自由共和國》姜皇池／零邦交國的意義與對策

姜皇池／台大國際法教授

在中國強勢圍堵下，台灣的邦交國數目持續探底，本土政權執政以來，中國更加強力道，二○一六年拔除聖多美普林西比、二○一七年取下巴拿馬，二○一八年更連拔哥斯大黎加及布吉納法索。兩年內，四個邦交國消失。而近日以來，索羅門與梵諦岡將與台斷交更甚囂塵上，戰鼓咚咚，封殺務盡。

雪上加霜的是：長期以來，中國不僅拔除台灣邦交國，亦堅持「宜將剩勇追窮寇」的「最高指示」，在相關建交公報中往往明文規定：「承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，且需對方承諾「不同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來」。此間強調「承認」台灣是中國領土的國家，包括安理會常任理事國的俄羅斯與法國，雖有國家持不同看法，但仍有一百多個聯合國會員國亦承認台灣是中國的領土。

上述種種，使人不免擔憂：邦交國數量稀少，甚至邦交國歸零之際，台灣是否會因此不再是國家？然就國際法而言，特定實體是否為國家，除人民、土地、有效統治政府與對外交往能力等核心要件外，「承認」與國家屬性之關係，學理上素有爭論：有認為承認不可或缺，有認為承認之意義僅「確認」或「認知」特定實體該當國家要件的事實，是否為國家與他國是否承認無關。近年逐漸形成的通論則認為：國家要件固然是得客觀審視之事實，但鑑於此等事實的不確定性，各國的承認無疑是事實存在之證據，他國之承認，最低範圍內是特定政治實體是否擁有「國家屬性」的證據。

因此對台灣而言，若能取得眾多證據證明台灣是主權國家當然好，此亦是中國為何處心積慮地清理台灣邦交國，然若無法維持或代價過高，亦毋庸太在意邦交國數目，蓋真的核心是在確認傳統四大要件下的國家屬性，而數十年來，台灣做為國家的核心事實從未改變，對人口、領土的實際控制與獨立性，雖有消長，但持續存在，而他國承認與邦交國僅是上述事實存在之證據，不曾消失的事實，不會因證據消滅而不復存在。事實上，在一定範圍內，像梵諦岡類承認中華民國政府為中國唯一合法政府的邦交國，若進一步流失，雖不至於說是「因禍得福」，但「落了片白茫茫大地真乾淨」，反有助釐清台灣與中國之糾葛，更有利於確認台灣與中國是相互區隔的兩個國際法主體。

台灣不會因未獲承認而喪失國家屬性；相同地，台灣也不會因他國承認而成為中國的一部分。然是否因此即可高枕無憂？卻又不然。中國正傾全力向國際社會抹除台灣個別存在之事實，對此凌厲攻勢，不能不有所反應：

第一、審時度勢，不做無謂邦交國拉扯競賽，大可敞開雙重承認大門，中國自然不會坐視，但「以利合者，必將計利」，中國不論何等富裕，何等強大，各國需求多樣且複雜，中國豈能一一實現其承諾，毫無缺漏？台灣積極主動，只要保持彈性，不排除各類不同安排，尋找機會，敵人不會永遠不犯錯。

第二、敵人不喜歡的更要去做，特別是中國正傾全力抹除台灣存在的事實與象徵，除上述各類公報強調台灣是中國的一部分外，近來則就台灣對外稱謂強加表述為「中國台灣」或「中國台灣省」等等，因此在我方可控制的範圍內的稱謂表徵，應可進行與中國相區隔的努力，更要凸顯出台灣之稱謂，特別是駐外代表處、國有企業（包括國家擁有最大股份之上市公司）、重要象徵國家建築等等，應一一盤點，仔細評估。

或許有人會認為是沒事找事，徒增紛擾，但中國舖天蓋地消除台灣印記，企圖改變現狀的是中國，若仍坐困愁城，靜盼善意，不積極有所作為，恐非善策。