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自由廣場》冷靜看待掛號費調整

2024/03/09 05:30

◎ 林應然

衛福部3月4號宣布取消掛號費高於150元上限要報備後，各方壓力排山倒海而來，醫界實在有話要說。

首先依法而言，掛號費是行政費用，不是醫療費用，衛生局只有權審查核准醫療費用，無權審查核准掛號的行政費用，雖然14年前有所謂掛號費高於150元必須以公文通知衛生局的規定，但這只是「報備」性質，有些縣市衛生局將這規定擴大錯誤解釋為「核准」權，造成縣市不同調與混亂，這一點，衛福部部長與醫事司司長都有明白解釋清楚了，公文只是明確法令依據罷了。

次依理論述，幾十年來百物飛漲，人事成本也大幅提昇，基本工資都不知已經調高多少才次了，醫療院所行政成本已經大幅增加，再加上健保給付不但沒有調整，更甚且七折八扣，醫療院所已經在淌血了，只能自救提高掛號費以求自保。

三談醫療費用，眾人皆知台灣醫療水準很高，但健保費用很低，出國時生病或外國來台生病的都知道，台灣的健保排名世界第一就是這樣來的，不但就醫迅速方便，自負額也低，些許的調高掛號費反有助醫療資源的合理使用，更何況也不可能每家都調高，只要不是違反公平交易聯合調高掛號費，各家自有各家的營運策略。

醫改會、督保盟及不少政治人物都在指責衛福部，說這次的公文是在取消掛號費上限，會讓民眾無法負擔醫療費用導致看不了病，先說沒有這次3月8日的公文以前，掛號費也沒有上限，只是要報備，君不見早有某一個院所掛號費是2500元了，但實際上也沒有幾家醫療院所掛號費超過150元。因為台灣的醫療不是獨佔企業，院所彼此競爭的很厲害，過高的掛號費會導致客源減少，對院所反而不利，是以公立醫院就先聲明不調漲，幾家最近變成醫學中心的醫院因為部分負擔增加也自動調低掛號費，避免因費用增加而客源減少，可見競爭慘烈。

籲請民眾冷靜客觀看待掛號費的自由調整。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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