域。

四、國外成功案例值得參用：

（一）日本與台灣一樣的海島，但其填海造陸績效約是世界上填海造陸最多國家之一。其中全球首個完全以填海造陸的成功案例，是在瀨戶內海最東側的大阪灣與本州相距五公里之關西國際機場，在一九八七年動工，一九九四年完工啟用，面積約十一平方公里，花費約六千億新台幣，因該機場跑道與相鄰泉佐野市海岸平行又在海上，故可廿四小時免宵禁的運作且航道下沒有聚落之危險。共用近二億方的土方，在原先水深達十八米深厚淤泥層上填築海拔逾五米高的機場，建造三．五與四公里跑道各一條；其中因地層沉陷超過預期，故又投入千億新台幣改善，實可做為台灣新建之參考。

（二）新加坡領土為六百平方公里約台北市二倍，其中因多處填海造陸，迄今已逾七百平方公里，預計二○三○年要再加百平方公里，增加三分之一以上領土。該國不僅填海造陸增加國土，同時其淨水技術，與缺水的以色列，並列世界之冠。新加坡數十年來，把西南側裕廊七個人工小島與沼澤區，預先填築該國事業數十年所生產廢棄物再混拌砂石及海底淤泥，串連成為面積逾三十平方公里，成為全球十大石油化學工業煉製中心與其他嫌惡設施所在。新加坡樟宜機場建造原則，設在該國東部皇家空軍機場，再往東側海灘填海造陸來拓建，填海面積逾五十平方公里，填土均是抽海砂所得，建造海七米三條四公里長跑道，可讓全球最大客機A三八○降落，也解決了對周遭巴耶利峇地區居民的飛機噪音與限高影響。英國航空運輸研究機構Skytrax，以問券方式調查全球千餘萬名旅客意見，針對全球近六百個機場進行評估，去年底宣布：新加坡樟宜機場十二連霸被評審為全球最佳機場｣評審該機場為「世界最佳機場」等殊榮。

（三）香港人稠地稀，勢必往海來填海造地，一九九二年在西北側大嶼山北緣的一座人工島，填海造陸面積近十三平方公里的赤鱲角機場，目前有三條海拔九米近四公里的跑道，由英國人建造，費用約近三千億新台幣，在一九九八年啟用迄今，在去年底獲頒「年度最佳貨運機場 — 亞太地區」及「年度最佳航空貨運技術供應商」殊榮。

五、海砂與陸上土石均是珍貴資源要善用：

台灣各河川與水庫經過九二一大地震、一九九六年賀伯颱風、二○○九年莫拉克颱風水災等，沖積崖堆在各陡峭嶺脊山坡上的龐大砂石料，將會成為下次暴雨來時堆積如山減少通水疏洪斷面。這些土石流與大地震崩塌之材料，也讓各重要水庫沉泥滿布、河川的行水區內堆滿土石料。如何減少山崩與土石流的切消與破壞力、及清除河道河床內與珍貴水庫妨礙儲水之沉泥土石，以維護有限水庫蓄水容積和延長其使用壽命，來滿足日益龐大的用電與用水之迫切殷需。

籲請政府參考世界各國成功案例，提出離岸填海造地建機場等之方法，促使相關部門能夠參考採納，分區分期來實施與精進改善，解決國家目前各項需求之殷盼，讓台灣國力更加韌性堅強。

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